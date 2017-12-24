Нотариусов у Навального не было нигде, кроме Москвы

На «собраниях по выдвижению» блогера Алексея Навального кандидатом в президенты страны в ряде субъектов России не было представителей нотариата, сообщили источники в регионах.

Источники поясняют, что это указывает на то, что «кандидат» изначально не имел планов по законному оформлению выдвижения во всех субъектах, кроме Москвы – нотариус был только в этом городе. Мероприятия, считают источник, преследовали исключительно пропагандистские цели, сообщает РАПСИ.

«Собрания по выдвижению» Навального в ряде городов страны прошли в воскресенье, на них собралось около 500 человек в каждом муниципальном образовании.

Ранее адвокаты также отметили, что сами по себе встречи Навального с «избирателями» были бессмысленными в связи с тем, что блогер не имеет права баллотироваться в президенты из-за судимости.