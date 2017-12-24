Адвокаты указали на бессмысленность встреч Навального с «избирателями»

Встречи блогера Алексея Навального с потенциальными «избирателями» в разных городах России в эти дни бессмысленно обсуждать, так как он не может их проводить в принципе из-за невозможности претендовать на пост президента, считают известные адвокаты.

Адвокат Алексей Мельников напомнил, что Навальный не может претендовать на участие в выборах в соответствии с законом и позицией ЦИКа. «Вся интрига кроется в разном толковании Конституции, которая не позволяет баллотироваться человеку, отбывающему наказание. Но Навальный считает, что раз он осужден условно, то право избираться имеет, а касается закон тех, кто лишен свободы и отбывает наказание в колонии», - приводит слова Мельникова РАПСИ.

Мельников добавил, что, по мнению Навального, получается, что совершивший преступление и осужденный за это человек имеет право управлять страной.

«При новом рассмотрении уголовного дела он признан виновным и считается осужденным. У него революционная логика. Мы с вами говорим о правилах, а для него его нет», - отметил Мельников.

Он добавил, что Навального невозможно понять с юридической точки зрения – блогер соблюдает законы только там, где они его устраивают, а в обратной ситуации не соблюдает их.

«Это смесь нигилизма с признанием тех норм, которые выгодны. Это опасный подход», - заключил Мельников.

Адвокат Сталина Гуревич отмечает, что любая агитация Навальным за себя в качестве президента и сбор подписей или денег являются незаконными действиями и изначально обманом людей, так как блогеру запрещено баллотироваться.

«Это все дешевый популизм и развод на деньги. Вопрос к Следственному комитету, почему так происходит», - сказала она.

Дмитрий Аграновский отметил, что Навальный, судя по всему, действует так из-за того, что это «его работа и ему за это платят». Сейчас он вводит людей в заблуждение, дискредитирует избирательный процесс.

«Нет необходимости обсуждать, правильно ли он это делает, так как он вообще не может этого делать. Даже если бы он выдвигался законно, шансов у него ноль. Против того же Владимира Жириновского, не говоря о фаворите Владимире Владимировиче Путине», - отметил Аграновский.

Он добавил, что Навальный будет «имитировать агитацию» и участие в выборах так, будто его до них допустили.

«Если его профинансируют, он и подсчет голосов сымитирует. Это будет анекдот», - заметил Аграновский.

Ранее в воскресенье собрание группы избирателей в воскресенье поддержало «самовыдвижение» блогера Алексея Навального на выборы президента России. Мероприятие прошло в шатре на пляже номер 3 в Серебряном бору в Москве, передает ТАСС.

Ранее неоднократно сообщалось, что участие Навального в выборах невозможно, потому что у него есть судимость.