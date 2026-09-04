Военные США начали расследование смертельного удара по иранской свадьбе

Командование США начало проверку из-за гибели людей на свадьбе в Иране

Tекст: Мария Иванова

Официальные лица подтвердили факт проведения расследования инцидента с жертвами среди гражданского населения, передает портал Axios.

Трагедия произошла в минувший вторник во время военной операции на территории Ирана. По данным Иранского общества Красного Полумесяца, взрыв унес жизни пяти человек, еще 67 получили ранения.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию на брифинге в Белом доме. «Мы расследуем это, потому что нам, очевидно, не все равно», – заявил политик.

Он добавил, что американские военные стремятся учиться на своих ошибках, и пообещал провести максимально полное разбирательство.

Представитель Центрального командования капитан Тим Хокинс отметил, что армия США никогда не делает мишенью мирных жителей. Известно, что в среду адмирал Брэд Купер распорядился начать внутреннюю проверку. Целью удара в этом районе была вышка связи двойного назначения.

Сейчас следователи изучают записи с беспилотников и процедуры идентификации целей. Специалисты также проверят версию о случайном падении иранского боеприпаса рядом со зданием. Ранее, в первый день конфликта шесть месяцев назад, при ударе по школе погибли 150 человек, расследование этого эпизода скоро завершится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами американской атаки на свадебную церемонию в провинции Хормозган стали пять человек.

В ответ на это нападение иранские военные нанесли серию ударов по базам США на Ближнем Востоке.

Ранее Пентагон начал расследование весеннего ракетного удара по иранской школе с множеством погибших детей.