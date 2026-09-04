Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.0 комментариев
Военные США начали расследование смертельного удара по иранской свадьбе
Командование США начало проверку из-за гибели людей на свадьбе в Иране
Американское военное руководство проводит внутреннюю проверку обстоятельств воздушного удара по жилому дому в Иране, в результате которого погибли пять участников свадебной церемонии.
Официальные лица подтвердили факт проведения расследования инцидента с жертвами среди гражданского населения, передает портал Axios.
Трагедия произошла в минувший вторник во время военной операции на территории Ирана. По данным Иранского общества Красного Полумесяца, взрыв унес жизни пяти человек, еще 67 получили ранения.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс прокомментировал ситуацию на брифинге в Белом доме. «Мы расследуем это, потому что нам, очевидно, не все равно», – заявил политик.
Он добавил, что американские военные стремятся учиться на своих ошибках, и пообещал провести максимально полное разбирательство.
Представитель Центрального командования капитан Тим Хокинс отметил, что армия США никогда не делает мишенью мирных жителей. Известно, что в среду адмирал Брэд Купер распорядился начать внутреннюю проверку. Целью удара в этом районе была вышка связи двойного назначения.
Сейчас следователи изучают записи с беспилотников и процедуры идентификации целей. Специалисты также проверят версию о случайном падении иранского боеприпаса рядом со зданием. Ранее, в первый день конфликта шесть месяцев назад, при ударе по школе погибли 150 человек, расследование этого эпизода скоро завершится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами американской атаки на свадебную церемонию в провинции Хормозган стали пять человек.
В ответ на это нападение иранские военные нанесли серию ударов по базам США на Ближнем Востоке.
Ранее Пентагон начал расследование весеннего ракетного удара по иранской школе с множеством погибших детей.