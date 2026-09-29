У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Таджикистанский банк решил заблокировать карты россиян без биометрии
Карты россиян «Хумо Банка» без биометрии обещали заблокировать с октября
Россияне, которые завели карту в таджикистанском «Хумо Банке», должны будут лично явиться в отделение этой кредитной организации для того, чтобы пройти идентификацию, заявили в банке.
Граждане, открывшие счета в таджикистанском «Хумо Банке», обязаны посетить отделение организации, передает Lenta.ru. Требование касается обязательного прохождения процедуры сдачи биометрических данных.
Представители финансовой организации подтвердили информацию о новых правилах обслуживания. «Если вы не сможете лично приехать в Таджикистан и пройти идентификацию, к сожалению, ваша карта будет закрыта», – пояснили в «Хумо Банке».
Владельцам счетов настоятельно рекомендовали вывести остаток средств на рублевые реквизиты. Ограничительные меры вступят в силу с 1 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин расширил ограничения на вывоз наличных рублей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
Британская онлайн-платформа денежных переводов Wise начала блокировать физические и цифровые карты российских пользователей.
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