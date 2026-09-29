  • Новость часаРоссийские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
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    Уникальная субмарина станет угрозой подводной инфраструктуре России
    Аргентина предъявила ультиматум Британии
    Эксперт объяснил заявление Ирана о готовности выйти из ДНЯО
    Корабль Starship взорвался при посадке
    Путин провел переговоры с руководителями парламентских партий
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    Минобороны заявило о контроле Ямполя, Редкодуба, Нового и Новомихайловки
    КПРФ выбрала главу фракции в Госдуме
    Объявлено о планах модернизации 75 аэродромов до 2030 года
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    6 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    30 комментариев
    29 сентября 2026, 11:51 • Новости дня

    Журналист Боуз обратил внимание на состояние Зеленского после встречи с Трампом

    Ирландский журналист назвал Зеленского расстроенным после встречи с Трампом

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский выглядел очень расстроенным после переговоров с президентом США Дональдом Трампом, иронично предположив использование им специальных препаратов.

    Журналист обратил внимание на внешний вид Владимира Зеленского после завершения американо-украинских переговоров. Боуз предположил, что сгладить ситуацию главе киевского режима помогли фармацевтические средства, передает РИА «Новости».

    Ранее бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказывала о привычке своего бывшего начальника проводить по 15 минут в туалете перед пресс-конференциями, что дало повод для слухов о его пристрастии к наркотикам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, закрытая часть недавних переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Нью-Йорке продлилась всего 40 минут.

    Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель призвала отстранить его от власти из-за недавнего приступа, напоминающего эпилепсию.

    Владимир Зеленский находился в панике и приказывал уничтожить мосты и станции метрополитена в Киеве, когда войска России подходили к украинской столице в феврале–марте 2022 года.

    28 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву
    @ Петр Сивков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин получил ранения в результате атаки по зданию Национальной академии наук в Киеве, пишут украинские СМИ.

    Удар пришелся по помещению, расположенному этажом выше кабинета Горбулина, пишет украинское издание «Страна».  В настоящее время бывший секретарь СНБО уже находится дома. Угрозы его жизни нет. Отмечается, что его помощница погибла.

    В разные годы Горбулин работал советником бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова и бывшего главы государства Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в России).

    Горбулин является доктором технических наук в области развития вооружения, ракетной и авиационной техники. Он занимал должность первого гендиректора Национального космического агентства Украины, а с 2023 года возглавлял наблюдательный совет Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ).

    Горбулин известен как автор книг «Донбасс и Крым: цена возвращения», «Мировая гибридная война: украинский фронт». В 2020 году он также выпустил работу «Как победить Россию в войне будущего».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу эксперты заявили об ударе России по системе промывки мозгов на Украине.

    В субботу украинский военный телеканал прекратил вещание после поражения объектов в Киеве.

    В начале месяца российские войска нанесли удары по целям в украинской столице и Киевской области.

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    28 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры

    Аналитик Рожин: Украина не спрячет дата-центры от ударов ВС России

    Военный эксперт оценил планы Украины спрятать дата-центры
    @ REUTERS/Benoit Tessier

    Tекст: Олег Исайченко

    Украинское руководство на фоне серии ударов ВС России по дата-центрам задумалось о защите таких объектов. Однако планы Киева оборудовать объекты под землей или перенести их за границу столкнутся с серьезными барьерами – от технологических и финансовых до вопросов защищенности и уязвимости, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «Защита критически важных объектов нередко строится на принципе заглубления. Яркий пример – Иран, который размещает ключевую инфраструктуру в горных районах и подземных укрытиях», – напомнил военный аналитик Борис Рожин. При этом планы Украины оборудовать дата-центры под землей сопряжены с целым рядом технологических сложностей.

    «Среди ключевых проблем – необходимость строгого температурного режима и мощных бесперебойных источников энергии», – отметил собеседник. По его словам, сам процесс переноса может занять месяцы и грозит сбоями. Кроме того, подземное размещение не гарантирует полной защищенности и неуязвимости объектов от ударов ВС России.

    «Так, если речь пойдет об условном цокольном этаже или подвальном помещении, то ВС России располагают средствами поражения заглубленных целей», – рассуждает Рожин. Впрочем, по словам эксперта, если дата-центры будут перенесены, например, в метро, это создаст определенные трудности для российской армии при уничтожении цели. «Дело в том, что обычные ракеты с первого раза не смогут пробить укрепление», – пояснил аналитик.

    Планы киевских властей перенести дата-центры за границу также столкнутся с барьерами и значительными финансовыми затратами, продолжил собеседник. «При этом такая мера приведет к изменениям структуры украинской сети: напрямую скажется на ее работоспособности и зоне покрытия. Более того, это ощутимо ограничит возможности Украины по самостоятельному управлению цифровой инфраструктурой», – считает Рожин.

    Тем не менее, по его прогнозам, на фоне ударов ВС России по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры Киев будет вынужден пойти на такую своеобразную «диверсификацию»: часть мощностей попытается спрятать в подземных сооружениях, часть – перенести за границу. «Повторю, трансформация сети неизбежно скажется на ее работоспособности: возможны перебои, снижение скорости передачи данных и сокращение зоны покрытия», – заключил собеседник.

    Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов ВС России по инфраструктуре. «Есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей. <…> Единственно верного решения нет, но нужно исходить из наихудшего сценария», – сказал он.

    Напомним, российская армия продолжает серию ударов по дата-центрам и другим объектам телекоммуникационной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Так, в понедельник Минобороны сообщило о ночном ударе по объектам «Укртелеком» и «Дримлайн» в Киеве. Первая организация также обеспечивает войска стационарной и мобильной связью, а вторая занимается в том числе хранением разведывательных данных, пояснили в ведомстве.

    Накануне министерство заявило о поражении дата-центров «Киевстар» и «Омега Телеком» в украинской столице. В ночь на 26 сентября российская армия поразила в Киеве центр обработки данных «Космонова», который обеспечивал поддержку систем Starlink в интересах ВСУ. За день до этого российские беспилотники ударили по дата-центру «Датагруп».

    В результате российских ударов по дата-центрам у нескольких украинских телеканалов возникли в субботу проблемы с трансляцией и работой сайтов. О технических неполадках сообщал телеканал «Мы – Украина+» (на нем проходит пропагандистский марафон «Единые новости»), «Новости.LIVE», ведомственный канал Минобороны Украины «Армия ТВ», а также канал «Прямой». Перебои возникли не только у ТВ, но и у десятка крупнейших интернет-провайдеров Киева (MiroHost, Паутина, UTELS и др.).

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему ВС РФ только сейчас приступили к системному поражению дата-центров.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Видео
    Вучич подал в отставку после звонка в Кремль

    Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку. За сутки до этого состоялся телефонный разговор между ним и президентом Владимиром Путиным. Это не просто совпадение.

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    29 сентября 2026, 05:10 • Новости дня
    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву

    При ударе по Киеву применили «Цирконы»

    Военкоры сообщили о применении «Цирконов» при ночном ударе по Киеву
    @ Petersburg Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В ночь на вторник ВС России осуществили мощный ракетный удар по Киеву, в котором звучали взрывы и сирена воздушной тревоги, согласно сообщениям украинских СМИ и пабликов.

    «Мощный ракетный удар нанесён по Киеву: взрыв у Рады и пожары после «Цирконов». Выпущены уже не менее шести гиперзвуковых «Цирконов». Известно о двух попаданиях в Киеве, одно попадание в Жулянах. Дрон взорвался в районе Верховной Рады», – сообщает Max-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Там добавили, что Киев и область продолжают атаковать «Герани», также идет атака реактивных БПЛА на Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее, 28 сентября российские войска поразили военные объекты в Одессе и Измаиле, а также поразили цеха производства беспилотников ВСУ.

    Кроме того, ВС России нанесли удар по дата-центру «Укр Телекома» в Киеве и двум сухогрузам.


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    28 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады Гончаренко: Русские захватили небо над Киевом

    Депутат Рады: Русские захватили небо над Киевом
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские силы установили контроль над воздушным пространством Киева, а украинская система ПВО не справляется даже с обычными беспилотниками, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в России).

    Гончаренко прокомментировал удар беспилотника по Национальной академии наук в украинской столице. По его словам, здание поразил обычный беспилотник, а не реактивный дрон, сообщает издание «Страна».

    Парламентарий задался вопросом об эффективности украинской системы ПВО. Он признал нехватку ракет для комплексов Patriot, но выразил недоумение тем, что украинские силы не способны сбивать обычные БПЛА.

    Депутат также выразил обеспокоенность способностью украинской ПВО защищать столицу в зимний период. «А как мы переживем зиму? Если россияне захватили небо над Киевом и теперь просто развлекаясь выбивают здание за зданием, то надо, наверное, что-то делать!» – отметил он.

    Гончаренко призвал украинские власти уделять больше внимания защите объектов, а не обещаниям ответных действий.

    «Обещания отомстить – классные. Хотелось бы больше о защите, а не о мести», – заключил депутат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские беспилотники поразили дата-центр «Киевстара».

    В субботу газета Guardian заявила о неспособности Киева сбивать новые российские беспилотники.

    В субботу российские дроны уничтожили центр связи Starlink в Киеве.

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    29 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Генерал ВСУ саботировал приказ главкома Драпатого

    Tекст: Ольга Иванова

    Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск ВСУ генерал Дмитрий Волошин проигнорировал распоряжение нового главнокомандующего Михаила Драпатого отправиться на командный пункт в Сумскую область.

    Командующий восьмым корпусом десантно-штурмовых войск Украины генерал Дмитрий Волошин отказался выполнять приказ главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого о переброске на командный пункт в Сумской области, передает РИА «Новости». Вместо этого офицер предпочел остаться в столице.

    «Командующий 8-м корпусом ДШВ бригадный генерал Д. Волошин саботировал приказ главкома ВСУ прибыть из Киева на КП в Сумской области», – заявил представитель российских силовых структур.

    По информации источника, Волошин занимался формированием нового командования в Киеве, которое планировал возглавить. Однако недавно назначенный Драпатый заблокировал это решение, приказав генералу отправиться в Сумскую область. Вместо исполнения распоряжения Волошин сосредоточился на раздаче интервью журналистам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее главком прибыл в Харьков для обсуждения возможностей прорыва окружения.

    Команда военачальника попыталась монополизировать самые прибыльные теневые потоки вооруженных сил.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о назначении Михаила Драпатого новым главнокомандующим украинской армии.

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    28 сентября 2026, 14:06 • Новости дня
    В центре Киева загорелось здание Национальной академии наук
    В центре Киева загорелось здание Национальной академии наук
    @ t.me/sazanovicholeksandr

    Tекст: Ольга Иванова

    В центральной части Киева вспыхнул масштабный пожар, охвативший здание Национальной академии наук.

    Масштабное возгорание началось в центральной части украинской столицы, охватив здание Национальной академии наук, передает ТАСС.

    Украинское издание «Страна» опубликовало видеокадры с места происшествия. На записи отчетливо виден густой столб дыма, поднимающийся над постройкой. Дополнительная информация о причинах и последствиях инцидента пока отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрыв прогремел в здании Высшего совета правосудия Украины, его работа приостановлена.

    Ранее объект транспортной инфраструктуры в украинской столице получил повреждения, кроме того, в этом районе зафиксировано возгорание на АЗС.

    Также пожар произошел на складе в Святошинском районе Киева.

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    28 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Кремль заявил о расплате Украины за действия последних месяцев
    Кремль заявил о расплате Украины за действия последних месяцев
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украине придется расплатиться за свои действия последних месяцев, и этот процесс уже начался.

    Песков заявил, что Украине придется расплачиваться за те шаги, которые она предпринимала в последние месяцы. По словам пресс-секретаря президента России, этот процесс уже идет, передает РИА «Новости».

    «Безусловно, об этом тоже говорил президент, Украине придется заплатить цену за те действия, которые имели место в последние месяцы. Сейчас это и происходит», – подчеркнул Дмитрий Песков в общении с журналистами.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров во время выступления на сессии Генассамблеи ООН пообещал, что все угрозы безопасности России со стороны Киева будут устранены по итогам СВО.

    Ранее Песков объяснил изменение тактики российских ударов провоцирующими действиями Киева.

    Президент России Владимир Путин заявил, что власти Украины «должны почувствовать ответные удары России» и понять, что никакие провокационные действия, никакое нагнетание обстановки к нужному для них результату не приведут, они только ухудшают положение.

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    29 сентября 2026, 08:29 • Новости дня
    Украинский КПП на границе с Польшей получил повреждения при взрыве

    Украинский погранпереход «Ягодин» получил повреждения из-за взрыва

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Волынской области Роман Романюк заявил, что украинский контрольно-пропускной пункт «Ягодин» на границе с Польшей получил повреждения в результате взрыва.

    Ударная волна повредила помещение контрольно-пропускного пункта на въезде в терминал, передает ТАСС.

    Других подробностей о причинах и последствиях взрыва руководитель украинского региона не привел.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинский пропускной пункт «Ягодин» подвергся удару беспилотника.

    На прошлой неделе министерство обороны Польши сообщило о развертывании систем противовоздушной обороны на границе с Украиной.

    В середине месяца российские беспилотники поразили этот же пограничный переход.

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    28 сентября 2026, 20:41 • Новости дня
    Киев попросил Молдавию предоставить склады для хранения украинских товаров

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Молдавии Василий Тофан сообщил о готовности украинского бизнеса арендовать все доступные складские помещения республики для хранения неизвестных товаров.

    Глава молдавского правительства сделал соответствующее заявление во время открытия форума Moldova business week 2026, передает РИА «Новости». Политик не уточнил, о каких именно категориях грузов идет речь.

    «Молдова – это страна, которую мы должны рассматривать как своего рода ворота. Молдова как платформа для компаний, желающих участвовать в восстановлении Украины, и это не теоретическая концепция. У нас есть четкая просьба от украинской стороны использовать складские помещения в Республике Молдова для хранения товаров, и украинцы готовы арендовать все, что у нас здесь есть», – заявил Тофан.

    Премьер добавил, что причиной подобного обращения стала гибкость республики. По его словам, небольшое государство способно оперативнее отвечать на запросы предпринимателей, находить нужных специалистов, корректировать мешающие работе правила и тестировать новые решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова допустила превращение Молдавии в логистическую базу для снабжения украинских войск.

    В августе текущего года Киев запросил у Кишинева скидку на железнодорожный транзит зерна.

    Неделей ранее украинская компания «Нафтогаз» договорилась о хранении своих нефтепродуктов на территории Венгрии.

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    28 сентября 2026, 20:38 • Новости дня
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    Миграционная служба Украины из-за проблем с интернетом прекратила выдачу паспортов
    @ Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

    Государственная миграционная служба Украины временно ограничила доступ к своим информационным системам и приостановила выдачу паспортов из-за технического сбоя у провайдера электронных коммуникационных услуг.

    Как сообщило ведомство в соцсетях, из-за сбоя ограничен доступ к части информационно-телекоммуникационных систем. Неисправность возникла у оператора, обеспечивающего работу каналов связи миграционной службы.

    Кроме того, официальный сайт Государственной миграционной службы будет недоступен на время проведения восстановительных работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник массовый сбой парализовал движение пассажирских поездов на Украине. В субботу стриминговые платформы страны столкнулись с массовым сбоем вещания. В субботу в Киеве и ряде регионов произошли сбои в работе интернета.

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    29 сентября 2026, 03:17 • Новости дня
    Мирошник: Делегации в Женеве задали вопрос о сроках наказания Украины

    Мирошник: Делегации в Женеве спросили о сроках наказания Украины

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители международных делегаций в Женеве заинтересовались сроками привлечения Украины к ответственности после ознакомления с доказательствами преступлений Киева, которые в ходе выступления представил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник рассказал о реакции международных делегаций на предоставленные доказательства преступлений Киева, когда дипломат выступил в рамках 63-й сессии Совета ООН по правам человека.

    «У меня был час, чтобы в деталях рассказать о ситуации, которая есть на Украине с народовластием. А также я отреагировал на выступление министра иностранных дел Украины, который позволил себе просто откровенно врать (о ситуации в Алешках – прим. ВЗГЛЯД)», – заявил Мирошник «Вестям».

    Дипломат добавил, что предъявил участникам встречи видео- и фотоматериалы, после чего последовала знаковая реакция.

    «Они на самом деле отреагировали очень простым вопросом: когда Украина понесет ответственность за совершаемые преступления?» – сказал Мирошник.

    Он подчеркнул, что часть государств и организаций адекватно оценивают происходящее и ждут привлечения Киева к ответственности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирошник сообщил о планах раскрыть в ООН преступления Киева, а также отметил, что Запад не понимает, как ядерный терроризм Украины угрожает и ему.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о сложившейся гуманитарной обстановке в Алешках.

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    29 сентября 2026, 07:48 • Новости дня
    Мендель раскрыла колоссальные потери ВСУ на севере ДНР

    Потери украинских войск на севере ДНР за полгода превысили 100 тыс. человек

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель заявила о потере более 100 тыс. военнослужащих за 18 недель боев на севере Донецкой народной республики.

    За 18 недель боевых действий на севере ДНР украинская армия потеряла убитыми и ранеными свыше 100 тыс. человек, передает ТАСС. Такие данные привела Юлия Мендель, ранее занимавшая пост пресс-секретаря Владимира Зеленского.

    «Более 100 тыс. украинских солдат убитыми или ранеными», – написала она в соцсети X.

    Мендель также обратила внимание на тяжелую внутреннюю обстановку. Она отметила, что на Украину стремительно надвигается серьезный гуманитарный, политический и финансовый кризис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общие потери украинской армии с начала спецоперации достигли почти полутора миллионов человек убитыми и ранеными. Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской оценил потери противника за один только 2024 год в 590 тыс. военнослужащих. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обвинил Владимира Зеленского в намеренном занижении реального числа погибших ради личного обогащения.

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    28 сентября 2026, 16:13 • Новости дня
    Столб дыма поднялся над центром Киева после взрыва

    Над центром Киева после взрыва во время воздушной тревоги поднялся дым

    Tекст: Валерия Городецкая

    В центре Киева после нового взрыва, прогремевшего во время воздушной тревоги, поднялся столб дыма.

    О задымлении в центральной части украинской столицы сообщило издание «Новости Live», передает ТАСС. Ранее поступала информация о том, что в Подольском районе Киева в результате серии взрывов получил повреждения стратегический объект, а в центре города вспыхнул пожар.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Киеве повредили стратегический объект.

    В воскресенье на фоне воздушной тревоги в украинской столице прогремел взрыв.

    В четверг в городе произошел аналогичный инцидент.

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    28 сентября 2026, 18:35 • Новости дня
    Пособников украинских мошеннических колл-центров задержали в Белоруссии

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белоруссии задержали пятерых пособников украинских мошенников, которые передали на Украину более 2,5 тыс. номеров российских сотовых операторов, сообщили в МВД республики.

    Правоохранительные органы Белоруссии задержали пятерых подозреваемых в пособничестве украинским мошенникам, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы белорусского МВД, среди задержанных оказались трое несовершеннолетних.

    «В различных регионах страны задержаны пять человек, в том числе трое несовершеннолетних. Установлено: фигуранты оказывали пособничество украинским колл-центрам, занимаясь мошенничеством, а также хищением денежных средств путем модификации компьютерной информации», – сообщили в ведомстве.

    Задержанные администрировали Telegram-сообщества, через которые собирали абонентские номера российских операторов связи. Эти номера затем переправлялись на Украину для регистрации аккаунтов в мессенджерах, организации фишинговых рассылок и мошеннических звонков.

    Всего злоумышленники успели передать более 2,5 тыс. номеров. В ходе расследования силовики выявили 38 человек, причастных к преступной схеме. По местам их жительства уже проведены обыски.

    Возбуждено уголовное дело по статье о хищении имущества путем модификации компьютерной информации, совершенном организованной группой. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

    В МВД напомнили, что уголовная ответственность за подобные преступления наступает с 14 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре парламент Украины проголосовал за введение уголовной ответственности для организаторов мошеннических колл-центров.

    В мае правоохранители обнаружили в Забайкалье сим-боксы злоумышленников для кражи денег у россиян. Весной сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии троих пособников украинских аферистов.

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    29 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд

    Рубио заявил об иностранном следе на британской авиабазе Фэрфорд

    Tекст: Катерина Туманова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном вмешательстве при инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, где ранее задержали пятерых человек из-за взрывчатки.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил об иностранном следе в инциденте на британской авиабазе Фэрфорд, сообщает телеканал Fox News. По его словам, ситуация оказалась очень серьезной.

    «То, что могло произойти в Великобритании на выходных, – это очень серьезная ситуация. Она явно не обошлась без иностранного вмешательства… Я хочу поблагодарить Великобританию за сотрудничество и помощь в этом вопросе», – приводит РИА «Новости» слова Рубио, который пообещал раскрыть больше в ближайшие дни.

    В воскресенье правоохранители задержали пятерых британских граждан возле военной базы Фэрфорд. Их подозревали в преступлениях, связанных с законом о взрывчатых веществах. На следующий день задержанных отпустили под залог.

    Фэрфорд является единственной в Европе базой для американских стратегических бомбардировщиков, откуда ранее наносились удары по Ираку и Югославии. В марте британские власти позволили США использовать объект для операций против Ирана в оборонительных целях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье возле используемой США авиабазы Фэрфорд в Британии ввели режим ЧС. В понедельник Госдеп предупредил американцев в Британии о риске из-за инцидента в Фэрфорде. Посольство Ирана отвергло обвинения в инциденте возле базы ВВС США в Британии.

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