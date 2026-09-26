Балийский гид выучил русский язык и собрался в Сибирь

Балийский экскурсовод Кандер решил посетить Сибирь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Местный экскурсовод Турнип Кандер рассказал, что освоил русский язык благодаря туристам из России, передает РИА «Новости». Путешественники задавали множество вопросов, помогали корректировать произношение и обучали полезным разговорным фразам.

«Сначала я хотел просто объяснять маршрут без переводчика. Но русские туристы задают столько вопросов. Базой не обойтись. Им интересно, как мы тут на Бали живем, во что верим, как воспитываем детей», – поделился собеседник агентства.

Кандер добавил, что знание языка изменило формат его работы. Гости начали активнее делиться историями о себе, своих семьях и родных городах. Теперь экскурсовод мечтает отправиться в ответное путешествие.

По словам гида, он уже получил приглашения посетить Москву и Сибирь. Единственное условие, о котором его предупреждают новые друзья, – необходимость заранее приобрести теплую куртку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, индонезийская компания объявила о создании новой системы трансграничных платежей для российских туристов.





Весной падение курса местной валюты сделало балийские курорты доступным туристическим направлением.





Посол России в Индонезии Сергей Толченов отметил присутствие на острове около 35 тыс. постоянно проживающих россиян.