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Архиепископ возмутился решением вручить Зеленскому премию «Маяк надежды»
Архиепископ Гавриил осудил присуждение Зеленскому премии храма в Нью-Йорке
Архиепископ Гавриил назвал позорным и беззаконным решение греческого православного храма в Нью-Йорке вручить Владимиру Зеленскому премию «Маяк надежды».
Решение греческого православного храма в Нью-Йорке присудить украинскому лидеру премию «Маяк надежды» вызвало резкую критику со стороны духовенства, передает РИА «Новости». Награждение запланировано на субботу в рамках ежегодного благотворительного вечера.
«Позор, иначе не назовешь. Это вопиющее беззаконие, потому что мы знаем, что Зеленский – террорист, другого слова не найдешь. Из-за его действий гибнет все больше и больше мирных жителей, подвергаются атакам гражданские, а не военные объекты», – заявил архиепископ Канадский и Монреальский Гавриил.
Священнослужитель отметил предвзятость западных СМИ, замалчивающих жертвы среди мирного населения России от ударов украинских беспилотников. Он также выразил сожаление, что церемония проходит в год 25-летия терактов 11 сентября. В августе жители Нью-Йорка начали собирать подписи против проведения этого мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе православные активисты в США начали сбор подписей против вручения этой премии украинскому лидеру. За несколько дней до церемонии украинские военные уничтожили старинный православный храм в Курской области. В Московской патриархии объяснили удары беспилотников ВСУ по российским святыням одержимостью бесами.