На что рассчитывал Зеленский, начиная эскалацию? Логика майданных политиков проста. Россия воюет на свои деньги, а Украина на деньги европейцев. Значит, Украина более устойчива к ударам со стороны России, чем Россия со стороны Украины. Бред? Конечно, бред. Но на нем строится вся украинская политика.6 комментариев
Эрик Трамп заявил о планах заложить фундамент Trump Tower в Тбилиси
Сын президента США Эрик Трамп в ближайшее время приедет в Тбилиси для участия в церемонии закладки фундамента небоскреба Trump Tower.
Сын президента США Дональда Трампа Эрик Трамп заявил о планах посетить грузинскую столицу для участия в церемонии закладки фундамента многофункционального комплекса Trump Tower Tbilisi, передает РИА «Новости».
«Очень, очень скоро. Я обязательно буду присутствовать на церемонии закладки фундамента», – сказал он в интервью местной телекомпании «Рустави 2». По его словам, после этого он будет часто приезжать в Тбилиси, что его очень радует.
Эрик Трамп также отметил экономический рост Грузии и развитие ее отношений с Западом, добавив, что страна заслуживает похвалы за проделанную работу. Он подчеркнул активное развитие республики в сферах технологий, торговли и туризма, а также ее важное расположение на перекрестке Европы и Азии.
Проект Trump Tower Tbilisi, по мнению сына американского лидера, может стать началом нового этапа в отношениях между Грузией и США. Башня высотой 280 метров будет насчитывать 62 этажа и станет самым высоким зданием Тбилиси, включающим элитные апартаменты, магазины и гостиничный сервис. Завершение строительства башни запланировано на 2031 год, а всего района – на 2033 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в столице Грузии прошла официальная презентация проекта небоскреба Trump Tower Tbilisi.
Весной компания Trump Organization запланировала возведение самого высокого здания в городе.
В прошлом году корпорация договорилась о строительстве аналогичного элитного комплекса в Румынии.