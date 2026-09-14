Песков назвал большим заблуждением заявления Запада о потенциале Украины

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков прокомментировал недавние публикации западных СМИ о поражении Киева в конфликте. Он подчеркнул, что заявления о способности украинской стороны выдержать давление оказались ошибочными, передает РИА «Новости».

«Вы знаете, ранее тоже было бы большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения», – отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, несмотря на сохранение подобных взглядов у некоторых лиц, профессионалы и серьезные аналитики осознают реальное положение дел. Он добавил, что российская сторона ежедневно улучшает свои позиции и последовательно движется к выполнению поставленных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о неминуемом поражении украинских войск.

Месяцем ранее он назвал ошибочными представления администрации США об урегулировании конфликта путем военной эскалации.

Осенью прошлого года представитель Кремля охарактеризовал веру Киева в победу на поле боя глубоким заблуждением.