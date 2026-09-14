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    14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Украина с княгиней Ольгой проявила невежество

    Люди, которые используют языческие эпизоды жизни святых как пример для подражания, что называется, слышали звон, да не знают, откуда он. Они вообще находятся вне христианского контекста, и поэтому, осознанно или нет, пытаются «раскрестить» княгиню Ольгу, взять за образец именно ее языческое прошлое.

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия и Китай не хотят быть гегемонами, но Запад не оставляет вариантов

    Позиции Москвы и Пекина в рамках Глобального Юга хорошо описывает концепция международных отношений, известная как теория гегемонистской стабильности. При этом ни Россия, ни Китай не стремятся к гегемонии и скорее выполняют роль старших партнеров.

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    14 сентября 2026, 13:03 • Новости дня

    Песков назвал заблуждением веру Запада в потенциал Украины

    Песков назвал большим заблуждением заявления Запада о потенциале Украины

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг утверждения Запада о способности Киева успешно противостоять Москве, назвав такие заявления глубоко ошибочными.

    Песков прокомментировал недавние публикации западных СМИ о поражении Киева в конфликте. Он подчеркнул, что заявления о способности украинской стороны выдержать давление оказались ошибочными, передает РИА «Новости».

    «Вы знаете, ранее тоже было бы большим заблуждением утверждать, что, дескать, Украина имеет потенциал противостоять давлению России. Это были сугубо ошибочные заблуждения», – отметил представитель Кремля.

    По словам Пескова, несмотря на сохранение подобных взглядов у некоторых лиц, профессионалы и серьезные аналитики осознают реальное положение дел. Он добавил, что российская сторона ежедневно улучшает свои позиции и последовательно движется к выполнению поставленных целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о неминуемом поражении украинских войск.

    Месяцем ранее он назвал ошибочными представления администрации США об урегулировании конфликта путем военной эскалации.

    Осенью прошлого года представитель Кремля охарактеризовал веру Киева в победу на поле боя глубоким заблуждением.

    13 сентября 2026, 22:05 • Новости дня
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    Трамп потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп призвал главу киевского режима Владимира Зеленского прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам из-за угрозы глобального дефицита дизельного топлива.

    Американский лидер призвал Киев прекратить удары по российской дизельной инфраструктуре в воскресенье во время турнира Irish Open в своем гольф-клубе в Дунбеге (Ирландия), отвечая на вопрос журналиста о том, беседовал ли он с Зеленским после недавнего разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    «Зеленский должен сделать одну вещь. Он должен прекратить выводить из строя точки с дизельным топливом в России», – приводит Fox News слова Дональда Трампа.

    Глава Белого дома уточнил, что Украина может выбирать другие цели, но атаки на нефтеперерабатывающие заводы вызывают дефицит дизеля в мире.

    Президент США отметил, что уже обсуждал этот вопрос с Зеленским, и добавил, что текущая ситуация с нехваткой топлива связана не с Ближним Востоком, а именно с конфликтом на Украине.

    Удары по нефтегазовой инфраструктуре России привели к запрету на экспорт дизеля в июле. В США цены на этот вид топлива достигли рекордных шести долларов за галлон (около 3,78 литра).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 3 сентября сообщил об успешном отражении атак на НПЗ и скором завершении ремонта на пострадавших предприятиях.

    Телеканал ABC сообщал, что США рассчитывают добиться прекращения боевых действий на Украине до зимы. Президент США после беседы с Путиным допустил трехстороннюю встречу по Украине.

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    13 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Песков назвал эскалацией слова Зеленского об ударах по энергетике

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Слова Владимира Зеленского об ответных ударах по энергетической инфраструктуре России расценили в Кремле как новый шаг к эскалации конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков оценил высказывания украинского лидера об ответных мерах на удары по энергетическим объектам как эскалационные. Комментарий прозвучал в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным.

    «Президент неоднократно упоминал тот самый план на 40 дней по нанесению сокрушительного удара по России, экономике России. Это был существенный эскалационный шаг. Это новое заявление в эскалационном стиле», – подчеркнул представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа Дмитрий Песков анонсировал жесткий ответ на украинские атаки по российской инфраструктуре.

    В начале сентября Соединенные Штаты рассмотрели шаги по снижению интенсивности конфликта в зимний период.

    В феврале Вооруженные силы России возобновили удары по энергетическим объектам противника из-за террористических действий Киева.

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    13 сентября 2026, 13:34 • Видео
    Зеленский поссорился с Германией. Жадность сгубила

    Европейские и украинские СМИ заявляют о серьезном конфликте между Владимиром Зеленским и его спонсорами в Европе. В случае с главным спонсором – Германией – разногласия уже признаны официально: немцы против того, как власть Украины размещает военные заказы. А разгадка одна – жадность.

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    14 сентября 2026, 08:21 • Новости дня
    Марочко: ВС России прорвали оборону противника на ореховском участке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские вооруженные силы прорвали оборону украинских боевиков на ореховском участке фронта и взяли под огневой контроль основные пути снабжения украинских войск, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Прорвана оборона украинских боевиков на ореховском участке. Российские войска серьезно продвинулись на данном участке и взяли под огневой контроль основные пути снабжения вооруженных формирования Украины, также у нас появилась реальная перспектива окружения украинских боевиков в данном укрепрайоне», – сообщил Марочко в соцсетях, передает ТАСС.

    Кроме того, российские подразделения продолжают охватывать Дружковку в ДНР с востока и запада, выдавливая украинские формирования южнее города. В Доброполье уже начались городские бои, наступление ведется сразу с трех направлений.

    За прошедшую неделю группировки войск «Север» и «Восток» показали наилучшие результаты, освободив около 60 квадратных километров территорий в Харьковской области и ДНР. Всего под контроль российских сил перешли восемь населенных пунктов.

    В начале сентября российские военнослужащие продвинулись в районе Дружковки.

    Летом армия России усилила давление на позиции противника под Ореховом.

    В мае Марочко рассказывал о планомерном приближении российских сил к этому населенному пункту.

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    14 сентября 2026, 10:02 • Новости дня
    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну

    Подавший в отставку генпрокурор Украины Кравченко уехал за границу

    Подавший в отставку генпрокурор Украины срочно покинул страну
    @ Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Подавший в отставку генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что находится в заграничной командировке.

    Кравченко объяснил свой отъезд за границу рабочими вопросами, передает ТАСС.

    «Сейчас нахожусь в заграничной командировке», – написал он в своем Telegram-канале.

    Украинские издания со ссылкой на источники в правоохранительных органах отметили, что Кравченко покинул Украину ночью на служебном автомобиле, передает РИА «Новости».

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подписании обвинения в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

    Неделей ранее Кравченко подал заявление об отставке на фоне скандала с мошенническими кол-центрами.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады немедленно утвердить увольнение генпрокурора Украины.

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    14 сентября 2026, 10:54 • Новости дня
    Советник премьера Британии Пауэлл призвал Украину к эскалации конфликта
    Советник премьера Британии Пауэлл призвал Украину к эскалации конфликта
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Советник премьера Британии по национальной безопасности Джонатан Пауэлл посоветовал украинским властям отказаться от территориальных уступок и продолжить нанесение ударов по российским регионам.

    Британский чиновник рекомендовал западным союзникам нарастить поддержку Киева, а Украине продолжать отказываться от территориальных уступок и наносить удары вглубь России.

    «Есть основания считать эту стратегию действенной <…> и я считаю, что эскалация, о которой мы говорим, – это не проблема, а признак успеха», – заявил Джонатан Пауэлл, передает «Газета.Ru».

    При этом ситуацию на Украине чиновник охарактеризовал как сложную. Основными причинами стали дефицит государственного бюджета и нехватка зенитных ракет для комплексов Patriot.

    Ранее политик отметил потерю актуальности анкориджского компромисса. Подобные пути урегулирования ранее рассматривали Владимир Путин и Дональд Трамп.

    В прошлом году советник британского премьера Джонатан Пауэлл планировал контролировать украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле.

    В августе новый глава правительства Великобритании Энди Бернем привез в Киев секретные данные для производства дальнобойных ракет SCALP.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Лондон в целенаправленном разжигании конфликта.

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    14 сентября 2026, 10:45 • Новости дня
    «Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ

    «Герани» поразили воинские эшелоны и локомотивы ВСУ в пяти регионах Украины

    «Герани» поразили железнодорожный транспорт с военными грузами для ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты БПЛА «Герань-4 Сикер» ударили по воинским эшелонам и локомотивам ВСУ в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областях, сообщило Министерство обороны.

    Российские войска атаковали логистические узлы противника с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер», передает Минобороны.

    Целями массированной атаки стали воинские эшелоны и локомотивы украинских вооруженных формирований.

    Точные удары зафиксированы на территории Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Николаевской и Одесской областей. Систематическое уничтожение объектов транспортной инфраструктуры направлено на существенное снижение логистических возможностей украинской армии.

    В начале сентября российские беспилотники поразили фуры с дронами в Одесской и Днепропетровской областях.

    Объекты железнодорожной инфраструктуры в Луцке и Фастове на западе Украины подверглись атаке, из-за чего изменился график движения поездов.

    Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами.

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    14 сентября 2026, 09:25 • Новости дня
    Зеленский потребовал срочно отправить генпрокурора Украины в отставку

    Зеленский призвал Верховную раду срочно уволить генпрокурора Кравченко

    Зеленский потребовал срочно отправить генпрокурора Украины в отставку
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что поддерживает отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко, и потребовал от Верховной рады немедленно утвердить ее.

    Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что поддерживает скорейшее освобождение генпрокурора Украины от должности, передает ТАСС.

    Ранее Руслан Кравченко инициировал уголовное преследование директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

    «У этого генерального прокурора есть только один путь: увольнение с должности. Вот это я ему и сказал. Прошу парламентариев поддержать это увольнение безотлагательно», – заявил Владимир Зеленский.

    Бывший премьер-министр Николай Азаров уточнил, что изначально прокурора пытались отговорить от ухода. Заявление об отставке было написано 7 сентября на фоне масштабного скандала вокруг мошеннических кол-центров.

    В ходе операции силовики провели обыски в кабинетах руководства прокуратуры. Исполнять обязанности главы ведомства должна была Мария Вдовиченко, однако 8 сентября она также покинула свой пост.

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подписал обвинение в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса.

    Ранее глава надзорного ведомства на фоне скандала с мошенническими кол-центрами подал заявление об отставке.

    Первый заместитель генерального прокурора Мария Вдовиченко тоже написала прошение об увольнении по собственному желанию.

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    13 сентября 2026, 15:34 • Новости дня
    Песков объяснил изменение тактики российских ударов на Украине

    Песков заявил об изменении тактики ударов на Украине после действий Киева

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска изменили тактику нанесения ударов на Украине только после провоцирующих действий Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом программы «Вести» Павлом Зарубиным, передают «Вести».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков возложил на Киев ответственность за начало ударов по судам в Черном море.

    Президент России Владимир Путин назвал значимым ответ Москвы на атаки со стороны Украины.

    Министерство обороны подтвердило неизбежность возмездия за атаки на гражданскую инфраструктуру.

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    14 сентября 2026, 12:07 • Новости дня
    Российская авиация уничтожила военные объекты под Херсоном
    Российская авиация уничтожила военные объекты под Херсоном
    @ Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские операторы разведывательных беспилотников группировки «Днепр» обнаружили военные объекты ВСУ в пригороде Херсона, после чего по этим объектам ударила авиация.

    Операторы разведывательных беспилотников 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» вскрыли военные объекты противника в пригороде Херсона, указало ведомство в Max.

    Дроноводы скорректировали удары экипажей истребителей-бомбардировщиков по выявленным целям. В результате авиаударов уничтожены личный состав и боевая бронированная техника вооруженных сил Украины.

    Кроме того, ликвидированы склады с боеприпасами и наземные станции управления дронами противника.

    В начале сентября российская авиация применила новые управляемые бомбы для поражения критически важного объекта ВСУ в Херсоне.

    В конце августа ВКС России сбросили авиабомбу ФАБ-3000 на пункт управления беспилотными системами противника в этом городе.

    В начале августа бойцы группировки «Днепр» уничтожили подземную базу украинского подразделения операторов дронов «Птицы Мадьяра».

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    14 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    FT: Новые реактивные дроны России парализовали украинскую систему ПВО

    FT: Российские дроны «Герань» изменили ход боев в небе

    Tекст: Катерина Туманова

    Новейшие российские реактивные беспилотники «Герань» массово поражают стратегические объекты на Украине, успешно преодолевая противовоздушную оборону.

    Новые российские реактивные беспилотники «Герань-4» и «Герань-5» в последние недели нанесли серию ударов по украинским целям. Дроны обходят средства противовоздушной обороны с гораздо большей скоростью, чем их предшественники, представляя новую серьезную угрозу, пишет Financial Times.

    «Они вложили все свои усилия, ресурсы, деньги и таланты в эту единственную систему», – заявила старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Катерина Бондарь.

    По ее словам, Россия постоянно совершенствует технологии, тестируя их на поле боя.

    На фоне этих успехов западные чиновники отмечают значительный прогресс российских технологий.

    «По словам западных силовиков и человека, близкого к Кремлю, возможности российских беспилотников настолько улучшились, что в этом году Тегеран попросил Москву предоставить ему передовые беспилотники Geran для использования в войне с Израилем и США», – пишет газета.

    Тогда как в «Герани-4» используется более аэродинамичная версия первоначального корпуса, то «Герань-5» получила новую компоновку, близкую к крылатой ракете. Изменения не ограничиваются скоростью полета и формой корпуса.

    Новые варианты БПЛА оснащаются тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта, российскими помехоустойчивыми антеннами, говорится в статье.

    «Украина перехватывает около 60% реактивных беспилотников, в то время как по другим типам летательных аппаратов ей обычно удается перехватывать 90-95%», – отметил представитель ВВС Украины.

    По мнению директора московского «Центра анализа стратегий и технологий», пока у Киева нет возможности найти эффективный способ перехвата новых «Гераней». Преимущество в дальнем воздушном противостоянии останется за Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Guardian указывала на то, что ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань». Эксперты заявили о том, что новые технологии дают России преимущество в зоне СВО.Минобороны

    сообщало об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    13 сентября 2026, 16:23 • Новости дня
    Президент ЮАР обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Президент ЮАР Рамафоса обсудил с Путиным ситуацию на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным конфликт на Украине на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    В ходе двусторонних переговоров с российским лидером обсуждались торговые и инвестиционные отношения двух стран, передает РИА «Новости».

    «На двусторонней встрече с президентом Путиным мы затронули целый ряд вопросов, в том числе торговые и инвестиционные отношения между нашими странами. Мы также обсудили украинский вопрос», – сообщил Сирил Рамафоса.

    Политик отметил, что на него произвело большое впечатление желание Владимира Путина урегулировать кризис. Российский президент рассказал о процессах достижения мира с участием разных сторон.

    Рамафоса добавил, что конфликт напрямую влияет на жизнь Южной Африки из-за роста цен на зерно и удобрения, которые поставляются с Украины. Он выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий, так как это сказывается на стоимости жизни людей на континенте.

    «Чем скорее завершится война, тем лучше, поскольку это сказывается на стоимости жизни людей в Африке, в частности в Южной Африке», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и ЮАР провели двусторонние переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели.

    Владимир Путин сообщил об успешном развитии двусторонних отношений между странами.

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    13 сентября 2026, 18:14 • Новости дня
    Российские войска поразили логистический центр «Новой почты» под Одессой

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новой почты» в Одесской области и сухогрузу в порту Одессы, доставлявшим грузы для украинской армии.

    Вооруженные силы России нанесли удары по объектам на территории Украины, задействованным в обеспечении украинской армии, передает РИА «Новости».

    В частности, поражен логистический центр «Новой почты» в Одесской области, где хранились и распределялись грузы для военных нужд.

    «В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены… в Одесской области: логистический центр «Новой почты», осуществляющий хранение и распределение грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», – заявили в ведомстве.

    Кроме того, российские военные поразили в порту Одессы сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

    Также продолжилось нанесение ударов по объектам железнодорожной инфраструктуры в западных регионах Украины, которые используются для транспортировки грузов военного назначения из стран Европы.

    В течение дня групповым ударам подверглись промышленные предприятия по производству беспилотников, логистические центры, складские терминалы и объекты энергетики, обеспечивающие работу портов и транспортной инфраструктуры страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные поразили крупный логистический центр «Новой почты» в Одесской области.

    Накануне Вооруженные силы России нанесли удар по сухогрузу с военными грузами в порту Одессы.

    Несколькими днями ранее армия уничтожила склад дронов в Николаеве.

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    14 сентября 2026, 12:47 • Новости дня
    ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку
    ВС России освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» за минувшие сутки взяли под контроль два села в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Север» освободили Широкое и Шевченково в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение противнику около Новоалександровки и Приколотного в Харьковской области.

    Также в Харьковской области нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады и штурмового полка возле Мартыновки и Черноглазовки. Поражены живая сила и техника двух бригад теробороны в районах Бояро-Лежачей, Бариловки и Радьковки в Сумской области.

    Всего в зоне ответственности группировки за сутки противник потерял до 200 военнослужащих, американский бронетранспортер М113, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и десять наземных роботизированных комплексов.

    Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и освободили Новоандреевку в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Орехова, Преображенки, Юрковки и Балабино в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие и станция РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом со Стародубовкой, Карповкой, Рубцами в Донецкой народной республике (ДНР) и Песками Радьковскими в Харьковской области.

    Потери противника при этом составили до 215 военнослужащих, две бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Дружковки, Василевской Пустоши, Славянска, Клинового, Краматорска, Райского и Николаевки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 170 военнослужащих, два орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М777, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, нацгвардии и спецназначения у Шиловки, Андреевки, Белозерского и Юрьевки в ДНР и Новотроицкого в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 460 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия.

    Напомним, в конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль запорожскую Зоревку и Новогришино в ДНР. А до этого ВС России зачистили от противника харьковские Гоптовку и Зарубинку.

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    14 сентября 2026, 08:20 • Новости дня
    Генпрокурор Украины выписал обвинение главе НАБУ Кривоносу

    Генпрокурор Украины Кравченко выписал обвинение главе НАБУ Кривоносу

    Tекст: Мария Иванова

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил о подписании обвинения в адрес директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса и призвал его вместе с главой САП уйти в отставку.

    Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко заявил о подписании обвинения директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу, сообщает ТАСС.

    Соответствующее видеообращение он опубликовал в своем Telegram-канале с подписью: «Я давно должен был это сделать».

    Кравченко также призвал Кривоноса и главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александра Клименко подать в отставку уже сегодня. Ранее сам Кравченко на фоне нового расследования антикоррупционных органов подал заявление об отставке, однако вопрос о его увольнении до сих пор не внесен на рассмотрение парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне НАБУ выдвинуло обвинения еще пятерым сотрудникам Генпрокуратуры Украины.

    При этом сам Кравченко ранее заявлял о непричастности к крышеванию кол-центров. До этого стало известно, что пропавшего генпрокурора нашли в элитной клинике.

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    14 сентября 2026, 08:35 • Новости дня
    За ночь над Россией уничтожили 399 дронов ВСУ
    За ночь над Россией уничтожили 399 дронов ВСУ
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщило Минобороны.

    Дроны поразили с 20.00 мск 13 сентября до 8.00 мск 14 сентября над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями, Крымом, Кубанью и над акваторией Черного моря.

    Напомним, над Ростовской областью поразили порядка 50 БПЛА.

    В предыдущую ночь российские системы ПВО перехватили 389 беспилотников ВСУ над территорией страны.

    10 сентября военные поразили 448 украинских дронов самолетного типа.

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