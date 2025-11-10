  • Новость часаЛарисе Долиной угрожали убийством
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русофобия разрушает прибалтийскую экономику
    Захарова дала оценку отставке главы Би-би-си за ложь о Трампе
    Песков сообщил, что Кремлю не известны предложения Венгрии по Украине
    Расследование подрыва «Северных потоков» сочли угрозой единству Европы и поддержке Украины
    Кремль назвал самое глубокое заблуждение руководства Украины
    Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
    Россия и Индия подготовили соглашение о трудовых мигрантах
    Лукашенко заявил о готовности Белоруссии открыть границу с Литвой
    Полиция задержала группу приезжих, напавших на машину с ребенком в Москве
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Капитализм против детей

    Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Климатическая конференция как зеркало глобального раздора

    Каждая крупная страна тянет одеяло на себя, превращая конференцию по климату COP30 в базар интересов. Климатическая повестка превратилась в инструмент достижения эгоистичных целей каждого отдельного государства, и альтруизмом, лежавшем в основе всего движения, здесь давно не пахнет.

    3 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев «Буревестник» не оставил на планете островов

    У островитян есть субъективное ощущение, что вода всегда убережет их от нападения. И это неоправданно увеличивает их склонность к риску. «Буревестник» фактически не оставил на планете ни одного острова в военном смысле слова.

    13 комментариев
    10 ноября 2025, 12:51 • Новости дня

    Кремль назвал самое глубокое заблуждение руководства Украины

    Песков назвал иллюзии о военной победе самым глубоким заблуждением режима в Киеве

    Кремль назвал самое глубокое заблуждение руководства Украины
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что вера руководства Украины в военную победу, поддерживаемая европейскими странами, является ошибочной.

    Убеждение Киева в возможности выиграть войну на поле боя – самое глубокое заблуждение, подчеркнул Дмитрий Песков, передает ТАСС. По его словам, ситуация на фронте свидетельствует об обратном.

    Песков отметил, что киевский режим предается иллюзиям, думая о военной победе и решении конфликта силовым путем. «Это самое глубокое заблуждение, которому может предаться и предается киевский режим», – заявил он. Пресс-секретарь также подчеркнул: «Ситуация на фронтах свидетельствует об обратном».

    Песков добавил, что текущая пауза в переговорах по Украине связана не с позицией России, а с влиянием европейских стран, поддерживающих руководство Украины верой в военное решение.

    «Мы видим, что сейчас сложилась пауза в переговорах по Украине. Ситуация зависла не по нашей вине», – пояснил представитель Кремля. Он также обвинил европейцев в том, что они раззадоривают Киев и мешают конструктивному диалогу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти в Киеве ограничили допуск журналистов к районам окружения войск на Украине в Красноармейске и Димитрове.

    Российские военные ведут ожесточенные бои на направлении Волчанских Хуторов. Противник пытается вернуть утраченные позиции на этом участке фронта.

    9 ноября 2025, 22:16 • Новости дня
    Главком ВСУ объяснил удар по парадному построению украинских военных

    Сырский: Россия нанесла удар по ВСУ в Днепропетровской области после взлома чата

    Главком ВСУ объяснил удар по парадному построению украинских военных
    @ Roman Chop/AP/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военные попали под удар во время построения на плацу для награждения в Днепропетровской области Украины, поскольку российская сторона узнала о торжестве из взломанного группового чата в соцсетях, сообщил главком ВСУ Александр Сырский.

    «Проблема не только в том, что был нарушен запрет на проведение торжеств в прифронтовых районах», – приводят слова Сырского украинские СМИ.

    Он сообщил, что «снова был групповой чат в соцсетях». По его словам, «игнорирование базовых норм безопасности» привело к тому, что российская сторона «узнала о собрании, взломав сети».

    Сырский рассказал, что подробно обсудил случившееся с командирами корпусов, и выразил надежду, что дисциплинарные решения позволят ВСУ избежать повторения такой ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сети появились видеозаписи последствий удара российской ракеты «Искандер» по плацу с построением бойцов ВСУ. На Украине начали расследование по факту случившегося. Командиру 35-го батальона морпехов ВСУ предъявили обвинения по делу об ударе во время построения для награждения.

    Комментарии (9)
    9 ноября 2025, 13:30 • Новости дня
    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника

    Экономист Лизан: Украине придется выбирать между светом в домах и отоплением

    Эксперт: ВС России добивают энергетику противника
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россия планомерно выводит из строя электрогенерацию на Украине. В перспективе Киеву придется выбирать – оставить население без света или без отопления. Также при необходимости российские военные могут создать условия для остановки атомной энергетики в стране, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее украинская компания «Центрэнерго» пожаловалась на остановку всех государственных ТЭС.

    «Важно обратить внимание на источник заявления – это «Центрэнерго». Компания управляла меньшим количеством тепловых электростанций, чем «ДТЭК». При этом «Центрэнерго» теряла работающие объекты электрогенерации еще в прошлом году. Судя по всему, им удалось отремонтировать часть мощностей, а теперь мы снова вывели их из строя», – объясняет экономист Иван Лизан.

    По его словам, «как бы то ни было, сейчас украинцам будет страшно больно», ведь у госкомпаний электрогенерации нет, а о доступных мощностях «ДТЭК» мало что известно. «При этом Бурштынская и Добротворская ТЭС ранее работали в режиме энергоострова, будучи синхронизированными с Европой. После начала СВО через эти станции идет переток энергии на Украину со стороны Венгрии и Словакии», – заметил аналитик.

    Он также уверен, что сегодня ВС России «добивают энергетику противника». «Чтобы с нашей стороны процесс был приостановлен, оппоненты должны подать четкий сигнал о готовности садиться за стол переговоров. Однако этого нет. Более того, ВСУ непрерывно огрызаются, пытаясь нанести удары по нашим энергообъектам. Однако нанести ощутимый урон России не удастся, поскольку у нас более крупная система и ее в целом гораздо сложнее дестабилизировать», – акцентирует спикер.

    Говоря о последствиях вывода из строя мощностей «Центрэнерго», Лизан пояснил: «Специфика электроэнергии в том, что ее практически невозможно запасти, и производство должно быть четко синхронизировано с потреблением».

    «Сети рассчитаны на мощность 50 Гц, допускаются колебания в 0,2 Гц в одну или другую сторону. Если показатель будет меньше, то система начнет «захлебываться» – и напряжение упадет. Если же значение будет выше условленного, то произойдет разгон, напряжение подскочит – и все электроприборы сгорят. Этой синхронизацией занимаются диспетчеры разных уровней. Сейчас мы вывели из строя всю маневренную генерацию», – детализирует экономист.

    «На данный момент у Украины остается только атомная генерация. Конечно, Россия ни при каких обстоятельствах не станет бить по АЭС, как это делают ВСУ. Но мы можем сделать так, что противник будет вынужден остановить работу станций. Для этого необходимо отсекать нагрузку, нанося удары по подстанциям с трансформаторами определенного класса напряжения. Если их вывести из строя, диспетчерам на АЭС придется снизить выработку энергии. И так поэтапно объект можно попросту заблокировать», – привел пример эксперт.

    Описывая положение дел на Украине, Лизан сказал: «Мы уже выбили всю прифронтовую энергетику, деэлектрифицировали железную дорогу, заставили противника перейти с электровозов на дефицитные тепловозы, а сейчас разрываем связь между разными частями страны».

    «Более того, подавляющая часть генерации находится в западной части Украины. А основные потребители – на юге, востоке и в столице. Разрывая цепочки, мы ставим Киев перед выбором: свет для домовладений или энергия для отопления. И есть ощущение, что страна в итоге будет сидеть в темноте», – заключил Лизан.

    Ранее компания «Центрэнерго» сообщила, что все государственные тепловые электростанции (ТЭС) Украины были полностью остановлены, генерация электроэнергии отсутствует.

    «Мы остановились. Сейчас ноль генерации. Ноль! Мы потеряли то, что восстанавливали в круглосуточном режиме. Полностью!» – сообщают в компании. В компании объяснили, что остановка генерации связана с масштабными ударами по энергетической инфраструктуре Украины.

    На этом фоне немецко-финский предприниматель Ким Дотком, основавший известные файлообменные сервисы Megaupload и Mega, призвал к мирным переговорам в связи с отключением теплоэлектростанций на Украине.

    Напомним, ВС России нанесли 8 ноября массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам. Сообщалось, что Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области была полностью выведена из строя.

    Комментарии (10)
    9 ноября 2025, 12:40 • Видео
    У Грузии лопнуло терпение

    Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 20:04 • Новости дня
    На Украине повредили первую крупную ТЭС на биомассе

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 9 ноября на Украине была повреждена первая в стране тепловая электростанция на биомассе, построенная в 2016 году.

    О повреждениях первой на Украине крупной ТЭС, работающей на биомассе, сообщил соучредитель компании Clear Energy Андрей Гриненко, передает ТАСС. По его словам, инцидент произошел в ночь на 9 ноября. Местоположение объекта и его мощность не раскрываются.

    Гриненко отметил, что данная станция была построена в 2016 году и стала первой крупной теплоэлектростанцией на биомассе в стране. Он подчеркнул: «Она стала первой большой станцией на биомассе».

    Компания Clear Energy специализируется на строительстве и эксплуатации био-ТЭС, а также ветряных и солнечных электростанций. Другие подробности о происшествии не уточняются.

    Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила, что в связи с ухудшением ситуации в энергосистеме Украины в воскресенье запланированы массовые отключения электричества, которые затронут практически все регионы страны.

    Компания заявила, что причиной введения подобных ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме. Киев уже погрузился в темноту из-за перебоев с электроснабжением. Компания «Центрэнерго» полностью остановила работу всех государственных ТЭС, генерация оказалась нулевой.

    В субботу ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам газо-энергетического комплекса, которые обеспечивают военную промышленность.


    Комментарии (6)
    9 ноября 2025, 20:27 • Новости дня
    Пушилин сообщил о предотвращении прорыва ВСУ у Красноармейска

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные подразделения России проводят зачистку центральной части Красноармейска (Покровска), где ранее была предотвращена попытка противника прорваться с севера города.

    Вооруженные силы России пресекли попытку противника прорваться на северной части Красноармейска, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские формирования пытались воспользоваться последними возможными выходами на севере города, однако бойцы России это предотвратили.

    Пушилин заявил: «Сам Красноармейск – он уже практически и физически окружен. И есть попытки противника через последние якобы выходы на севере Красноармейска прорваться. Но такая попытка противника была предотвращена нашими бойцами».

    Параллельно с этим в Красноармейске продолжаются интенсивные городские бои. По словам Пушилина, ведется активная зачистка центрального района города, особенно восточной части. Он уточнил, что ситуация развивается динамично и бои не прекращаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что ВСУ заминировали Красноармейск минами-ловушками. Военный эксперт назвал освобождение Красноармейска предрешенным. Части ВСУ оказались в Красноармейске в окружении и теперь не могут покинуть город.


    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 00:59 • Новости дня
    Во время интервью Зеленского западным СМИ в его резиденции пропал свет

    Во время интервью Зеленского Guardian в его резиденции в Киеве пропал свет

    Во время интервью Зеленского западным СМИ в его резиденции пропал свет
    @ кадр из видео Guardian

    Tекст: Антон Антонов

    Во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в президентсткой резиденции в Мариинском дворце в Киеве на время пропало электричество.

    Инцидент попал на видео. На записи видно, как в ходе интервью внезапно отключается электричество. После этого Зеленский и журналист Guardian начинают недоуменно осматриваться, пытаясь понять причину случившегося.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во многих регионах Украины, включая Киев, происходят отключения света. Зафиксированы как аварийные, так и почасовые отключения. Причиной этого стали масштабные удары по энергетической инфраструктуре. Для российских атак использовалось высокоточное оружие большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

    Комментарии (8)
    10 ноября 2025, 10:37 • Новости дня
    Глава ДНР рассказал о попытках украинских военных выйти из окружения в гражданской одежде

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные, находящиеся в окружении в Красноармейске и Димитрове, предпринимают попытки воспользоваться гражданской одеждой для выхода из окружения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, украинские военные, оказавшиеся в окружении в районах Красноармейска и Димитрова, пытаются использовать гражданскую одежду для выхода из блокированных населенных пунктов, передает РИА «Новости».

    Пушилин отметил, что такие действия фиксируются перед полным освобождением территорий.

    Он заявил: «Фиксируется, как это бывает перед полным освобождением населенных пунктов, противник пытается переодеваться в гражданскую одежду, пытается выйти в гражданской одежде, но здесь, уже имея определенный опыт, наши бойцы также ситуацию отслеживают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска.

    Подразделения ДНР завершили зачистку высотных зданий в Красноармейске.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 09:37 • Новости дня
    В Черном море у Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера

    Оперштаб Кубани сообщил о нейтрализации четырех безэкипажных катеров у Туапсе

    В Черном море у Туапсе нейтрализовали четыре безэкипажных катера
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В районе Туапсе на Черном море были нейтрализованы четыре безэкипажных катера, ударная волна повредила окна и строения у берега, пострадавших нет, сообщает оперштаб Кубани.

    Четыре безэкипажных катера нейтрализованы в акватории Черного моря вблизи Туапсе. Один из катеров сдетонировал возле береговой линии, в результате чего ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, а также гараж и лодочный ангар, сообщается в Telegram-канале оперштаба Кубани.

    В оперштабе подчеркнули, что пострадавших среди местного населения нет. На место происшествия прибыли специалисты и экстренные службы для устранения последствий и оценки ущерба.

    Ранее в районе побережья Краснодарского края произошел взрыв безэкипажного катера.

    Системы ПВО России за одну ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    Комментарии (3)
    10 ноября 2025, 09:12 • Новости дня
    Украинский безэкипажный катер сдетонировал у береговой линии Кубани

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе побережья Краснодарского края был зафиксирован взрыв безэкипажного катера.

    Взрыв безэкипажного катера произошел у побережья Краснодарского края, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел вблизи береговой линии. По информации агентства, взрыв не привел к жертвам и разрушениям.

    В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Новороссийска предупредили жителей города об угрозе атаки безэкипажных катеров.

    Системы ПВО России за одну ночь уничтожили и перехватили 71 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России и Черным морем.

    Комментарии (2)
    10 ноября 2025, 03:59 • Новости дня
    Отключение света во время интервью Зеленского сочли мелким театральным эффектом
    Отключение света во время интервью Зеленского сочли мелким театральным эффектом
    @ Кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский любит мелкие театральные эффекты, заявил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, комментируя отключение света во время интервью Зеленского.

    «Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты. В Мариинском дворце в Киеве давно и на много денег обеспеченном альтернативными источниками энергоснабжения, вдруг во время интервью именно журналисту британской Guardian, погас свет», – заявил Мирошник в Telegram.

    По словам дипломата, подобные инциденты уже случались ранее, когда западные лидеры посещали Киев. Он вспомнил сирену во время визита Джо Байдена, а также спуск Франка-Вальтера Штайнмайера в бомбоубежище в Чернигове.

    «Похоже, что сценаристы квартала исписались», – заявил Мирошник, оценивая «страдания от истерзанной энергосистемы». Дипломат подчеркнул, что Зеленский делает ставку на «выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров жалобами на блэкаут».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время записи интервью украинского лидера Владимира Зеленского газете Guardian в Мариинском дворце в Киеве пропало электричество.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    «Северяне» уничтожили попытавшуюся зайти в тыл украинскую ДРГ
    «Северяне» уничтожили попытавшуюся зайти в тыл украинскую ДРГ
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Группировка российских войск «Север» уничтожила одну из диверсионно-разведывательных групп, которые ВСУ пытаются завести в тыл «Северян» в Сумской области Украины.

    На Сумском направлении продолжаются тяжелые бои на всем участке фронта. В Сумской области российская авиация усилила удары по живой силе ВСУ, сорвав попытки боевых групп противника продвинуться в сторону позиций «Северян». В районе Варачино украинским силам не удалось провести успешную контратаку, они с потерями отступили к исходным рубежам.

    «Кроме того, в Сумской области противник продолжает попытки завести ДРГ в тыл российских войск. Одна из таких групп была уничтожена накануне, ликвидирован сержант ССО ВСУ», – сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    На Теткинском и Глушковском участках существенных изменений не зафиксировано. Артиллерия «Северян» наносила удары по выявленным позициям ВСУ в районе Рыжевки.

    На Харьковском направлении продолжается наступление российских подразделений на Волчанск и близлежащие районы. Штурмовые группы продвинулись в южной части Волчанска, взяв под контроль более 20 зданий с общим продвижением до 250 м. В лесу западнее Синельниково штурмовики захватили две позиции ВСУ и продвинулись еще на 200 м.

    На участке Меловое-Хатнее «Северяне» расширили контроль в лесополосе на 500 м и ликвидировали до взвода украинских военных. Российские расчеты ударных БПЛА «Герань-2» нанесли поражение позициям ВСУ в районе Горяного. На Липцовском участке фронта существенных изменений не зафиксировано.

    «За сутки потери противника составили свыше 140 человек (из них более 100 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» добилась значительных успехов на Хатненском участке фронта.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 07:31 • Новости дня
    Минобороны сообщило об уничтожении 71 украинского БПЛА за ночь

    Tекст: Антон Антонов

    За ночь над регионами России и акваторией Черного моря системами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    В частности, сообщается, что 29 дронов были сбиты над Брянской областью, семь – над Курской областью, по пять над Липецкой и Смоленской областями, передает РИА «Новости».

    Кроме того, по четыре беспилотника уничтожили над Орловской, Тверской и Самарской областями. Три БПЛА были сбиты над территорией Республики Крым. Еще по одному дрону было уничтожено над Калужской, Ростовской и Тульской областями.

    Семь беспилотников были нейтрализованы над акваторией Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ночью в Новороссийске была объявлена угроза атаки безэкипажных катеров. Позднее предупреждение об угрозе атаки безэкипажных катеров отменили.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 01:35 • Новости дня
    Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров

    Мэр Кравченко: В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров

    Жителей Новороссийска предупредили об угрозе атаки безэкипажных катеров
    @ кадр из видео CNN

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске объявлена угроза атаки безэкипажных катеров, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    «Угроза применения безэкипажных катеров», – сообщил Кравченко в Telegram.

    Он подчеркнул, что находящимся на первой береговой линии важно не подходить к окнам и укрываться в помещениях без окон или в комнатах, окна которых не выходят на море.

    Он также отметил, что не следует находиться на открытом пространстве вблизи моря. Кравченко призвал сохранять спокойствие и следить за официальной информацией. Глава города уточнил: «Сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате работы средств противовоздушной обороны над Крымом сбиты десять украинских беспилотников самолетного типа.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 17:50 • Новости дня
    Власти Украины объявили об эвакуации детей из Днепропетровской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинское правительство распорядилось провести обязательную эвакуацию детей с родителями из части населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей.

    Власти Украины приняли решение о принудительной эвакуации детей вместе с родителями или законными представителями из ряда населенных пунктов Днепропетровской области и контролируемых Киевом районов Запорожской области, сообщает ТАСС. Перечень конкретных населенных пунктов в официальных сообщениях не уточняется.

    В Министерстве развития территорий Украины заявили: «Согласована обязательная эвакуация детей вместе с родителями или законными представителями».

    По информации украинского ведомства, начиная с первого июня, из зон, находящихся вблизи линии боевых действий, были эвакуированы порядка 124 тысяч человек, включая более 14,5 тыс. детей. Уточняется, что среди эвакуированных были жители Днепропетровской, Сумской, Харьковской областей, а также подконтрольных Киеву районов Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Наибольшее число эвакуированных приходится на территории ДНР и Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов заявил, что украинские власти готовят эвакуацию мирных жителей с юга Запорожья.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 17:37 • Новости дня
    Украинские СМИ сообщили о новых взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

    Tекст: Ольга Иванова

    Вечером в воскресенье в Херсоне, находящемся под контролем ВСУ, была зафиксирована серия взрывов, детали остаются неизвестными.

    О новых взрывах в Херсоне сообщили украинские СМИ, передает РИА «Новости». По информации телеканала «Общественное», в городе повторно были слышны громкие звуки, похожие на взрывы.

    В сообщении отмечено: «В Херсоне слышны взрывы». Информация о причинах и последствиях произошедшего пока не уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в городе Каменское Днепропетровской области прогремели взрывы. В Днепропетровской области получили повреждения ряд инфраструктурных объектов. В Лозовском районе Харьковской области пострадала железнодорожная инфраструктура. В Черниговском районе на Украине энергетический объект получил повреждения.


    Комментарии (0)
    9 ноября 2025, 13:45 • Новости дня
    «Купол Донбасса» отразил 407 атак беспилотников за неделю

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За последнюю неделю система РЭБ «Купол Донбасса» успешно отразила 407 атак беспилотников на Украине, предотвратив удары по объектам инфраструктуры ДНР, сообщили в региональном УФСБ России.

    Система РЭБ «Купол Донбасса» за семь дней предотвратила 407 террористических атак с применением украинских беспилотников, передает ТАСС. По данным регионального УФСБ России, средства радиоэлектронной борьбы ликвидировали 285 дронов над Донецком и Макеевкой и 122 – над Горловкой.

    В сообщении отмечается, что украинские боевики продолжают активно использовать комбинированные налеты с применением различных типов беспилотных летательных аппаратов. Среди них была попытка нанесения удара по нефтебазе у Шахтерска чешским беспилотником FP-2, который нес авиабомбу массой 100 кг. Система также пресекла атаку более двадцати FPV-дронов, ударных дронов FP-1 чешского производства и украинского беспилотника Darts во время попытки поражения электроподстанции в Горловке.

    В радиусе электроподстанции в Куйбышевском районе Донецка система РЭБ перехватила два ударных дрона Darts и «Чаклун» с самодельными взрывными устройствами на базе кумулятивных снарядов. В ведомстве подчеркнули, что военнослужащие ФСБ успешно перехватили вражеские дроны, после чего взрывотехники обезвредили их и безопасно уничтожили заряды, избежав ущерба для населения и инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система «Купол Донбасса» за одну неделю отразила 874 атаки дронов. Силы ДНР за семь дней сорвали почти 260 атак украинских беспилотников. За неделю система «Купол Донбасса» пресекла более 150 попыток атак дронов над Донецком и Макеевкой.

    Комментарии (0)
    Главное
    Приднепровская ТЭС на Украине получила серьезные повреждения
    Россия приостановила планы по созданию базы ВМФ в Судане
    Поддержка украинцев в Польше резко снизилась
    Грузия выдвинула ЕС условия для восстановления отношений
    Пекин отказался комментировать угрозу консула «отрубить голову» премьеру Японии
    Раввин Севастополя позвал евреев Запада переезжать в Россию
    Пенсионерка столкнула школьницу на рельсы в московском метро

    Ради чего Венгрия пошла на атомную сделку с США

    Венгрия отстояла перед США свое право и дальше покупать трубопроводные нефть и газ из России. Однако Вашингтон никогда не делает «добрые» дела просто так. На какие уступки пришлось пойти венгерскому премьеру Виктору Орбану, чтобы обеспечить свою страну недорогими российскими энергоресурсами? Подробности

    Перейти в раздел

    Ракетные удары декоммунизируют энергетику Украины

    Украина бьет тревогу из-за остановки работы государственных ТЭС. «Сейчас ноль генерации», – уверяют в «Центрэнерго». В ряде городов страны наблюдаются серьезные перебои со светом, а в преддверии холодов остро встает вопрос отопления. При этом эксперты призывают не верить противнику на слово и указывают – России необходимо продолжать декоммунизацию украинской энергосистемы. Подробности

    Перейти в раздел

    Удары по железной дороге приблизят освобождение Купянска и Красноармейска

    Украинское военное руководство жалуется на усиление ударов ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре страны. Железнодорожное сообщение с остающимися под контролем Киева районами ДНР прервано. Как Россия добилась такого результата и какой эффект эти удары уже имеют и будут иметь дальше для положения в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобия разрушает прибалтийскую экономику

    Власти Прибалтики наконец-то убедили своих сограждан в предстоящем «нападении России». Вот только результатом оказалась не мобилизация общества против «русской угрозы», а разрушение собственной экономики и массовое бегство и людей, и денег из региона. Как именно это произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У Грузии лопнуло терпение

      Генпрокуратура Грузии заявила об уголовном преследовании восьмерых лидеров оппозиции, включая экс-президента Михаила Саакашвили, который и так находится в тюрьме. Ранее у правящей партии «Грузинская мечта» лопнуло терпение, и Грузия пересмотрела отношения с ЕС.

    • Азербайджан начал вступать в НАТО

      В субботу на площади Азадлыг в Баку состоится так называемый парад победы, посвященный пятилетней годовщине второй карабахской войны. Ранее президент Азербайджан Ильхам Алиев заявил о переходе армии на стандарты НАТО. Как это понимать?

    • Зачем Трампу Средняя Азия

      Президент США Дональд Трамп принял в Вашингтоне пятерых президентов азиатских постсоветских республик: Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Особенно отличились лидеры Казахстана и Узбекистана.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • «Будете» или «будите»: как правильно писать и употреблять

      Одна маленькая буква «е» вместо «и» – и смысл фразы кардинально меняется. Путаница между «будете» и «будите» – одна из самых частых и досадных ошибок в русском языке, которая проскальзывает даже в речи грамотных людей. Почему так происходит и как раз и навсегда запомнить разницу? Давайте разбираться без сложных терминов и скучных правил.

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации