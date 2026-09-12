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    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    13 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    46 комментариев
    12 сентября 2026, 10:52 • Новости дня

    «Спартак» и РФС сообщили об установке памятника Никите Симоняну

    «Спартак» и РФС сообщили об установке памятника Никите Симоняну в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московский «Спартак» и Российский футбольный союз (РФС) готовятся открыть памятник легендарному футболисту Никите Симоняну на домашней арене клуба к столетию со дня рождения спортсмена.

    Московский «Спартак» и РФС планируют увековечить память олимпийского чемпиона 1956 года по футболу, лучшего бомбардира в истории «красно-белых». Об этом сообщил ТАСС первый вице-президент РФС Александр Мирзоян.

    «К столетию Никиты Павловича мы также делаем турнир ветеранов, он будет проходить здесь. В Анапе также проходят финальные игры всероссийских соревнований среди ветеранов в категории 40, 50 и 60+ лет. Они начнутся 20 сентября и закончатся 20 октября. Этот турнир полностью посвящен Никите Павловичу», – отметил Мирзоян.

    По его словам, турнир станет традиционным. Монумент установят рядом с трибуной А, которая уже носит имя прославленного футболиста. Открытие масштабной скульптуры ожидается 18 октября. В день столетия, 12 октября, пройдут памятные мероприятия и будет учреждена премия имени Никиты Симоняна с девятью номинациями, символизирующими его игровой номер.

    Никита Симонян выступал за «Крылья Советов» и «Спартак», став лучшим бомбардиром красно-белых со 160 голами. Симонян - четырехкратный чемпион и двукратный обладатель кубка СССР. В составе сборной СССР он выиграл Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году. В 1958 году в матче со сборной Англии (2:2) забил первый мяч сборной СССР в истории финальных стадий чемпионатов мира.

    После завершения карьеры игрока тренировал «Спартак», «Арарат», «Черноморец» и сборную СССР, неоднократно приводя команды к чемпионству. Симонян ушел из жизни 23 ноября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, легендарный футболист Никита Симонян скончался в ноябре прошлого года. Знаменитого спортсмена похоронили на Ваганьковском кладбище Москвы. Президент России Владимир Путин направил венок на церемонию прощания.

    9 сентября 2026, 14:57 • Новости дня
    Собянин решил продлить метро по семи направлениям Подмосковья

    Собянин заявил о строительстве семи новых линий метро в Московской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах продлить линии столичного метрополитена в семь крупных городов и округов Подмосковья.

    Мэр столицы Сергей Собянин объявил о планах по строительству новых станций подземки за пределами МКАД, передает ТАСС. Заявление прозвучало в ходе визита на завод «Метровагонмаш» в Мытищах, где присутствовал губернатор региона Андрей Воробьев.

    «Москва и Московская область образуют единую большую агломерацию, около 20 млн человек, объединенные едиными экономическими, социальными связями», – подчеркнул градоначальник. По его словам, проект обсуждался давно, и сейчас стороны вплотную приблизились к его реализации.

    Согласно предварительным планам, столичный метрополитен выйдет за МКАД с семью новыми линиями. Ожидается, что они будут обслуживать крупнейшие городские округа, тесно связанные с Москвой. Новая транспортная инфраструктура охватит примерно треть населения Подмосковья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа мэр Москвы запустил возведение новой станции метро «Ватутинки».

    В июне градоначальник объявил о планах по строительству дополнительных участков Филевской и Сокольнической линий.

    В прошлом году Сергей Собянин заявил о необходимости интеграции транспортной системы столицы с городами Подмосковья.

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    9 сентября 2026, 14:59 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова

    Мосгорсуд признал законным заочный арест Буданова за запрещенные методы войны

    Московский суд заочно арестовал главу офиса Зеленского Буданова
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Столичная судебная инстанция утвердила меру пресечения главе офиса президента Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) по уголовному делу о незаконных способах ведения боевых действий.

    Решение о заключении под стражу вынес Мосгорсуд на закрытом заседании, передает РИА «Новости». Инстанция рассматривала дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны. «Постановление Басманного районного суда города Москвы от 11 августа оставить без изменений, апелляционную жалобу – без удовлетворения», – решил суд.

    Ранее главу офиса украинского президента уже как минимум дважды арестовывали в Москве заочно по обвинениям в терроризме. В апреле 2023 года Лефортовский суд выдал санкцию на арест фигуранта за организацию терактов на территории России, включая подрыв Крымского моста. Тогда его объявили в международный розыск.

    В конце 2023 года Басманный суд вынес аналогичное решение из-за причастности к более чем 100 ударам беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские СМИ сообщили о возможной отставке Кирилла Буданова из-за конфликта силовиков в Киеве.

    Ранее Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинения в организации теракта в Херсонской области. В начале текущего года Владимир Зеленский назначил этого чиновника руководителем своего офиса.

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    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    9 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    СК: Иностранца арестовали за попытку изнасилования женщины в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве арестовали пьяного иностранца, который представился полицейским, избил и попытался изнасиловать молодую женщину на Ленинградском шоссе, сообщили в столичном главке СК России.

    «Расследуется уголовное дело в отношении иностранного гражданина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 131 УК РФ (покушение на изнасилование), частью 1 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера)», – говорится в сообщении СК в Max.

    По версии следствия, инцидент произошел в ночь на 4 сентября на Ленинградском шоссе у остановки «Гидропроект». Пьяный злоумышленник подошел к девушке, представился сотрудником правоохранительных органов и потребовал документы. Получив отказ, он начал преследовать жертву.

    Когда женщина оказалась в безлюдном месте около стройки, мужчина набросился на нее. Он нанес удары по голове, туловищу и ногам, надругался над потерпевшей и попытался ее изнасиловать. Довести преступление до конца нападавшему помешало активное сопротивление девушки.

    В мае лжеполицейский надругался над девушкой в столичном парке Сокольники.

    В октябре прошлого года суд заключил под стражу обвиняемого в попытке изнасилования москвички у Лефортовского парка.

    Несколькими днями позже следователи завели уголовное дело на иностранного таксиста за нападение на несовершеннолетнюю пассажирку.

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    10 сентября 2026, 04:37 • Новости дня
    Суд в Москве заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Суд заочно арестовал исполнителя убийства доцента МГУ Каменевой

    Tекст: Катерина Туманова

    Московский суд заочно арестовал предполагаемого исполнителя убийства доцента МГУ Анны Каменевой, вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева.

    «Столичный суд избрал заочно меру пресечения в виде заключения под стражу непосредственного исполнителя убийства Анны Каменевой. Мужчина объявлен в международный розыск», – передает ТАСС.

    В конце августа стало известно, что доцент кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ Анна Каменева погибла в возрасте 43 лет. Тело женщины нашли в Московской области. По делу об убийстве задержан и арестован ее 17-летний сын.

    Анна Каменева родилась в 1983 году, с отличием окончила юридический факультет МГУ, защитила кандидатскую диссертацию и работала доцентом с 2011 года. Каменева написала восемь книг и более 40 научных статей.

    В 2013 году Каменева попала в серьезную аварию на Кутузовском проспекте вместе с мужем и тремя детьми. Гаджи Махачев тогда погиб на месте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа дагестанские полицейские задержали  подозреваемого в убийстве из-за кровной мести. В МВД сообщили об убийстве супружеской пары в Подмосковье из-за бизнес-конфликта.

    Внучка экс-мэра Самары после убийства родственников пыталась подделать их голоса через нейросеть.

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    9 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Москвичка получила девять лет за шантаж бывшего любовника

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Никулинский суд Москвы отправил в колонию женщину, которая шантажировала бывшего любовника публикацией компромата и требовала купить ей Porsche Cayenne.

    Московский суд вынес приговор женщине, которая шантажировала топ-менеджера сети ресторанов, требуя деньги, апартаменты и автомобиль. Подсудимая угрожала рассказать об их интимной связи жене потерпевшего и опубликовать соответствующий компромат в социальных сетях, пишет РИА «Новости».

    Шантаж продолжался с осени 2023 года по июль 2024 года. В августе мужчина перевел бывшей любовнице деньги, однако она не остановилась и потребовала покупку апартаментов, а затем автомобиль Porsche Cayenne. В ноябре 2024 года во время передачи расписки за машину в ресторане на западе столицы женщину задержали полицейские.

    Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере. Женщина приговорена к девяти годам колонии общего режима. При этом ей предоставили отсрочку наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Мосгорсуд оставил приговор без изменений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября суд на Ставрополье осудил участника преступной группы на семь лет колонии за вымогательство активов на 2,5 млрд рублей.

    В августе Московский гарнизонный военный суд приговорил администратора Telegram-каналов к 11 годам лишения свободы за вымогательство 50 млн рублей у топ-менеджеров IT-компании.

    А в феврале Красногорский городской суд отправил в колонию строгого режима группу злоумышленников за шантаж подмосковного чиновника.

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    10 сентября 2026, 03:58 • Новости дня
    Москвича арестовали за перевод 750 рублей в экстремистский фонд

    Москвич арестован за перевод 750 рублей в экстремистский фонд

    Tекст: Катерина Туманова

    Мосгорсуд оставил под стражей жителя столицы Артема Миняйло, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода 750 рублей.

    Московский городской суд утвердил постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя столицы Артема Миняйло, передает РИА «Новости».

    Мужчину обвиняют в финансировании экстремистской деятельности из-за перевода 750 рублей в ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России экстремистским и ликвидирован).

    «Мосгорсуд сегодня отклонил апелляционную жалобу и оставил Миняйло под стражей», – сообщил адвокат Владимир Ростов.

    Защитник добавил, что его клиент страдает хроническим заболеванием, имеет протез в ухе, а в условиях СИЗО у него развилась инфекция.

    Подробности уголовного дела не раскрываются. Адвокат отказался комментировать детали, сославшись на подписку о неразглашении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал мужчину за татуировку трезубца на плече. Также в московском суде осудили шестерых участников «Свидетелей Иеговы». Жительницу Кузбасса заподозрили в финансировании экстремистов.

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    9 сентября 2026, 19:36 • Новости дня
    Московский суд заочно арестовал основательницу «Дождя» Синдееву

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресненский суд Москвы вынес решение о заочном аресте основательницы телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом и нежелательной организацией) Натальи Синдеевой и генерального директора Марка Тена (оба признаны иноагентами в России) по делу о нежелательной организации.

    Столичная инстанция удовлетворила ходатайство следствия об избрании меры пресечения для руководителей медиа, передает РИА «Новости». Мера пресечения избрана сроком на два месяца.

    «Пресненский районный суд города Москвы 9 сентября избрал в отношении Синдеевой Натальи Владимировны и Тена Марка Такиесиевича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента фактического задержания на территории РФ либо с момента передачи правоохранительным органам РФ в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ», – заявили в пресс-службе суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе правоохранительные органы возбудили уголовное дело против руководителей телеканала.

    В начале сентября Следственный комитет завел дело на журналистку «Дождя» Екатерину Котрикадзе (признана иноагентом в России).

    До этого Следственный комитет возбудил уголовные дела против трех сотрудников этого медиа за нарушения законодательства об иноагентах.



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    9 сентября 2026, 17:05 • Новости дня
    Масштабный Евразийский диктант по цифровой безопасности прошел в НЦ «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 30 тыс. участников из двух десятков государств проверили свои знания на первом Евразийском диктанте по цифровой безопасности в гибридном формате.

    Просветительская акция прошла в национальном центре «Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Тестирование разделили на два этапа: 8 сентября задания выполняли школьники, а 9 сентября к ним присоединились студенты и взрослые. Мероприятие организовала АНО «Евразия» в рамках проекта «Прививка от мошенников».

    «Мошенники давно научились разговаривать с человеком на его языке – знают, как напугать, заинтересовать или заставить поторопиться. Поэтому одной осторожности мало: нужно уметь распознавать конкретные схемы. Именно этому мы учим в проекте «Прививка от мошенников»», – отметил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

    Заместитель руководителя Россотрудничества Наталия Киселева подчеркнула важность доступности отечественных просветительских проектов для соотечественников за рубежом. По видеосвязи к тестированию подключились международные площадки из Турции, Непала, Китая, Монголии и Афганистана. Участники учились распознавать фишинговые сообщения, дипфейки и ложные инвестиционные предложения.

    В экспертной части диктанта приняли участие известные государственные и общественные деятели. Среди них оказались депутат Госдумы Ирина Роднина, представители финансового сектора, а также пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. По итогам акции организаторы наградили победителей и анонсировали новые инициативы.

    В мае более 52 тыс. россиян прошли онлайн-тестирование в рамках Всероссийской акции «Цифровой диктант».

    В августе экспертный совет АНО «Цифровая экономика» подвел итоги развития кибергигиены граждан.

    В том же месяце президент России Владимир Путин утвердил Наталию Киселеву в должности заместителя руководителя Россотрудничества.

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    10 сентября 2026, 06:32 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о потеплении в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В четверг жителей Московского региона ожидает комфортная погода без осадков с повышением температуры воздуха до 27 градусов тепла, сообщили в Гидрометцентре.

    Днем в столице установится небольшая облачность, дождей не предвидится, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

    Столбики термометров в городе покажут от 24 до 26 градусов тепла.

    Скорость южного ветра составит от пяти до 10 метров в секунду. Атмосферное давление ожидается на уровне около 746 миллиметров ртутного столба. В ночь на пятницу температура в Москве может опуститься до 12 градусов.

    На территории Подмосковья в четверг воздух прогреется от 22 до 27 градусов. Предстоящей ночью в области возможно похолодание до 10 градусов тепла.

    Предыдущая ночь в Москве стала самой холодной за всю текущую осень.

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    10 сентября 2026, 11:53 • Новости дня
    В Москве раскрыли банду кредитных брокеров за хищение недвижимости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице выявили группу кредитных брокеров, которые обманом лишали клиентов недвижимости на общую сумму свыше 130 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Правоохранительные органы задержали семерых сотрудников организации, подозреваемых в мошенничестве при выдаче займов, пояснила Волк в Max

    Злоумышленники оформляли кредиты, скрывая от клиентов, что в качестве залога выступает их недвижимость.

    «В уголовном деле 13 эпизодов, общий материальный ущерб составил более 130 млн рублей», – добавила она.

    По данным Волк, брокеры умышленно не предоставляли реквизиты для погашения долга и адрес офиса. Это приводило к искусственному формированию задолженности и последующей потере жилья, которое переоформлялось на подконтрольную фирму. Полиция предполагает, что число потерпевших может быть больше, сейчас проверяются заявления еще 30 человек.

    В МВД напомнили, что выдача крупных сумм без проверки кредитной истории является признаком мошенничества. Гражданам рекомендовали внимательно изучать условия договоров и не принимать решения о залоге недвижимости под давлением.

    В ноябре прошлого года столичные полицейские пресекли деятельность группы мошенников в сфере ипотечного кредитования.

    Весной 2025 года правоохранители задержали генерального директора агентства недвижимости за обман граждан на 100 млн рублей.

    Осенью 2024 года более сотни москвичей лишились своих квартир из-за кабальных условий микрокредитов.

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    10 сентября 2026, 18:32 • Новости дня
    Суд в Москве развел экс-главу Минэкономразвития Улюкаева со второй женой

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировой судья столичного района Раменки принял решение о разводе бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева с Юлией Хряпиной.

    «Исковое заявление Хряпиной Юлии Сергеевны о расторжении брака супругов, имеющих детей – удовлетворено», – отмечается в судебных материалах, передает РИА «Новости».

    Юлия Хряпина стала второй супругой Алексея Улюкаева. В браке у них появились двое детей: сын родился в 2005 году, а дочь – в 2010 году.

    Осенью 2017 года Алексей Улюкаев был осужден на восемь лет колонии строгого режима со штрафом в 130 млн рублей. Суд признал его виновным в получении взятки в размере двух млн долларов от руководителя «Роснефти» Игоря Сечина. Средства требовались за положительное заключение министерства на приобретение «Башнефти» компанией «Роснефть». В мае 2022 года бывший министр освободился условно-досрочно.

    В прошлом году бывший министр экономического развития обратился в суд с просьбой о снятии судимости.

    Ранее суд приговорил его к восьми годам колонии за получение взятки от главы «Роснефти» Игоря Сечина.

    В начале сентября текущего года руководитель нефтяной компании заявил о важности альтернативных логистических маршрутов для мировой энергетики.

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    10 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Синоптики предупредили о резком снижении температуры в Москве

    Синоптик Паршина: В Москве ожидается резкое похолодание на семь-восемь градусов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Днем 11 сентября в столичном регионе ожидается существенное похолодание, сопровождающееся снижением температуры сразу на семь-восемь градусов, сообщила ведущий специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    В пятницу дневные показатели термометров в столице опустятся до 17-19 градусов, передает ТАСС. В Московской области воздух прогреется лишь до 15-20 градусов тепла.

    Паршина отметила стремительность изменения погодных условий. «Завтра температура дневная понизится, градусов на семь-восемь, такой резкий скачок температуры. Завтра 17-19 градусов в Москве, по области – 15-20», – заявила она.

    Эксперт также добавила, что в Подмосковье местами пройдут небольшие дожди. При этом в самой столице существенных осадков не прогнозируется.

    Минувшая ночь в российской столице оказалась рекордно холодной с начала календарной осени.

    Накануне метеорологи обещали москвичам короткое бабье лето с потеплением до 21 градуса.

    Массовое пожелтение листвы в городе начнется во второй половине текущего месяца.

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    10 сентября 2026, 19:12 • Новости дня
    Мужчина упал на пути перед поездом в московском метро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пассажир Московского метрополитена выжил после падения на пути перед приближающимся составом на красной ветке.

    Инцидент произошел на станции метро «Юго-Западная», передает РИА «Новости». Пострадавший получил травмы, но остался жив.

    Поезд с пассажирами был остановлен на подъезде к платформе. Высадка людей проводилась через первый вагон состава.

    Ранее столичный департамент транспорта сообщил о временном увеличении интервалов движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии. Причиной сбоя в графике стало нахождение человека на путях.

    В августе движение поездов на Сокольнической линии восстановили после временного сбоя.

    В мае работу этой ветки метрополитена нормализовали после падения человека на пути.

    В апреле поезда временно перестали курсировать на северо-восточном участке из-за аналогичного инцидента.

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    10 сентября 2026, 18:04 • Новости дня
    Обвиняемый в хищении топлива генерал-майор МВД Мальков обжаловал арест

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший заместитель начальника подмосковного главка МВД генерал-майор Сергей Мальков, обвиняемый в хищении моторного топлива, подал жалобу на решение суда о заключении под стражу.

    Информация о подаче жалобы появилась в электронной картотеке Мещанского суда, передает ТАСС. «Решение об избрании Малькову С.В. меры пресечения в виде заключения под стражу обжаловано 10 сентября 2026 года», – отмечается в базе данных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы отправил бывшего заместителя начальника подмосковного главка МВД Сергея Малькова в СИЗО.

    Правоохранители задержали генерала по подозрению в хищении моторного топлива.

    Позже суд арестовал председателя совета директоров компании «Евротранс» Игоря Мартышова.

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    11 сентября 2026, 21:45 • Новости дня
    Сбежавший с СВО осужденный застройщик Пруидзе задержан в Москве

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице задержали сочинского застройщика Анзора Пруидзе, который заключил контракт с Минобороны после приговора за мошенничество и самовольно покинул часть.

    Правоохранительные органы задержали в Москве сочинского застройщика Анзора Пруидзе, который самовольно покинул воинскую часть в зоне СВО, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя инициативной группы дольщиков.

    Ранее Пруидзе был четырежды судим за мошенничество и нанесение ущерба покупателям недвижимости. Последние приговоры касались повторной продажи апартаментов в жилом комплексе «Горизонт» в Адлере. В мае прошлого года его приговорили к пяти годам колонии, после чего он подписал контракт с Минобороны для участия в СВО.

    В июле прошлого года против застройщика возбудили дело об оставлении части, а в октябре объявили в международный розыск. Тогда же появилось новое дело о мошенничестве по заявлениям дольщиков ЖК «Горизонт».

    Комплекс «Горизонт» также связан с делом бизнесмена Рубена Татуляна, обвиняемого в мошенничестве. Краснодарский краевой суд вскоре начнет заочное рассмотрение его дела, так как он находится за границей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Молдавия выдала России обвиняемых в хищении средств у покупателей сочинской недвижимости.

    В июне столичные правоохранители задержали группу строительных мошенников.

    Ранее столичный суд объявил в розыск сбежавшего на специальную военную операцию фигуранта дела о крупном мошенничестве.


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    Российская авиация получила новый знак качества

    Россия заключила крупнейшую со времен Cоветского Cоюза экспортную сделку именно в гражданской авиации. Речь идет о соглашении на поставку 105 российских самолетов Ил-114 трем индийским заказчикам. Только на прямом экспорте РФ может заработать 3-4 млрд долларов, но реальная экономика намного шире. Подробности

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    Социологи замерили возможности кандидатов в Госдуму

    Выборы в Госдуму, согласно прогнозам социологов, пройдут при явке свыше 50% и завершатся победой «Единой России». И если первое место ЕР и второе место КПРФ практически не вызывают вопросов, то за третью строчку развернется борьба между ЛДПР и «Новыми людьми». Такие прогнозы представили участники круглого стола Экспертного института социальных исследований «ЕДГ–2026: план на победу. Аналитика активности политических партий». Подробности

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    Удары по дата-центрам вернут ВСУ в прошлое тысячелетие

    ВС России расширяют номенклатуру целей для ударов на Украине. Так, впервые поражен дата-центр «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Как ожидают в экспертном сообществе, разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены. Подробности

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    Предпосылки к развалу ЕС созревают во Франции

    Франция еще никогда не была «столь враждебно настроенной к ЕС, как сейчас», жалуются еврочиновники и называют эту ситуацию «критической». Почему французы при ярко пробрюссельском президенте Макроне все хуже относятся к Евросоюзу и грозит ли Франции сценарий выхода из ЕС? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

      После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

    • ФСБ спасла британского посла от Украины

      Спецслужбы Украины пытались организовать диверсию в отношении сотрудников посольства Британии в Москве, но эта попытка была пресечена ФСБ. Мотивы украинцев в целом ясны: они хотят, чтобы СВО переросла в третью мировую войну.

    • Генпрокурор Украины погорел на телефонных мошенниках

      Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подал в отставку. Формальная причина – крышевание украинскими силовиками кол-центров мошенников. В реальности все еще интереснее.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги в 2026 году: инструкция и смена поликлиники

      В 2026 году прикрепиться к поликлинике или сменить медицинскую организацию можно через Госуслуги, если у пациента есть подтвержденная учетная запись и действующий полис ОМС, а выбранная поликлиника участвует в системе обязательного медицинского страхования. По общему правилу менять поликлинику по собственному желанию можно не чаще одного раза в год, но при переезде или смене места пребывания это ограничение не применяется. Рассказываем, как прикрепиться к поликлинике через Госуслуги, какие документы понадобятся, сколько рассматривают заявление, когда могут отказать и нужно ли открепляться от старой поликлиники.

    • Налоговое уведомление в 2026 году: когда придет, где посмотреть и что делать, если его нет

      В 2026 году налоговые уведомления направляют физическим лицам для уплаты имущественных налогов за 2025 год: налога на имущество, земельного и транспортного налогов, а в отдельных случаях – НДФЛ. Заплатить налоги по уведомлению нужно не позднее 1 декабря 2026 года, а само уведомление должно быть направлено не позднее чем за 30 дней до срока уплаты. С 1 августа 2026 года изменился порядок получения уведомлений через Госуслуги: теперь они автоматически направляются пользователям портала с подтвержденной учетной записью, если человек не отказался от такого способа. Рассказываем, когда придет налоговое уведомление, где его посмотреть и что делать, если документ не появился.

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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