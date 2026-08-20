Власти Таиланда задержали 19 россиян из-за махинаций с недвижимостью

Власти Таиланда арестовали 19 граждан России за незаконную покупку частных домов

Tекст: Мария Иванова

За последний месяц правоохранительные органы королевства выявили серию махинаций с жильем, передает ТАСС.

Во время рейдов на островах Самуи и Пхукет, а также в провинции Чонбури задержаны 19 россиян. 12 из них уже арестованы по решению суда.

Под следствие попали и другие иностранцы, включая граждан США, Франции и Израиля. «Кампания против номинальных компаний, вовлеченных в незаконные схемы владения недвижимостью, не направлена против граждан какой-либо страны», – подчеркнул источник в полиции. Правоохранители стремятся пресечь практику использования тайцев как подставных лиц.

Законы Таиланда запрещают иностранцам напрямую владеть землей, разрешая только долгосрочную аренду. Для обхода запрета приезжие открывают фиктивные компании, где контрольный пакет акций формально принадлежит местным жителям. На эти юридические лица и оформляется частная недвижимость.

Подобные махинации квалифицируются как уголовное преступление. Власти активно вычисляют теневые фирмы по отсутствию реальных финансовых операций на их счетах. Нарушителям грозят тюремные сроки, солидные штрафы и конфискация незаконно купленных объектов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле полиция провинции Чонбури арестовала четырех россиян за фиктивные сделки с элитным жильем.

Месяцем ранее правоохранители на Пхукете пресекли незаконное завладение земельными участками с участием гражданина России.

В марте на этом же курорте стражи порядка задержали еще одного россиянина за управление отелем через подставных лиц.