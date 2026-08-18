Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Украинский беспилотник ранил мужчину в Белгородской области
В населенном пункте Отрадное в Белгородской области дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю, множественные осколочные ранения рук получил местный житель, сообщили в оперативном штабе региона.
«В селе Отрадное Белгородского округа при ударе дрона по автомобилю пострадал мужчина. Он доставлен в Октябрьскую районную больницу, где у него диагностированы множественные осколочные ранения рук», – сообщил штаб в Max.
Ему оказывают медицинскую помощь.
В оперштабе также добавили, что само транспортное средство получило различные механические повреждения.
Ранее в селе Отрадное местная жительница получила осколочные ранения при ударе беспилотника по легковому автомобилю.
Накануне в селе Таврово мирный житель пострадал из-за атаки дрона на коммерческий объект.
Днем ранее число раненых при ударе по автобусу в Ракитянском округе выросло до 10 человек.