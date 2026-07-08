  • Новость часаAxios сообщил о целях американских ударов в Иране
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    Теракт в Монако и труп под Киевом обнажили конфликт украинских элит
    МОК снял санкции с российских спортсменов
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    Киев вошел в десятку самых худших городов мира
    МИД Ирана назвал атаку США нарушением Исламабадского меморандума
    ФИФА обсудит возвращение российских футболистов на турниры
    Мэр Ивано-Франковска спрогнозировал усиление ударов по западу Украины
    Песков объяснил причины начала СВО Россией
    Трамп: Гренландией должны управлять США
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    3 комментария
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

    20 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    8 июля 2026, 07:15 • Новости дня

    «Северяне» узнали о защитите ПГТ Белый Колодезь солдатами-недоучками ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по стратегическим направлениям и узнали, как командование ВСУ в Харьковской области пытается защитить логистический центр недоученными мобилизованными.

    «Пытаясь сохранить контроль над своим основным логистическим центром Волчанского района – пгт Белый Колодезь – командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57 омпбр ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    В посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах за сутки «Северяне» продвинулись до 500 метров. На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 800 метров.

    Стрелковые бои продолжаются в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы продолжают стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта, а также в лесных массивах около сёл Шевяковка, Бударки и Землянки.

    В ходе наступательных действий был взят в плен украинский пограничник.

    Как рассказали бойцы «Севера», в Черниговской области местные власти обнародовали статистику по обязательной эвакуации населения приграничных районов. Оказалось, что за неделю более 100 человек написали отказы, около 30 согласились выехать. Остальные проигнорировали попытки киевского режима принудить население покинуть свои дома.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а также в районе Уланово. В Сумском районе они продвинулись на 15 участках до 300 метров.

    Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе стрелковые бои ведутся в лесных массивах.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Один украинский пограничник взят в плен», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в Васильевке пропустили заговоривших по-украински российских десантников. Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь. Эксперт Марочко сообщил, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами.


    7 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил шаги, которые помогут европейским странам избежать дальнейшей напряженности в отношениях с Москвой.

    В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche представитель Кремля подчеркнул важность взаимного уважения и понимания, передает ТАСС.

    «Все довольно просто, – ответил он на вопрос, что должны делать в Европе, чтобы остановить эскалацию. – Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы». Во-вторых, по его словам, европейским политикам следует внимательно относиться к озабоченностям российской стороны.

    Третьим важным пунктом пресс-секретарь назвал неизбежность проблем в случае игнорирования интересов Москвы. В качестве четвертого шага он призвал Европу как можно скорее возобновить конструктивный диалог, отметив, что Россия остается открытой и готовой к гибкому обсуждению текущих вопросов.

    В начале июля Песков назвал курс Евросоюза милитаристским.

    Месяцем ранее он охарактеризовал попытки европейских политиков говорить с Москвой с позиции силы глубоким заблуждением.

    Весной представитель Кремля напомнил о невозможности превращения России в главную угрозу для Европы.

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    7 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    Песков объяснил причины начала СВО Россией

    Песков: Россия перед началом СВО говорила об угрозе своей безопасности

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва неоднократно говорила об угрозе своей безопасности до начала специальной военной операции, но эти слова игнорировались, заявил пресс-секретарь президента России в интервью швейцарскому журналу Weltwoche.

    «Киевский режим начал превращаться в центр антироссийской активности европейцев, американцев... Предполагалось, что это будет страна, которая предоставит свою территорию для размещения любых видов вооружений, направленных против нашей страны», – заявил представитель Кремля, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что именно поэтому российская сторона предупреждала об опасности задолго до старта СВО. Однако, по словам Пескова, никто не захотел услышать позицию Москвы.

    Ранее Песков назвал спецоперацию неизбежным следствием отказа Запада от мирного урегулирования.

    Позже представитель Кремля констатировал трансформацию боевых действий в полномасштабный конфликт из-за вмешательства иностранных государств.

    На фоне этих событий Москва пообещала продолжить наращивание военного давления на киевский режим для достижения поставленных целей.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 18:08 • Новости дня
    Киев вошел в десятку самых худших городов мира

    Global Liveability Index: Киев в рейтинге городов мира занял 166-е место из 173

    Киев вошел в десятку самых худших городов мира
    @ Michael Runkel/imagebrokerGlobal Look Press

    Столица Украины вошла в десятку самых худших для жизни городов мира по версии ежегодного исследования The Global Liveability Index 2026, подготовленного аналитическим подразделением Economist Intelligence Unit (EIU).

    Киев занял 166-е место из 173, набрав 45 баллов из 100, говорится в исследовании EIU. Выше украинской столицы расположились Тегеран (Иран), занявший 164-е место, и Хараре (Зимбабве), оказавшийся на 165-й строчке. Ниже Киева в рейтинге оказались только Порт-Морсби (Папуа – Новая Гвинея), Лагос (Нигерия), Алжир (Алжир), Карачи (Пакистан), Дакка (Бангладеш), Триполи (Ливия) и Дамаск (Сирия), который замкнул список на 173-м месте.

    При составлении рейтинга эксперты оценивали города по пяти критериям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Под критерием «стабильность» авторы исследования понимают уровень безопасности в городе. В него входят такие показатели, как уровень преступности, угроза терроризма, риск военных конфликтов и вероятность массовых беспорядков. По этому параметру Киев получил 40 баллов из 100. Также украинская столица набрала 42 балла за здравоохранение, 53 – за культуру и окружающую среду, 75 – за образование и 27 баллов за инфраструктуру, что стало одним из самых низких показателей среди всех участников исследования.

    Самым комфортным для жизни городом мира признан Копенгаген (Дания), набравший 98 баллов. В первую десятку также вошли Вена (Австрия), Мельбурн, Сидней и Аделаида (Австралия), Цюрих и Женева (Швейцария), Осака и Токио (Япония), а также Ванкувер (Канада).

    В отчете также отмечается, что наибольший прогресс в рейтинге продемонстрировали китайские города. Лидером по росту стал Фучжоу, поднявшийся сразу на семь позиций. Значительно улучшили свои места Нанкин, Уси, Циндао и ряд других городов Китая. Среди крупных мегаполисов заметно вырос Нью-Йорк, который поднялся на три строчки благодаря улучшению показателей по критерию «стабильность» на фоне снижения уровня преступности и уменьшения террористических рисков. Также в первую десятку вошел Токио, улучшивший оценку в категории «культура и окружающая среда».

    В то же время наиболее заметное снижение позиций зафиксировано у городов Ближнего Востока. Сильнее всего опустился Маскат (Оман) – сразу на 14 мест. Также ухудшились позиции Эль-Кувейта, Аммана, Манамы, Дохи, а также ряда европейских городов, включая Цюрих и Люксембург. По данным EIU, средняя оценка региона Ближнего Востока и Северной Африки снизилась на один балл главным образом из-за войны между Ираном и Израилем, которая негативно сказалась на показателях безопасности.

    Индекс The Global Liveability Index ежегодно оценивает 173 города мира по пяти основным категориям – стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура, на основании которых определяется общий уровень комфортности проживания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне 2025 года Киев занял 165-ю строчку в рейтинге худших городов мира по качеству жизни. В январе 2026 года мэр города Виталий Кличко признал гуманитарную ситуацию в Киеве критической на фоне коллапса водоснабжения и энергетики.

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    7 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Масштабный пожар охватил промышленный объект в Одессе после удара ВС России
    Масштабный пожар охватил промышленный объект в Одессе после удара ВС России
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате попадания баллистической ракеты началось возгорание на промышленном объекте в Одессе.

    Об этом сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max со ссылкой на местные власти.

    «В результате удара баллистической ракеты пылает здание производственного предприятия и автомобили», – приводят авторы заявление представителей областной военной администрации.

    В прошлом году власти Одессы сообщили о возгорании промышленного здания после серии взрывов.

    В мае текущего года Министерство обороны России нанесло массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В начале июня ракетные комплексы «Искандер-М» поразили ряд промышленных и военных объектов противника.

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    7 июля 2026, 20:34 • Новости дня
    Мэр Ивано-Франковска спрогнозировал усиление ударов по западу Украины
    Мэр Ивано-Франковска спрогнозировал усиление ударов по западу Украины
    @ MARKIIAN LYSEIKO/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары по западным регионам Украины могут усилиться в ближайшее время, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, город уже приступил к усилению систем ПВО.

    «Мы видим, что происходит в Киеве. Прогнозирую, что в ближайшее время будет чрезвычайно сложный период. Россия будет бить именно по западу нашей страны», – заявил мэр, видео его выступления публикует украинское издание «Страна».

    «Я не могу всего рассказывать, но мы готовимся к этому вызову, вынуждены усиливать противовоздушную оборону. То, что происходит в Киеве, может повториться в Ивано-Франковске», – пояснил глава города.

    По его словам перед городскими властями сейчас стоят две задачи: достроить котельные к зиме и усилить ПВО областного центра.

    «Нет ни одного города Украины, который полностью является безопасным», – подчеркнул Марцинкив.

    В мае российские военные нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры на западе Украины. Позже Вооруженные силы России приступили к системным атакам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Зимой Марцинкив призывал жителей Ивано-Франковска готовиться к серьезным перебоям с электроснабжением.

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    7 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Бухарест потребовал от Киева обеспечить самоподрыв сбившихся с курса дронов
    Бухарест потребовал от Киева обеспечить самоподрыв сбившихся с курса дронов
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Румыния потребовала от Украины оборудовать морские беспилотники системой автоматического самоуничтожения на случай их попадания в территориальные воды страны.

    С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, передает RT.

    Поводом для обращения стали участившиеся инциденты на побережье Черного моря. В начале июня неподалеку от румынской Констанцы взорвался украинский морской беспилотник. После этого в прибрежной зоне были обнаружены еще четыре ударных морских дрона Украины.

    Ранее исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой об автоматическом уничтожении украинских аппаратов.

    В начале июня в румынском порту Констанца взорвался новейший украинский безэкипажный катер. Этот морской беспилотник входил в группу из пяти потерянных дронов.

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    7 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Sky News: ФИФА обсудит возвращение российских футболистов на турниры

    Sky News: ФИФА обсудит возвращение спортсменов из России на турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная федерация футбола (ФИФА) официально обсудит отмену запрета на участие всех российских команд после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все виды спорта снять санкции, связанные с украинским конфликтом.

    ФИФА обсудит отмену запрета на участие российских команд в международных соревнованиях после того, как МОК призвал спорт прекратить санкции, связанные с военным конфликтом, узнал телеканал Sky News.

    С момента запрета, введенного ФИФА и УЕФА в 2022 году, ни одна российская команда не участвовала в международных соревнованиях.

    Но теперь МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) и уведомил об этом международные спортивные федерации, открыв путь для российской команды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

    При этом МОК предоставляет каждому виду спорта право самостоятельно принимать решение о возвращении российских команд.

    С 2022 года российские футболисты не участвовали в официальных международных турнирах, пропустив отборы на чемпионаты мира. Однако в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино отмечал необходимость восстановления прав команд. По его словам, отстранение не принесло результатов, а лишь породило разочарование и ненависть.

    Стоит отметить, что федерация уже разрешила юношеской сборной России до 15 лет выступить на турнире в Азербайджане в октябре. В то же время УЕФА в 2023 году отказался от планов по возвращению молодежных составов из-за негативной реакции европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. При этом МОК отложил решение о допуске флага России на Олимпиаду. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о работе властей по возвращению спортсменов на соревнования под национальным флагом.

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    7 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Песков: Зеленский начал спорить на первой встрече с Путиным в Париже в 2019 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным в 2019 году попытался изменить заранее согласованный текст документа по минским договоренностям, рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    По его словам, Зеленский начал оспаривать содержание документа, который ранее уже утвердили специалисты, передает РИА «Новости».

    «Тогда в Париже было обсуждение минских договоренностей и был проект совместного заявления, который был согласован экспертами до встречи», – сказал Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche. В беседе также участвовали бывший президент Франции Франсуа Олланд и экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    Песков уточнил, что глава российского государства удивился поведению собеседника и указал на недельную работу экспертов над текстом. Представитель Кремля назвал эту ситуацию очень ярким примером первого опыта общения двух политиков.

    Саммит прошел 9 декабря 2019 года. После общих переговоров лидеры России и Украины провели первую отдельную личную встречу.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила об отказе украинского лидера утверждать заранее подготовленный итоговый документ на парижской встрече.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о кривляниях политика во время пресс-конференции по итогам данного саммита.

    Президент России Владимир Путин позже ознакомился с видеокадрами несерьезного поведения оппонента за столом переговоров.

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    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня
    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

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    7 июля 2026, 16:48 • Новости дня
    МИД РФ заявил о попытках представить нацистских пособников как героев в Молдавии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Молдавии все активнее присоединяются к опасной тенденции прославления нацистских коллаборационистов и переписывания истории Второй мировой войны, отметили в МИД.

    Директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев раскритиковал политику некоторых государств в отношении исторической памяти, передает РИА «Новости». По его словам, Молдавия, наряду с Украиной и странами Прибалтики, вышла в авангард реабилитации военных преступлений.

    «Западные государства последовательно искажают историю Второй мировой войны, реабилитируют военных преступников и прославляют нацистских коллаборационистов как борцов за свободу... Украина, страны Прибалтики, а в последнее время все заметнее Молдавия находятся на переднем крае этой опасной тенденции», – заявил дипломат в ходе презентации доклада на площадке ОБСЕ в Вене.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что в арсенале перечисленных государств активно используется переписывание истории. Кроме того, они ведут борьбу с культурным наследием, сносят памятники и преследуют религиозные организации, включая каноническое православие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Кишиневе выразило серьезную обеспокоенность ростом проявлений нацистской идеологии в Молдавии.

    Ранее в республике открыли памятник солдатам румынского диктатора Иона Антонеску. А министр культуры страны Серджиу Продан заявил об отсутствии разницы между советскими и фашистскими солдатами.

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    7 июля 2026, 23:11 • Новости дня
    В Минсельхозе заявили о росте урожайности зерна почти на четверть

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе уборочной кампании отечественные аграрии зафиксировали значительное увеличение сборов пшеницы и ячменя, особенно в южных регионах страны: средняя урожайность зерновых культур в России достигла 40 центнеров с гектара, сообщили в ведомстве.

    «Средняя урожайность зерна – 40 ц/га. Рост примерно на четверть, в том числе по пшенице – на 22%, ячменю – на 18%», – сказано в Max-канале Минсельхоза России.

    В министерстве отметили, что наиболее активно идут работы в южных регионах, где урожайность выросла более чем на 40%.

    Лидирует Краснодарский край с 53,6 ц/га. Заметный рост отметили в Ростовской области и Крыму.

    Как пояснила министр сельского хозяйства России Оксана Лут, положительная динамика связана в том числе с системной работой последних лет.

    «Аграрии повышают технологичность производства, используют современные сорта и гибриды, минеральные удобрения и средств защиты растений. В совокупности это помогает эффективнее раскрывать потенциал культур и получать более устойчивые результаты», – сказал она.

    В Минсельхозе добавили, что темпы уборочных работ в стране соответствуют среднемноголетним.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Патрушев рассказал о влиянии холодов на российский урожай. Глава Минсельхоза заявила в мае об укреплении самообеспеченности России продовольствием. Онищенко объяснил необходимость использования пестицидов при выращивании урожая.


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    7 июля 2026, 20:24 • Новости дня
    Минкультуры инициировало увеличение лимита «Пушкинской карты»
    Минкультуры инициировало увеличение лимита «Пушкинской карты»
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Лимит госпрограммы для молодежи «Пушкинская карта» может вырасти до семи тысяч рублей, при этом часть средств разрешат тратить на посещение цирковых представлений.

    Министерство культуры России выступило с инициативой об увеличении номинала «Пушкинской карты» с пяти до семи тысяч рублей. Соответствующий проект нормативного акта уже размещен на официальном портале, передает РИА «Новости».

    Документ также предполагает выделение специального лимита в размере двух тысяч рублей исключительно на покупку билетов в государственные цирки.

    «Министерством культуры подготовлен проект постановления правительства… который предлагает следующие решения… 2) увеличение лимита карты программы «Пушкинская карта» до 7 тысяч рублей с установлением подлимита на покупку билетов на мероприятия государственных цирков в размере 2 тысяч рублей» - говорится в пояснительной записке к проекту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года президент России Владимир Путин поддержал идею включения цирков в программу «Пушкинской карты».

    Ранее министерство культуры РФ рассматривало предложения по увеличению годового лимита средств на ней.

    До этого глава государства предлагал расширить данный проект для учащихся.

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    7 июля 2026, 21:48 • Новости дня
    Зеленский решил добиться от США уступок в сделке по совместному выпуску дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Владимир Зеленский решил отложить подписание соглашения с США о совместном производстве беспилотников, рассчитывая добиться более выгодных условий для Украины, сообщают СМИ.

    Владимир Зеленский принял решение повременить с подписанием соглашения с Вашингтоном о совместном производстве беспилотников, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    «По словам источника, знакомого с ситуацией, Зеленский откладывает подписание соглашения о сотрудничестве с США в сфере производства дронов, что, возможно, свидетельствует о его большей уверенности в позиции Украины», – говорится в публикации.

    Отмечается, что задержка связана с желанием получить от Соединенных Штатов Америки лучшие условия для заключения сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в прошлом году предложил США сделку по совместному производству беспилотников на 50 млрд долларов.

    Договоренность предусматривала покупку Вашингтоном боевых украинских аппаратов в обмен на американское вооружение.

    При этом Украина рисковала столкнуться с препятствиями в экспорте из-за американского запрета на использование китайских деталей.

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    7 июля 2026, 19:46 • Новости дня
    Песков назвал единственное условие для применения ядерного оружия

    Песков: Россия готова применить ядерное оружие при угрозе ее существованию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва задействует ядерные силы только при реальной угрозе выживанию государства, заявил пресс-секретарь президента России в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

    Представитель Кремля напомнил о существовании доктрины, где четко прописаны соответствующие условия, передает ТАСС.

    «Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено», – подчеркнул он. По его словам, в противном случае арсенал задействован не будет, и это крайне важно понимать.

    В апреле прошлого года Песков напомнил о положениях российской ядерной доктрины.

    Осенью 2024 года он допустил возможность ядерного ответа на применение Украиной западных неядерных ракет.

    До этого президент Владимир Путин назвал массированный старт средств воздушно-космического нападения основанием для применения ядерного оружия.

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    7 июля 2026, 21:04 • Новости дня
    Песков заявил о мерах России в ответ на милитаризацию Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия намерена усилить меры по защите национальной безопасности на фоне происходящих в Европе военно-политических изменений. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Москва внимательно наблюдает за изменениями, происходящими в Евросоюзе, который, как считает представитель Кремля, постепенно приобретает не только экономические, но и военные функции, передает ТАСС.

    «Сейчас мы наблюдаем трансформацию ЕС в экономический и военный блок. Это совершенно новый процесс на европейской земле. И конечно, мы очень внимательно следим за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно. И это потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», – заявил Песков.

    Он также отметил, что европейские государства продолжают наращивать военные бюджеты и стремятся приблизить элементы своей военной инфраструктуры к российским рубежам.

    По словам пресс-секретаря президента, ни одна страна не стала бы спокойно относиться к подобным действиям, поэтому Россия будет принимать необходимые меры для обеспечения собственной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее Дмитрий Песков заявил о трансформации Евросоюза в военно-политико-экономический блок. Накануне этого он назвал курс европейских стран милитаристским. Месяцем ранее Россия приняла необходимые меры безопасности из-за активности Североатлантического альянса у своих границ.

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