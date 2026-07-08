Tекст: Катерина Туманова

«Пытаясь сохранить контроль над своим основным логистическим центром Волчанского района – пгт Белый Колодезь – командование ВСУ перебросило на данный участок фронта не завершивших базовую военную подготовку мобилизованных солдат 57 омпбр ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

В посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах за сутки «Северяне» продвинулись до 500 метров. На Волчанском направлении штурмовые подразделения продвинулись на 12 участках до 800 метров.

Стрелковые бои продолжаются в селе Юрченково, посёлке Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

На Великобурлукском направлении штурм-группы продолжают стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях населенного пункта, а также в лесных массивах около сёл Шевяковка, Бударки и Землянки.

В ходе наступательных действий был взят в плен украинский пограничник.

Как рассказали бойцы «Севера», в Черниговской области местные власти обнародовали статистику по обязательной эвакуации населения приграничных районов. Оказалось, что за неделю более 100 человек написали отказы, около 30 согласились выехать. Остальные проигнорировали попытки киевского режима принудить население покинуть свои дома.

На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики ведут стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а также в районе Уланово. В Сумском районе они продвинулись на 15 участках до 300 метров.

Стрелковые бои идут в Рыжевке, Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях населенных пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского. В Краснопольском районе стрелковые бои ведутся в лесных массивах.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях). Один украинский пограничник взят в плен», – сказано в сводке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в Васильевке пропустили заговоривших по-украински российских десантников. Комбриг морпехов ВСУ лишился должности из-за колоссальных потерь. Эксперт Марочко сообщил, что Киев у Красного Лимана усиливает заградотряды нацистами.



