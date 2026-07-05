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Иран и Катар возобновили морскую торговлю
Поставки грузов из Ирана в катарском порту Эр-Рувайс возобновились спустя почти пять месяцев простоя, заявил торговый советник Ирана в Дохе Аббас Абдолхани.
Порт Эр-Рувайс в Катаре возобновил прием иранских товаров, заявил Абдолхани, передает РИА «Новости».
Он добавил, что этого удалось добиться в координации с катарским правительством.
Дипломат подчеркнул, что этот транспортный узел является одним из главных пунктов ввоза продукции на местный рынок. Восстановление логистической цепочки поможет снизить расходы на перевозку грузов, а также ускорит доставку и увеличит общий объем торговли.
В воскресенье американские СМИ сообщили, что трафик коммерческого флота вдоль оманского побережья в Ормузском проливе резко сократился.
До этого группа коммерческих кораблей прервала маршрут у побережья Омана.
В конце июня президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку размещенных в Катаре 6 млрд долларов.