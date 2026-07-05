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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов В России собутыльнику раскрывают душу

    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

    18 комментариев
    5 июля 2026, 15:30 • Новости дня

    Иран и Катар возобновили морскую торговлю

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Поставки грузов из Ирана в катарском порту Эр-Рувайс возобновились спустя почти пять месяцев простоя, заявил торговый советник Ирана в Дохе Аббас Абдолхани.

    Порт Эр-Рувайс в Катаре возобновил прием иранских товаров, заявил Абдолхани, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что этого удалось добиться в координации с катарским правительством.

    Дипломат подчеркнул, что этот транспортный узел является одним из главных пунктов ввоза продукции на местный рынок. Восстановление логистической цепочки поможет снизить расходы на перевозку грузов, а также ускорит доставку и увеличит общий объем торговли.

    В воскресенье американские СМИ сообщили, что трафик коммерческого флота вдоль оманского побережья в Ормузском проливе резко сократился.

    До этого группа коммерческих кораблей прервала маршрут у побережья Омана.

    В конце июня президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил разблокировку размещенных в Катаре 6 млрд долларов.

    3 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев принял участие в прощании с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Памятные мероприятия проходят в Мосалле имени имама Хомейни, передает ТАСС. Этот религиозно-общественный комплекс является крупнейшим в Тегеране.

    Верховный лидер исламской республики погиб в результате американских и израильских ударов. Во время траурной церемонии Дмитрий Медведев кратко пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Напомним, масштабная церемония прощания с погибшим духовным лидером Ирана стартовала в Тегеране.

    Бывшего верховного руководителя похоронят в его родном городе Мешхеде.

    Комментарии (6)
    4 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана
    Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана
    @ NASA

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ормузский пролив в конфликте с США стал для Ирана «оружием не слабее ядерного», но в запасе есть и «термоядерное оружие» – Баб-эль-Мандебский пролив, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Ормузский пролив в условиях противостояния с США стал для Тегерана «оружием не слабее ядерного», передает РИА «Новости». Однако в арсенале иранской стороны есть и более мощный инструмент – Баб-эль-Мандебский пролив, который Медведев сравнил с термоядерным оружием.

    «Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус... Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это ядерное оружие, но и термоядерное оружие, а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты», – заявил политик по итогам визита в Иран.

    Политик подчеркнул, что перекрытие Ормузского пролива продемонстрировало силу Тегерана, и теперь ведутся переговоры о его дальнейшем функционировании. Медведев также выразил уверенность, что агрессивные действия США против Ирана были абсолютно ничем не спровоцированы, поскольку исламская республика не представляла угрозы для Вашингтона.

    Зампред Совбеза РФ находился в Тегеране с рабочим визитом. В пятницу он принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    3 июля 2026, 19:24 • Новости дня
    Медведев выразил соболезнования Ирану в связи с гибелью Али Хаменеи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия скорбит вместе с иранским народом по поводу гибели Али Хаменеи.

    «От имени руководства и народа Российской Федерации выражаю глубокие соболезнования в связи с мученической гибелью Верховного руководителя Исламской Республики Иран Великого Аятоллы Сейеда Али Хаменеи. Скорбим вместе с иранским народом в связи с безмерной утратой», – написал он в Telegram-канале.

    Ранее Медведев прибыл в Иран для участия в траурной церемонии. Прощание с бывшим лидером Ирана Али Хаменеи началось 3 июля с отдельного мероприятия для иностранных гостей, политических и общественных деятелей. Основная часть похорон пройдет с 4 по 9 июля в ряде городов страны и завершится погребением аятоллы в его родном Мешхеде, передают РИА «Новости»

    Во время церемонии в Тегеране Медведев заявил, что скорбь сплотила иранцев перед лицом давления США и их союзников. Он подчеркнул, что народ Ирана выстоял в этой борьбе и, по его убеждению, в итоге одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил участие Дмитрия Медведева в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели аятоллы Али Хаменеи.

    В мавзолее Имама Хомейни в Тегеране стартовали масштабные траурные мероприятия в память о погибшем духовном лидере Ирана Али Хаменеи.


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    5 июля 2026, 10:02 • Новости дня
    Bloomberg: Судоходство в Ормузском проливе резко сократилось

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Трафик коммерческого флота вдоль оманского побережья в Ормузском проливе резко сократился, сообщают американские СМИ.

    В прошедшие пятницу и субботу минимум восемь кораблей внезапно развернулись на этом маршруте. Четыре из них впоследствии изменили курс и покинули акваторию вдоль иранских берегов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Аналитическая компания Kpler подсчитала, что в субботу пролив в обоих направлениях пересекли 19 судов. При этом лишь один корабль открыто заявил о движении по оманскому маршруту, хотя днем ранее таких судов было 13. Среди изменивших направление оказались нефтяные танкеры, балкеры и автовозы.

    Официальные причины столь массового изменения маршрутов пока остаются неизвестными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группа коммерческих кораблей неожиданно прервала маршрут у побережья Омана. В конце июня через Ормузский пролив за четыре дня прошло 124 грузовых судна.

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    3 июля 2026, 16:12 • Новости дня
    Медведев прибыл в Тегеран для участия в прощании с Хаменеи

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Политик сообщил о своем приезде в иранскую столицу в личном канале в социальной сети Max.

    «Прибыл в Тегеран для участия в траурной церемонии по случаю гибели верховного руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Сейеда Али Хаменеи», – написал Медведев

    Ожидается, что в ближайшее время он прибудет в Мосалле имени имама Хомейни в Тегеране, который является крупнейшим в иранской столице религиозно-общественным комплексом и местом проведения церемонии прощания.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил участие Дмитрия Медведева в официальной церемонии. Масштабные траурные мероприятия стартовали в мавзолее Имама Хомейни в Тегеране.

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    4 июля 2026, 11:27 • Новости дня
    Медведев раскрыл мирный план решения ядерной проблемы Ирана

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев указал на то, что у России были предложения, которые могли разрешить иранскую ядерную проблему мирными средствами.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев по итогам визита в исламскую республику указал на наличие у Москвы вариантов урегулирования кризиса, передает РИА «Новости». Он напомнил, что поводом для атаки Соединенных Штатов стала дискуссионная ядерная программа страны.

    «Хотя на сей счет у РФ были предложения – их, по сути, предлагал глава нашего государства – которые позволили бы решить эту задачу иначе, мирными средствами», – сказал Медведев.

    Политик добавил, что обсуждение иранских ядерных материалов ограничивалось общими рассуждениями без предъявления конкретных фактов. Ранее чиновник прибыл в Тегеран для участия в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне прошлого года США нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

    Позднее Дмитрий Медведев заявил об отсутствии у России планов передачи ядерного оружия Тегерану.

    В прошлом месяце Вашингтон подписал с исламской республикой меморандум о прекращении войны.

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    3 июля 2026, 10:30 • Новости дня
    В Тегеране стартовали многодневные похороны Али Хаменеи

    В Иране началась масштабная церемония прощания с погибшим аятоллой Али Хаменеи

    Tекст: Мария Иванова

    В мавзолее Имама Хомейни в Тегеране стартовали траурные мероприятия, посвященные памяти духовного лидера Ирана Али Хаменеи, погибшего четыре месяца назад.

    Многодневная церемония прощания с покойным духовным руководителем Исламской республики собрала политических и религиозных деятелей со всего мира, передает РИА «Новости».

    Власти обеспечили усиленные меры безопасности в районе мавзолея, где ожидается присутствие миллионов верующих.

    Почтить память аятоллы прибудут делегаты из порядка 100 государств. Российскую сторону представит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Организаторы подчеркнули, что отказались приглашать представителей стран, занявших «неправильную позицию» относительно военных действий США против Ирана.

    Народные прощания продлятся до 9 июля и охватят не только Иран, но и соседний Ирак. С 4 по 6 июля траурные мероприятия пройдут в Тегеране, после чего тело доставят в Кум, а затем в священные шиитские города Кербелу и Неджеф. Похороны состоятся 9 июля в родном для Хаменеи Мешхеде.

    Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате американо-израильских ударов по иранской столице. Проведение похорон пришлось отложить из-за продолжавшихся весь март атак и необходимости подготовки инфраструктуры в условиях перемирия. Новым верховным лидером страны стал его сын Моджтаба Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Ирана в Москве Казем Джалали подтвердил участие Дмитрия Медведева в траурных мероприятиях.

    Офис погибшего лидера назначил погребение политика в его родном Мешхеде на 9 июля.

    Ассамблея экспертов избрала новым верховным руководителем страны сына погибшего Моджтабу Хаменеи.

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    3 июля 2026, 03:15 • Новости дня
    WSJ: Оман и США хотят переубедить Иран взимать плату за Ормуз

    Tекст: Катерина Туманова

    До войны США с Ираном через Ормузский пролив перевозилось около пятой части мировой нефти, теперь Тегеран намерен сделать проход через пролив платным, а США и Оман ищут варианты его переубедить.

    «США и Оман ищут способы сломить настойчивое требование Ирана взимать плату за проезд судов через Ормузский пролив. Их главным рычагом в непрямых переговорах было обещание разморозить часть из 100 млрд долларов иранских средств, хранящихся за рубежом», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    США даже попытались предложить вознаграждение за открытие Ормузского пролива. Иран не сдвинулся с места. Вашингтон предлагает освободить от уплаты налогов, но Тегеран настаивает на взимании платы за проезд по водному пути, пишет газета.

    Пока что Тегеран не клюет ни на одну приманку. Его военное руководство отвечает новыми угрозами в адрес судов, проходящих по одному из самых оживленных водных путей в мире.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, США и Иран 22 июня решили создать механизм безопасного прохода через Ормуз. Оман вслед за Ираном решил брать плату за проход судов через Ормузский пролив.

    В начале июня Тегеран анонсировал совместное с Оманом взимание платы за навигационные услуги в Ормузском проливе. Президент США отверг любые ограничения на транзит судов по Ормузу.

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    4 июля 2026, 05:30 • Новости дня
    Гросси назвал условие допуска инспекторов МАГАТЭ на объекты Ирана

    Гросси: Допуск инспекторов МАГАТЭ на объекты Ирана зависит от переговоров с США

    Tекст: Катерина Туманова

    Возвращение международных инспекторов на иранские ядерные комплексы напрямую обусловлено успешной реализацией недавно подписанного меморандума между Тегераном и Вашингтоном, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

    «До сих пор получить доступ не удалось. Но здесь, думаю, нужно понимать, что этот вопрос в определенной степени становится связанным, я бы сказал, даже зависимым от продолжающихся переговоров между Соединенными Штатами и Ираном вокруг меморандума о взаимопонимании», – заявил РИА «Новости» глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Рафаэль Гросси напомнил, что подписанный в июне документ передает контроль над ядерными материалами ведомству. Точные сроки возвращения специалистов пока неизвестны, однако Гросси выразил надежду на ускорение процесса, стартовавшего в швейцарском Бюргенштоке.

    Тегеран и Вашингтон дистанционно заключили соглашение 18 июня, завершив вооруженный конфликт, начавшийся 28 февраля. Договор фиксирует сроки снятия американской морской блокады и восстановления иранского судоходства в Ормузском проливе.

    Иран ограничил контакты с международными инспекторами МАГАТЭ в июне 2025 года после американских ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гросси 24 июня заявил о скором начале инспекций МАГАТЭ на ядерные объекты Ирана. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что руководство Ирана согласилось возобновить допуск экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты. Администрация США запросила 672 млн долларов на ликвидацию урана в Иране.

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    5 июля 2026, 01:16 • Новости дня
    Путин подтвердил Трампу готовность России содействовать деэскалации вокруг Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    В телефонном разговоре с главой американского государства Дональдом Трампом президент России Владимир Путин заявил о готовности Москвы содействовать деэскалации вокруг Ирана, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования», – заявил Ушаков.

    Он отметил, что президент России подчеркнул готовность оказать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе, сообщается на сайте Кремля.

    Американский президент поблагодарил Москву за взвешенную позицию. Он также оценил конструктивные предложения России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели четвертый за год телефонный разговор.

    Они обсудили урегулирование конфликта на Украине. Путин подчеркнул, что российская армия освободит все укрепленные районы ВСУ в Донбассе, важным этапом освобождения стала Константиновка.

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    4 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    В Тегеране началось прощание с аятоллой Хаменеи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тела верховного лидера Ирана Али Хаменеи и его семьи, погибших при ударах США и Израиля по исламской республике, вынесли во внутренний двор Мосаллы имама Хомейни – крупнейшего в Тегеране религиозного комплекса.

    Тела духовного руководителя исламской республики и его близких, погибших в результате ударов США и Израиля, доставили во внутренний двор комплекса Мосалла имама Хомейни, передает ТАСС. Церемония сопровождалась исполнением государственного гимна Ирана, после чего из динамиков начали транслировать аудиозаписи изречений аятоллы.

    Траурные мероприятия в столице стартовали 3 июля. Почтить память верховного лидера прибыли высокопоставленные делегации из более чем 100 стран. До 5 июля любой желающий сможет проститься с Хаменеи в крупнейшем религиозно-общественном комплексе Тегерана.

    На 6 июля запланировано траурное шествие по центральным улицам столицы, затем тело доставят в город Кум для продолжения церемоний 7 июля. На следующий день останки перевезут в соседний Ирак, где пройдут прощания в Кербеле и Наджафе. Похороны Али Хаменеи состоятся 9 июля в его родном городе Мешхеде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштабные траурные мероприятия стартовали в мавзолее Имама Хомейни в Тегеране.

    Центральный штаб иранских вооруженных сил предостерег западные страны от провокаций в период прощания.

    Офис бывшего верховного лидера назначил погребение политика в его родном Мешхеде.

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    3 июля 2026, 10:09 • Новости дня
    Bloomberg: Около 8 тыс. моряков оказались заблокированы в Ормузском проливе

    Tекст: Мария Иванова

    Несмотря на перемирие между США и Ираном, тысячи членов экипажей торговых судов продолжают ожидать возможности покинуть акваторию.

    Около 8 тыс. моряков остаются заблокированными в Персидском заливе, ожидая открытия Ормузского пролива, передает Bloomberg.

    По данным Международной морской организации, в общей сложности во время военного конфликта в заливе застряли порядка 11 тыс. иностранных моряков.

    Капитан нефтяного танкера Абхиджит Чопра рассказал, что узнал о мирном соглашении между США и Ираном из сообщений от близких. «Когда они сказали, что Ормузский пролив открыт, мы были немного оптимистичны, что судно сможет пройти», – отметил он. Однако новости о новых атаках на танкеры принесли разочарование экипажу, состоящему из 21 человека.

    Ситуация усугубляется тем, что многие моряки находятся на судах сверх сроков своих контрактов, которые обычно длятся от четырех до девяти месяцев. Замена экипажей затруднена из-за нежелания сменщиков отправляться в зону конфликта, несмотря на увеличение зарплат до 30 тыс. долларов в месяц. Некоторые страны временно прекращали выдачу виз или запрещали своим гражданам отправляться в регион.

    В июне США и Иран заключили временное соглашение на 60 дней, предполагающее открытие пролива, однако Международная морская организация приостановила план эвакуации после возобновления атак. Подготовка судов к выходу в открытое море требует времени: необходимо очистить корпуса, составить планы бункеровки и провести тренировки экипажей на случай непредвиденных ситуаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Международная морская организация ООН приступила к эвакуации 11 тыс. заблокированных в Персидском заливе моряков.

    Морской транспорт начал транзит через Ормузский пролив в рамках утвержденной программы.

    После атаки иранского беспилотника на сухогруз ведомство временно свернуло масштабную спасательную операцию.

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    3 июля 2026, 04:12 • Новости дня
    Трамп заявил о согласии Ирана «почти со всем, что нужно»

    Трамп заявил о согласии Ирана «почти со всем» необходимым

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты добились практически всех своих целей на переговорах с Ираном, который согласился почти на все, что было нужно, заявил 2 июля американский президент Дональд Трамп в интервью CNBC.

    «И мы ведем переговоры, и посмотрим, получится ли. Думаю, они согласились почти на все, что нам нужно», – заявил он телеканалу CNBC.

    Трамп снова напомнил о военных успехах США на Ближнем Востоке, напомнив о длительных военных кампаниях страны во Вьетнаме, Афганистане, во время Корейской войны.

    «Мы были во всех войнах много-много лет. Я там [в Иране] всего четыре месяца. И что я сделал? Я разгромил их в военном отношении. Они полностью разгромлены в военном отношении», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала о поиске США и Оманом аргументов для смены позиции Ирана по Ормузу. Спикер парламента Ирана заявил о полном снятии морской блокады со стороны США. Центральное командование ВС США сообщило о полном прекращении морской блокады Ирана и отказе от ограничений на движение судов в Персидском и Оманском заливах.


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    4 июля 2026, 11:25 • Новости дня
    Медведев оценил подписанный США и Ираном меморандум о взаимопонимании

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США создает основу для дальнейших переговоров, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал итоги диалога американских и иранских властей, передает РИА «Новости». Политик подчеркнул, что любые контакты всегда лучше их полного отсутствия, однако они должны приводить к конкретным результатам.

    Оценивая достигнутые договоренности, российский представитель озвучил свое видение ситуации. «В настоящий момент переговоры между Соединенными Штатами и Ираном закончились подписанием меморандума о взаимопонимании. Его цена понятна, вот этот самый документ, он никаких юридических обязательств не создает, но создает одно - создает основу для дальнейших переговоров», - заявил Медведев.

    Политик добавил, что в соглашении отражены важнейшие геополитические аспекты. В частности, затронуты вопросы судоходства в Ормузском проливе, прекращения боевых действий на прилегающих территориях и развития иранской ядерной программы.

    Заявления прозвучали по итогам визита председателя партии «Единая Россия» в Тегеран. Там он принимал участие в траурных мероприятиях, посвященных прощанию с бывшим верховным лидером исламской республики Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    Российские власти положительно оценили достижение договоренностей между Вашингтоном и Тегераном.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в долговечности данного мирного урегулирования.

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    4 июля 2026, 17:11 • Новости дня
    Названа дата возобновления переговоров Ирана и США

    Переговоры Ирана и США решили возобновить 11 июля

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Тегеран и Вашингтон продолжат прерванные консультации по иранскому ядерному досье и снятию санкций на территории Пакистана в середине июля.

    Очередной раунд дипломатических контактов между иранской и американской делегациями состоится 11 июля, передает ТАСС со ссылкой на канал Al Hadath.

    Ожидается, что главной площадкой для проведения двусторонней встречи станет Пакистан.

    На предстоящих консультациях стороны планируют детально обсудить снятие американских ограничений против исламской республики. Кроме того, в повестку войдут важнейшие вопросы разморозки зарубежных активов страны и детали иранской ядерной программы.

    Ранее президент США объявил о предоставлении Тегерану недельной паузы в переговорном процессе. Данное решение было принято американским руководством в связи с похоронами верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания на начало июля.

    Иранские вооруженные силы предостерегли западные страны от провокаций в дни траура.

    Президенты России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

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    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

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    Россия взломала «боевой кристалл» ВСУ в Донбассе

    Многомесячная военная кампания по освобождению Константиновки завершена – Генштаб объявил о полном взятии города под контроль. Владимир Путин на совещании в командном пункте назвал это важнейшим шагом к открытию пути на Славянско-Краматорскую агломерацию и поблагодарил героев Константиновки от имени всей страны. Как говорят эксперты, это событие имеет огромное значение для финального освобождения Донбасса. Подробности

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    Европа показывает бессилие против украинского терроризма

    Вот уже несколько дней вся Европа разыскивает человека, который устроил взрыв в самом, казалось бы, безопасном месте континента – крошечном княжестве Монако. Целая серия признаков указывает на то, что перед нами работа украинских спецслужб – и что европейские правоохранительные органы неэффективны в противостоянии с ними. Особенно это заметно на фоне того, как быстро украинских террористов и их пособников находили в России. Подробности

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    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

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    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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