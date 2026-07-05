Иран и Катар возобновили морскую торговлю

Медведев назвал Баб-эль-Мандебский пролив термоядерным оружием Ирана

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ормузский пролив в условиях противостояния с США стал для Тегерана «оружием не слабее ядерного», передает РИА «Новости». Однако в арсенале иранской стороны есть и более мощный инструмент – Баб-эль-Мандебский пролив, который Медведев сравнил с термоядерным оружием.

«Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Ормузский пролив, который имеет сложный международный статус... Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это ядерное оружие, но и термоядерное оружие, а это Баб-эль-Мандебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты», – заявил политик по итогам визита в Иран.

Политик подчеркнул, что перекрытие Ормузского пролива продемонстрировало силу Тегерана, и теперь ведутся переговоры о его дальнейшем функционировании. Медведев также выразил уверенность, что агрессивные действия США против Ирана были абсолютно ничем не спровоцированы, поскольку исламская республика не представляла угрозы для Вашингтона.

Зампред Совбеза РФ находился в Тегеране с рабочим визитом. В пятницу он принял участие в церемонии прощания с бывшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Дмитрий Медведев принял участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.