Эксперт объяснил решение Польши утилизировать предназначавшиеся Украине МиГ-29

Политолог Козюлин: Политические разногласия лишили Украину польских МиГ-29

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«В основе нынешнего спора Киева и Варшавы из-за беспилотных технологий и истребителей лежат давние историко-политические разногласия стран», – считает Вадим Козюлин, главный научный сотрудник Дипломатической академии МГИМО МИД РФ. Спикер напомнил, что еще в 2018 году польский Сейм принял закон о запрете «бандеровской идеологии», а также ввел уголовную ответственность за отрицание геноцида поляков со стороны украинских националистов в годы Второй мировой войны.

Спикер также указал, что Варшава не приемлет культ лидеров УПА (Украинская повстанческая армия*, признана экстремистской и запрещена в России), тогда как Верховная рада недавно проголосовала за закон об учреждении «украинского национального пантеона». «Здесь же нужно упомянуть и «войну орденов» между Варшавой и Киевом», – продолжил эксперт.

«Кроме того, в польском обществе очевидным образом растет усталость от беженцев с Украины – самого их количества, а также возникающих в этой связи бытовых неудобств. Раздражение усиливается и будет копиться», – спрогнозировал аналитик.

«С другой стороны, украинским властям продолжает казаться, что западная поддержка помогает им обрести силу. На этом фоне Банковая совершает откровенно необдуманные действия, теряет политические и дипломатические ориентиры, ссорится с соседними странами, власти которых ранее входили в число наиболее близких и поддерживающих Киев в противостоянии с Россией», – обратил внимание собеседник.

«Все эти факторы привели к тому, что стороны не могут прийти к соглашению по поводу истребителей и дронов. Недовольство польских властей усиливает еще и то обстоятельство, что Украина договаривается с рядом других восточноевропейских стран о производстве БПЛА. Польша видит в этом нарочитое вредительство со стороны соседа», – объяснил Козюлин.

Ранее польское издание Wiadomosci сообщило, что Варшава приняла решение о выведении из эксплуатации истребителей МиГ-29, которые планировали передать Киеву. Польша должна была получить от Украины технологии производства беспилотников в обмен на самолеты. Однако договоренности сорвались.

«Украина не выполнила соглашение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш, глава министерства национальной обороны Польши. По его словам, «Киев не выражает готовность к достижению соглашения». «Этот вопрос политически мотивирован и вытекает, среди прочего, из недавних исторических споров», – подчеркнул чиновник. Сообщается, что 14 истребителей, которые могли быть переданы Украине, будут утилизированы.

Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России, сообщает РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Чехия вслед за Польшей начинает дистанцироваться от киевского режима на фоне украинской героизации нацистов.