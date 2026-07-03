Дальний Восток и Арктика превратились в полигон для теста беспилотников в России

Tекст: Дмитрий Зубарев

На Международном форуме беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина» обсудили развитие отрасли беспилотных систем, в том числе внедрение единого экспериментально-правового режима для тестирования беспилотных авиационных систем (БАС) по всем регионам Дальнего Востока и Арктики, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Статс-секретарь, заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский отметил, что спрос на беспилотники определяется реальными запросами экономики и государства, а не только технологическими трендами. Он подчеркнул, что эти технологии стратегически важны для мониторинга, перевозки грузов и доставки лекарств в труднодоступные районы.

Басанский заявил: «Через 5-10 лет Дальний Восток имеет все шансы стать одним из ключевых драйверов развития беспилотной авиации в России. Этот статус будет только укрепляться, поскольку именно Дальний Восток имеет протяженную пограничную территорию, что позволяет реализовывать трансграничные проекты с использованием беспилотных систем». Уже в текущем году в Амурской области стартует грузовое беспилотное сообщение через мост Благовещенск – Хэйхэ между Россией и Китаем. В будущем подобные проекты могут серьезно изменить логистику и экономику региона.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко отметил: «Беспилотные технологии – это не просто инструмент, это новая философия развития. Для России с ее огромными территориями, сложной логистикой и уникальными вызовами – это стратегический приоритет. Мы уже сегодня видим, как беспилотники меняют экономику. В этих изменениях самое важное – как технологии работают на людей, как они решают конкретные проблемы в регионах». В Сахалинской области реализовано более 75 сценариев применения беспилотников с 2020 года, которые теперь тиражируются в другие регионы.

В регионе создан научно-производственный центр «Крылья Сахалина», компания «Аэрохит» выпускает до одной тысячи беспилотников в месяц, а также строится единая система связи и навигации с ZALA. Здесь открыт первый в России дронопорт, развивается беспилотная авиакомпания «Аврора – БАС». На Сахалине ведется системная подготовка кадров: школьники учатся управлять и собирать дроны на уроках технологии и программируют их на информатике, а выпускники вузов обучаются обслуживанию и ремонту БАС.

Форум собрал около 2 500 участников: представителей властей стран АТР, дипломатического корпуса, российских и зарубежных корпораций и институтов развития. На площадке обсуждали ключевые для отрасли вопросы, представляли инновационные технологии, включая дроны на «зеленом» топливе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Сахалине специалисты успешно испытали сервис идентификации гражданских дронов без сотовой связи.

В конце мая Минпромторг обозначил стратегические задачи для массового внедрения таких аппаратов в реальные отрасли экономики.