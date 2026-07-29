Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.14 комментариев
Юрист заявил о невозможности выдачи Дурова России Францией
Юрист де Вель заявил о невозможности выдачи Дурова России Францией
Основатель Telegram избежит экстрадиции в Российскую Федерацию благодаря наличию французского гражданства, которое надежно защищает его от выдачи.
Франция не станет выдавать России создателя мессенджера Telegram Павла Дурова на основании обвинений ФСБ, передает РИА «Новости». Как пояснил адвокат Филипп де Вель, специализирующийся на международном праве, ключевым фактором является наличие у предпринимателя французского паспорта.
«Дуров находится во Франции и, насколько я знаю, у него есть французское гражданство, а Франция не выдает своих граждан», – подчеркнул юрист. По его словам, одного российского запроса недостаточно, необходимо официальное уведомление от Интерпола, опубликованное французским бюро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск по обвинению в содействии терроризму.
Адвокат Елена Пономарева назвала законодательство страны фактического пребывания главным условием для возможной выдачи бизнесмена России.
В начале июля французские следователи в четвертый раз допросили предпринимателя по делу о причастности платформы к преступной деятельности.