  • Новость часаИран предупредил, что южный маршрут Ормузского пролива заминирован
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    Углеводороды останутся скелетом современной цивилизации, но в ином качестве. Это производство полимеров, из которых создается вся бытовая среда. Сжигать нефть и газ в двигателе скоро станет признаком расточительства.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда Европа перестанет финансировать Украину

    По мнению немецкого издания Die Welt, в 2027 году европейская финансовая река, впадающая в украинский бюджет, может превратиться в ручеек. А то и вовсе иссякнет. Но для этого должно сойтись несколько факторов.

    8 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Как разорвать ядерное кольцо вокруг России

    Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.

    5 комментариев
    22 июля 2026, 23:04 • Новости дня

    НАТО утвердила программу модернизации топливной инфраструктуры на 27 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Североатлантический альянс запускает масштабный проект обновления системы хранения и транспортировки топлива, оцениваемый в 27 млрд евро.

    Послы стран НАТО одобрили крупнейший в истории организации план модернизации топливной инфраструктуры стоимостью 27 млрд евро, передает РИА «Новости». Существующая система была построена еще в годы холодной войны.

    «Инвестиции в размере 27 миллиардов евро позволят модернизировать существующую инфраструктуру хранения и распределения топлива НАТО», – говорится в заявлении организации. Проект предусматривает создание новых объектов, включая трубопроводы на востоке и юго-востоке альянса, для обеспечения боеготовности.

    Программа затронет сеть военных трубопроводов длиной около 10 тыс. километров, изначально созданную для снабжения топливом в Западной Европе. Планируется не только обновить устаревшие элементы, но и построить новые хранилища, расширив инфраструктуру на восточные фланги. Реализация инициативы может занять до 30 лет.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала отсутствие угрозы для стран НАТО. В Москве отмечают, что альянс использует риторику о «российской угрозе» как повод для расширения военной инфраструктуры у границ РФ и увеличения оборонных бюджетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне власти Польши захотели стать ключевым узлом масштабного инфраструктурного проекта Североатлантического альянса.

    Весной генерал-лейтенант Кай Роршнайдер призвал расширить старую трубопроводную сеть дальше на восток.

    В прошлом году министры обороны стран военного блока одобрили планы по масштабному расширению военных мощностей.


    21 июля 2026, 19:10 • Новости дня
    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля

    Депутат Колесник: Британия выдает обычные учения за угрозу

    Депутат объяснил ажиотаж Британии в связи со стрельбами российского корабля
    @ Игорь Чуприн/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    Учебные стрельбы российского корабля в Ла-Манше проходили в соответствии со всеми нормами морского права, однако британская реакция на действия отечественного флота оказалась крайне истеричной. Это говорит о том, что Лондон сохраняет страх перед Москвой, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее корабль «Неустрашимый» провел артиллерийские учения в международных водах.

    «Британия намеренно раздувает шум вокруг наших учений, чтобы поддержать миф о «российской угрозе», который Европа выдумала сама. На деле же ситуация абсолютно дежурная, ведь артиллерийские учения прошли с соблюдением всех мер безопасности», – отметил депутат.

    «Порядок действий при таких стрельбах строго регламентирован: заранее отводится специальный район, который затем обозначается на международных картах, а в навигационные маршруты вносятся соответствующие поправки. Об этом оповещаются все суда в округе, чтобы никто случайно не зашел в опасную зону», – пояснил он.

    «Если же в Лондоне всерьез испугались одного нашего корабля, то это не делает чести британским оборонным институтам и говорит лишь об их паранойе. Разумеется, учения велись у их рубежей, однако это международные воды, где подобные маневры проводят все флоты мира», – подчеркнул собеседник.

    «Показательно, что схожие действия НАТО у российских границ никакой истерики в Москве не вызывают. Вдоль них летают американские бомбардировщики, рядом с Калининградской областью отрабатываются сценарии нападения на регион, и мы прекрасно понимаем, что это подготовка к эскалации. Тем не менее реакция остается сдержанной», – добавил парламентарий.

    «Весь этот информационный ажиотаж объясняется просто: за ним стоит страх Британии и всего Запада перед нашей страной, который они сами довели до уровня паники. Отсюда и попытки выдать обычные учения за угрозу, и демонстративная нервозность вокруг каждого маневра российского флота», – заключил Колесник.

    Ранее министерство обороны Британии сообщило о фиксации учебных стрельб сторожевого корабля ВМФ РФ «Неустрашимый» в проливе Ла-Манш. По информации ведомства, маневры проходили примерно в 74 км к югу от Плимута, где располагается главная база Королевского военно-морского флота Соединенного Королевства.

    Кроме того, Лондон подчеркнул, что за действиями российского судна следил британский патрульный корабль HMS Tyne. Наблюдение с воздуха также осуществлял французский самолет. Перед началом же непосредственных стрельб «Неустрашимый» связался с моряками королевства и предупредил их о старте учений.

    Стрельбы продлились около 30 минут и проходили строго в международных водах. Министерство обороны, тем не менее, сочло необходимым подчеркнуть, что британский флот продолжает отслеживать ситуацию в проливе и пребывает в готовности обеспечить национальную безопасность.

    В связи с этим в интернете появились спекуляции, что произошедшее стало своеобразным «сигналом» для нового премьера страны Энди Бернема. На этом фоне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что все действия отечественных военных кораблей осуществляются в строгом соответствии с международным правом. «Поэтому не нужно здесь усматривать никаких намеков», – подчеркнул он.

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    21 июля 2026, 16:04 • Новости дня
    Разведывательный дрон НАТО потерял связь после полета над Черным морем

    Беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix потерял связь после полета над Черным морем

    Разведывательный дрон НАТО потерял связь после полета над Черным морем
    @ U.S. Air Force

    Tекст: Вера Басилая

    Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 сообщил о потере связи после выполнения полета над Черным морем.

    Разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 подал сигнал о сбое в системе связи после патрулирования акватории Черного моря, передает РИА «Новости». Аппарат стартовал с итальянского острова Сицилия в понедельник днем и направился к черноморскому побережью.

    В районе Черного моря дрон выполнил несколько пролетов между турецкими городами Стамбул и Самсун. По центру его траектории с российской стороны располагаются Крымский полуостров и Севастополь.

    Завершив патрулирование, аппарат взял курс на юго-восток к Средиземному морю. Обогнув Кипр с востока, он направился на запад. Сейчас беспилотник находится около греческого острова Крит и транслирует сигнал 7600, который свидетельствует о сбое связи. В апреле аналогичный дрон уже подавал сигнал бедствия в небе над Черным морем.

    Стратегический беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix проследовал над нейтральными водами Черного моря для сбора данных.

    В апреле аналогичный итальянский аппарат подал сигнал бедствия из-за сбоя радиооборудования.

    Несколькими днями ранее самолет разведки НАТО Artemis II совершил нехарактерно короткий полет в этом же регионе.

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    22 июля 2026, 13:04 • Видео
    Глава ФБР летит в Россию. Зачем?

    Директор ФБР Кэш Патель прилетит в Россию в начале осени. О чем говорит этот визит?

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    21 июля 2026, 11:57 • Новости дня
    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400

    Анкара подтвердила переговоры с третьими странами по С-400 ради самолетов F-35

    Минобороны Турции заявило о позитивной динамике переговоров по С-400
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ради возвращения в американскую программу истребителей F-35 Анкара прорабатывает варианты передачи закупленных ранее российских зенитных ракетных систем третьим странам, пишут местные СМИ.

    Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер ответил на парламентские запросы о последствиях закупки российских зенитных ракетных систем, пишет Turkiye Gazetesi

    Дискуссия касалась исключения страны из программы создания американских боевых самолетов и возобновления контактов с Соединенными Штатами.

    «В процессе, который продолжается с позитивной динамикой в военной и политической сферах с США, мы ищем решения во взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам, оставшимся в прошлом и касающимся третьих стран», – заявил глава оборонного ведомства.

    Гюлер подчеркнул, что планы национальной безопасности разрабатываются тщательно и компетентно. При этом учитываются актуальные данные и анализ будущих угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США потребовали от Анкары продать зенитные системы третьей стороне ради получения истребителей F-35.4

    Турецкая пресса сообщила о реализации российских комплексов одному из государств Персидского залива.

    Министерство обороны Турции официально подтвердило продолжение многосторонней работы по данной теме.

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    20 июля 2026, 11:43 • Новости дня
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    СВР заявила о способности Германии создать собственное ядерное оружие в течение года
    @ Klaus W. Schmidt/imago-images/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Североатлантический альянс обеспокоен активной научно-исследовательской деятельностью Германии в сфере создания ядерного оружия, специалисты НАТО полагают, что ФРГ способна создать ядерное оружие за год, сообщила Служба внешней разведки России.

    Профильные министерства одного из ключевых государств НАТО встревожены немецкими исследованиями ядерно-оружейной направленности, сообщила СВР на своем сайте.

    Западные союзники отмечают масштабность работ Берлина в области специального материаловедения, физики ударных волн, а также ядерной и нейтронной физики.

    В этих исследованиях участвуют 30 немецких университетов, включая Технологический институт Карлсруэ, Рурский университет, Мюнхенский университет Людвига-Максимилиана и другие

    Практические эксперименты проводятся на шести исследовательских реакторах. В Брюсселе обращают внимание на плотную координацию ведомств ФРГ при отработке методик производства высокоэнергетических взрывчатых веществ.

    К разработкам привлечены крупные военно-промышленные концерны, такие как Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.

    Военные эксперты альянса считают, что Германия способна за срок от одного до трех месяцев наработать нужный расщепляющийся материал, а в течение года – создать действующее ядерное взрывное устройство.

    В СВР отметили, что такие планы вызывают тревогу на фоне милитаристского прошлого страны и заявлений правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе».

    Намерение немецких властей получить доступ к ядерному оружию вызывает крайнюю обеспокоенность в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал о внедрении идеи создания ядерного оружия в общественно-политический дискурс ФРГ.

    В апреле СВР сообщала, что руководство Евросоюза тайно приступило к обсуждению планов производства собственного ядерного арсенала.

    СВР также указывала на способность немецких специалистов быстро получить необходимое количество оружейного плутония.

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    20 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО заметили над Рижским заливом
    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО заметили над Рижским заливом
    @ Archangel12/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry осуществил масштабные маневры в воздушном пространстве Латвии и Эстонии.

    Самолет вылетел из литовского аэропорта Шауляй и направился на север. Достигнув воздушного пространства Латвии, воздушное судно начало кружить близ аэропорта Юрмала.передает РИА «Новости».

    Позже самолет проследовал над акваторией Рижского залива и совершил несколько маневров около эстонского Пярну. На обратном пути самолет двигался на высоте около шести километров со скоростью более 500 километров в час.

    Аппарат Boeing E-3A Sentry способен выявлять морские цели на больших дистанциях и координировать действия авиации. Радиус действия радара достигает 600 км.

    Ранее сообщалось, что Североатлантический альянс сменил формат применения авиации над Балтикой с патрульного на боевой.

    Несколькими днями ранее разведывательный борт НАТО совершил длительный полет вблизи Калининградской области.

    В июне военный блок запустил масштабные воздушные тренировки с участием самолетов радиолокационного обнаружения у границ России.

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    22 июля 2026, 18:20 • Новости дня
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    Иран решил ударить по американским базам в случае атак США на электростанции
    @ Msgt. Kulani Lakanaria/U.S. Navy/Planet Pix via ZUMA/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы исламской республики пообещали атаковать объекты на Ближнем Востоке в случае нападения Соединенных Штатов на электростанции и мосты.

    Тегеран готов к жесткому ответу на возможные американские атаки, передает ТАСС. Собеседник агентства Tasnim отметил, что целями станут объекты с долей участия США.

    «Если американцы нанесут удар по мосту или электростанции в Иране, Тегеран в ответ нанесет удары по инфраструктуре и мостам в регионе, включая энергетические объекты, в которых есть доля участия США», – сказал источник.

    Он добавил, что за последние дни Вашингтон должен был убедиться в способности республики атаковать любые цели на Ближнем Востоке.

    По его мнению, авантюра Дональда Трампа вновь приведет американского лидера к позору. Ранее президент США пригрозил уничтожать иранские объекты в ответ на каждый удар по судам в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные атаковали аэропорт и мост на юге Ирана.

    Президент США Дональд Трамп пообещал вывести из строя все электростанции исламской республики.

    Ранее американский лидер объявил о прекращении действия режима прекращения огня.

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    21 июля 2026, 22:41 • Новости дня
    WSJ: США решили производить украинские морские дроны Magura

    Tекст: Денис Тельманов

    В Соединенных Штатах планируют наладить масштабный выпуск украинских надводных беспилотников в рамках сотрудничества между профильными оборонными компаниями двух стран.

    Американская компания ReconCraft займется сборкой украинских безэкипажных катеров Magura на территории Соединенных Штатов, пишет Wall Street Journal. Соответствующее соглашение было достигнуто между производителями.

    «Безэкипажные катера, известные как Magura, будет производить базирующаяся в Портленде компания ReconCraft, которая выпускает катера для сил специальных операций», – пишет издание.

    Уточняется, что меморандум о взаимопонимании был подписан на прошлой неделе в здании украинского посольства в Вашингтоне.

    Сооснователь ReconCraft Джо Силковски отметил, что главная цель сделки заключается в ежегодном производстве сотен или даже тысяч морских дронов. Финансовые условия контракта стороны решили не раскрывать.

    В рамках партнерства разработчик катеров Uforce передаст американской стороне технологии управления, программное обеспечение для автономной работы и набор различных беспилотных систем.

    В 2025 году Министерство обороны США уже направляло крупным оборонным подрядчикам перечень из 12 украинских беспилотных аппаратов. Целью этого запроса было изучение готовности американской промышленности к запуску их серийного производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле 2026 года Евросоюз и Украина заключили соглашение о совместном производстве беспилотников.

    В мае греческие власти подготовили дипломатическую ноту Киеву из-за обнаружения украинского морского дрона со взрывчаткой у берегов Ионического моря.

    В конце прошлого года Украина и Португалия договорились о партнерстве в области производства морских беспилотных аппаратов.

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    20 июля 2026, 14:40 • Новости дня
    Эксперт: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе

    Военный аналитик Ермаков: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе

    Эксперт: Ядерное оружие у Германии обострит обстановку в Европе
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии задумались о собственном ядерном оружии еще в 1950-е годы. Однако американская политика сводилась к тому, что США размещали ЯО в стране, а Берлин не пытался создавать свое. Если ФРГ станет ядерной державой, это может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по стратвооружениям Александр Ермаков. Ранее СВР сообщила об обеспокоенности НАТО планами Германии по созданию ЯО.

    «ФРГ относится к так называемым пороговым государствам. То есть страна обладает техническими возможностями и при необходимости действительно способна в сжатые сроки разработать и создать ядерное оружие», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

    По его оценкам, одного-трех месяцев достаточно, чтобы наработать расщепляющийся материал на несколько зарядов. Вместе с тем собеседник усомнился, что весь цикл уложится всего лишь в год. «Хорошо бы провести испытания, поскольку только в этом случае и владельцы, и окружающие смогут достаточно убедиться в его надежности и эффективности», – рассуждает аналитик.

    Как полагает Ермаков, проводимые в ФРГ работы ядерно-оружейной направленности «упираются не в технические моменты, а в наличие политической воли и желания». Эксперт напомнил, что немцы задумались о собственном ядерном оружии еще в 1950-е годы. «Во многом практика совместных ядерных миссий НАТО была построена на том, что США размещали американское ЯО в Германии, а Берлин не пытался создавать свое. Это была часть политики Вашингтона», – указал он.

    Сейчас вряд ли у немецкого руководства в полном объеме существует политическая воля, считает аналитик. «ФРГ с трудом присоединяется даже к ядерным учениям с Францией», – заметил спикер. Как бы то ни было, если Германия станет ядерной державой, это может дополнительно обострить обстановку на европейском континенте, подчеркнул Ермаков.

    «С военной точки зрения мало что изменится. НАТО все еще остается ядерным альянсом просто из-за наличия ЯО у США, Франции и Британии. К слову, больший практический интерес для нас вызывает активная деятельность Парижа, который в последнее время стал развивать так называемую политику передового ядерного сдерживания. Непонятно, сохранится ли она после того, как Эммануэль Макрон покинет пост президента», – заключил эксперт.

    Ранее Служба внешней разведки сообщила о беспокойстве властей стран НАТО предполагаемыми планами Германии получить прямой доступ к ядерному оружию. В сообщении на сайте службы указано, что, согласно поступающей в СВР информации, западные союзники Берлина отмечают масштабность его нынешних работ по чувствительным направлениям – специальное материаловедение, физика ударных волн, ядерная и нейтронная физика.

    В работу вовлечены 30 немецких вузов, в том числе – Технологический институт Карлсруэ, Рурский, Мюнхенский, Рейнско-Вестфальский и Берлинский университеты. Также в проектах участвуют концерны ВПК – Rheinmetall, Diehl Stiftung, KNDS, Umarex. Эксперименты проводятся на шести реакторах, а материалы и оборудование испытываются на полигонах сухопутных войск ФРГ.

    По данным СВР, военные эксперты НАТО считают, что Германия способна за несколько месяцев наработать расщепляющийся материал и в течение года создать ядерное взрывное устройство без проведения испытаний. Ведомство отмечает: эти планы вызывают крайнюю обеспокоенность в Европе «с учетом реваншистских настроений в Берлине».

    Разведслужба напомнила о богатом милитаристском прошлом Германии и о намерении правительства канцлера Фридриха Мерца «вновь превратить немецкую армию в сильнейшую в Европе». «Не исключается, что в воспаленных умах чиновников уже зародились замыслы создания собственного «ядерного зонтика», – говорится в комментарии СВР.

    В январе Мерц заявлял, что Берлин обсуждает с европейскими коллегами создание совместного ядерного сдерживания. Он подчеркнул, что переговоры не вступают в противоречие с существующими договоренностями с США и могут лишь дополнять их.

    В свою очередь СВР сообщала, что руководство ЕС «пробило дно безумия», приступив к тайной проработке вопроса производства ядерного оружия. По данным службы, планы Брюсселя опираются на промышленно-техническую базу Германии, Италии, Чехии, Бельгии, Нидерландов, Швеции и Испании.

    Страны Прибалтики тоже охвачены ядерной лихорадкой. В прошлом месяце газета ВЗГЛЯД представила очередной выпуск «Рейтинга недружественных правительств». В пятерку наиболее враждебных России государств вошли Литва, Германия, Нидерланды, Франция и Британия.

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    21 июля 2026, 11:20 • Новости дня
    Польша захотела стать центром управления трубопроводами Восточной Европы
    Польша захотела стать центром управления трубопроводами Восточной Европы
    @ Stefan Sauer/DPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава планирует стать ключевым узлом масштабного инфраструктурного проекта Североатлантического альянса по прокладке топливных магистралей в страны Восточной Европы.

    Руководитель национального оборонного ведомства республики Владислав Косиняк-Камыш поделился соответствующими планами после заседания правительственного комитета безопасности, передает РИА «Новости».

    По его словам, инициатива обсуждалась в рамках реализации решений недавнего саммита альянса.

    «Сегодня было поднято несколько тем. Первая касается решений саммита НАТО, на котором мы приняли решение о расширении топливных трубопроводов на восток Европы, в том числе до Польши, а позже до балтийских стран и до Чехии», – заявил министр.

    Политик добавил, что польская сторона официально предложила разместить на своей территории координационный центр управления строительством этих объектов. Данные топливные магистрали призваны обеспечить безопасность государств-членов блока как в мирное время, так и в случае вооруженных конфликтов.

    На протяжении последних лет Москва фиксирует беспрецедентную активность западных сил у своих границ. Представители военного блока оправдывают расширение инициатив необходимостью сдерживания, ссылаясь на спецоперацию на Украине. Российские дипломаты неоднократно подчеркивали готовность к равноправному диалогу, призывая отказаться от курса на милитаризацию европейского континента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года генерал НАТО Кай Роршнайдер предложил расширить военную трубопроводную сеть на восток.

    Североатлантический альянс запланировал прокладку новой топливной инфраструктуры через Германию в Польшу и Чехию.

    Для переброски союзнических войск Варшава решила построить специальную транспортную артерию от балтийских портов.

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    20 июля 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» узнали о деятельности сторонников Порошенко в городе Нежин

    ВС России узнали, как сторонники Порошенко в Нежине помогают ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки преодолели новые рубежи на ключевых направления фронта и узнали, что в Черниговской области сторонники Петра Порошенко, внесенного в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму, помогают ВСУ.

    «В Черниговской области в городе Нежин сторонники Порошенко оборудовали несколько складов военных товаров и имущества двойного назначения, которое выдаётся военнослужащим штурмовых подразделений ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что накануне местные жители попытались выгнать националистов ВСУ, которые прибыли за «гуманитаркой» в военной форме и заняли несколько домов для временного размещения личного состава. Но тщетно.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе «Северяне» ведут стрелковые бои в Уланово и на подступах к Малой Слободке. Родственники солдат ВСУ из лесов под Уланово сообщают, что 10 дней они на позиции без обеспечения. При попытке солдат сдаться в плен заградотряд ВСУ атаковал своих FPV-дронами.

    При этом в Сумском районе штурмовики «Севера» продвинулись на 21 участке до 400 метров. Не прекращаются бои в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, окрестностях и в лесных массивах южнее Иволжанского.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах и приграничном селе Проходы.

    На Харьковском направлении стрелковые бои гремят в сёлах Волоховское, Захаровка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, севернее Бакшеевки, около Шевченково и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на 14 участках до 700 метров.

    Попытка ВСУ контратаковать силами группы колумбийских наемников между сёлами Бакшеевка и Захаровка в результате комплексного огневого воздействия «Северян» закончилась уничтожением большей части живой силы, оставшиеся бежали в обратном направлении.

    На Великобурлукском направлении штурм-группы ведут стрелковые бои западнее села Петро-Ивановка, в лесных массивах около сёл Артельное, Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 250 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 90 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Северяне» узнали, как ВСУ собрались донести Зеленскому «правду о ситуации на фронте». Эксперт объяснил карательные планы Киева в Черниговской области.

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    20 июля 2026, 00:11 • Новости дня
    CENTCOM доложило о двух погибших и пропавшем без вести военных США

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США сообщило об обнаружении тел недавно погибших военнослужащих после иранских атак.

    Центральное командование США объявило 17 июля о гибели двух военнослужащих США и пропавшем без вести солдате в Иордании после иранской атаки.

    «После тщательного поиска военнослужащие США обнаружили неопознанные останки на месте происшествия сегодня. Процесс экспертизы для подтверждения останков продолжается», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Отдельно командование сообщило о погибшем военнослужащем США в северном Ираке.

    «Он был убит в бою 18 июля во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса с сбитого иранского дрона-камикадзе», – добавили в ведомстве

    Еще один американский солдат получил ранение и продолжает лечение незначительной травмы.

    В командовании подчеркнули, что воздержатся от предоставления дополнительной информации о погибших и пропавших без вести из уважения к их семьям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный удар Ирана по американской базе в Иордании привел к гибели двух солдат США. Президент США пообещал уничтожить иранские электростанции и мосты. NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток.

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    21 июля 2026, 07:57 • Новости дня
    Страны НАТО остались без хлопка для производства пороха

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Страны-участницы Североатлантического альянса испытывают нехватку хлопка, который является одним из компонентов, необходимых для производства пороха, пишет The Wall Street Journal (WSJ).

    Государства военного блока нуждаются в хлопковых линтерах, передает ТАСС. Эти короткие волокна на семенах растения после химической обработки превращаются в пироксилин. Данное легковоспламеняющееся вещество критически важно при выпуске пороха для артиллерии.

    Соединенные Штаты почти полностью обеспечивают себя необходимым материалом и планируют расширять мощности. При этом европейские участники альянса давно отказались от массового выращивания хлопка, отмечает The Wall Street Journal.

    Долгое время Европа зависела от поставок линтеров из Китая и импорта уже готовой нитроцеллюлозы. Сейчас местные производители вынуждены искать альтернативные решения для обеспечения собственных заводов сырьем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о неготовности стран НАТО производить боеприпасы нужными темпами.

    Европейские производители оружия увеличили закупки химикатов и хлопка для создания взрывчатых веществ.

    Прекращение поставок специального китайского сырья вызвало дефицит ключевого компонента для создания нитроцеллюлозы.

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    21 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    Мобилизованный украинский актер Бушмакин погиб на фронте

    Похищенный военкомами украинский режиссер Евгений Бушмакин погиб в зоне спецоперации

    Звезда фильма «Бешеная свадьба» лишился жизни на передовой вскоре после задержания сотрудниками территориального центра комплектования прямо возле собственного дома.

    Известный артист и педагог отправился в штурмовую бригаду против своей воли, передает ТАСС. Близкая подруга погибшего Тоня Ноябрева рассказала подробности трагедии украинскому изданию «Обозреватель».

    «Его почти похитили ТЦК. Прямо на улице, возле дома. Отобрали связь и сразу отправили в штурмовую бригаду», – заявила знакомая покойного.

    Евгений Бушмакин родился в Полтаве в 1981 году. В 2005 году он окончил режиссерский факультет Киевского национального университета культуры и искусств. Зрителям мужчина запомнился по ролям в картинах «Бешеная свадьба» и «Герой моего времени».

    Всеобщая мобилизация на Украине продолжается с февраля 2022 года. На фоне критической нехватки людей военкоматы регулярно проводят силовые рейды в общественных местах.

    Граждане призывного возраста все чаще вступают в открытые столкновения с представителями власти, пытаясь избежать отправки на фронт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине началась очередная волна насильственной мобилизации.

    Жители Львова устроили масштабный бунт против сотрудников военкоматов. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупредил об угрозе силового противостояния.

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    20 июля 2026, 02:15 • Новости дня
    Американцы начали девятый вечер атак на Иран подряд

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральное командование ВС США объявило о начале новой волны атак по Ирану, отметив, что они длятся девятый вечер подряд.

    «Центральное командование ВС США начало новую волну ударов по Ирану в 19.00 по восточному времени, это уже девятый вечер подряд. Удары продолжат ослаблять иранские военные возможности, используемые для атак на коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив», – сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование ВС США доложило о найденных телах военных после атак Ирана, до этого СЕНТКОМ сообщал, что «двое военнослужащих ВС США в Иордании погибли в бою». NYT узнала, что США перебросили больше истребителей на Ближний Восток, а WP предупредила о том, что США пребывает на грани полномасштабной войны с Ираном.


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    20 июля 2026, 08:43 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили украинские дроны новейшим перехватчиком «Елка»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские бойцы с помощью переносного комплекса «Елка» уже уничтожали в ДНР разведывательные беспилотники ВСУ «Фурия», «Валькирия» и Hornet, сообщил механик-водитель подразделения Валерий Иванов.

    Военнослужащие Вооруженных сил России успешно применили переносной комплекс «Елка» для поражения беспилотников противника в ДНР, передает РИА «Новости».

    Механик-водитель подразделения Валерий Иванов рассказал об уничтожении аппаратов «Фурия», «Валькирия» и Hornet.

    «С помощью «Елки» мы сбивали украинские разведчики – «Фурию», «Валькирию», «Хорнеты» тоже уничтожали», – сообщил боец. Он добавил, что система отличается исключительной надежностью и позволила ликвидировать множество воздушных целей.

    Перед запуском оператору требуется установить пусковой ключ и выполнить калибровку устройства на ровной поверхности. Этот процесс занимает около десяти или 12 секунд.

    Затем комплекс выносят на открытую местность для захвата цели, который сопровождается специальным звуковым сигналом. Российская разработка устойчива к воздействию средств радиоэлектронной борьбы и эффективно поражает различные типы БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные разработчики активно модернизируют пехотные дроны для нужд противовоздушной обороны.

    В мае российские военные установили рекорд по числу сбитых беспилотников с помощью перехватчика «Елка».

    Этот новейший комплекс с искусственным интеллектом внедряется в систему защиты критически важных объектов страны.

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