Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.0 комментариев
МВД выявило новую схему обмана россиян с фейковым радаром
МВД: Мошенники создали фальшивый сайт об атаках беспилотников
В Сети появились поддельные сайты с картами укрытий от беспилотников, через которые аферисты выманивают коды доступа к госсервисам под предлогом подключения уведомлений.
Специалисты раскрыли очередной способ обмана граждан через интернет. Преступники разработали фальшивые ресурсы, которые предлагают пользователям информацию о воздушных атаках, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Фейковая страница копирует несуществующую систему «Радар РФ».
«Под предлогом подключения уведомлений злоумышленники предлагают ввести шестизначный код», – пояснили в ведомстве. После этого жертва получает сообщение о взломе аккаунта на государственном сервисе. Людей просят срочно перезвонить на указанный номер службы поддержки.
В ходе телефонного разговора аферисты применяют стандартные психологические уловки. Они пугают собеседников обвинениями в финансировании запрещенных структур и требуют выполнить инструкции для спасения денег. Основная задача преступников – заставить человека добровольно выйти на связь с подставным кол-центром и поверить в реальность общения с представителями власти.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аналитики компании F6 обнаружили мошенническую схему с фейковыми оповещениями об атаках беспилотников.
Злоумышленники рассылают потенциальным жертвам ложные уведомления о взломе учетных записей.
В подобных сообщениях аферисты оставляют фальшивые номера телефонов технической поддержки для обратной связи.