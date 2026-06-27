И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.9 комментариев
Мошенники придумали схему с оповещениями об атаках дронов
Мошенники предлагают россиянам якобы подключить уведомления об атаках беспилотников, а затем присылают фейковые сообщения о взломе личного кабинета госсервисов и предлагают перезвонить на линию поддержки, рассказали в компании по кибербезопасности F6.
Киберпреступники разработали новую тактику обмана с использованием обратного звонка, передает РИА «Новости». Жертвам предлагают настроить оповещения об атаках беспилотников, после чего присылают ложные сообщения о взломе аккаунта на госсервисах.
«Аналитики обнаружили новый сценарий мошенничества с обратным звонком. Чтобы заставить пользователей позвонить им, киберпреступники начали использовать фейковые сайты с оповещениями об атаках беспилотников», – сообщили в компании F6. Ссылки на такие ресурсы активно распространяются через Telegram-каналы, а также в районных чатах и комментариях легитимных сообществ.
Поддельные порталы, такие как «Радар РФ – Система оповещения населения», визуально имитируют официальные проекты. Их дизайн изобилует красными элементами и тревожными надписями. Для подписки пользователю предлагают ввести шестизначный код, после чего приходит уведомление о взломе и номер фальшивой службы поддержки.
При звонке на указанный номер операторы мошеннического колл-центра могут обвинить жертву в финансировании терроризма или требовать «спасти» сбережения. Специалисты F6 настоятельно советуют не звонить по подозрительным номерам и не переходить по сомнительным ссылкам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонные аферисты создают фальшивые страницы государственных ведомств для обмана россиян.
В начале года МВД зафиксировало рост числа мошенничеств с поддельными номерами служб технической поддержки.
Самостоятельное обращение по присланному номеру помогает злоумышленникам обходить системы защиты банков.