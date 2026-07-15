Российский рынок акций снизился на утренних торгах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российский рынок акций начал утреннюю торговую сессию со снижением, сообщает РИА «Новости». По данным Московской биржи, индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.01 по московскому времени опустился на 0,42% и составил 2161,59 пункта.

Утренние торги на рынке акций Московская биржа проводит с 6.50 до 9.50 по московскому времени. Основные параметры рынка определяются во время основной сессии, которая длится с 9.50 до 19.00 по московскому времени.

Индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) рассчитывается для информационных целей на протяжении всего дня – с 7.00 до 23.50. В основной сессии его значение совпадает с официальным индексом Мосбиржи.