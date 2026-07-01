Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.2 комментария
Житель Крыма получил тюремный срок за призывы к ракетным ударам по России
Суд приговорил жителя Крыма к колонии за призывы атаковать Россию
За призывы в соцсетях к ракетным ударам по российской территории житель Симферопольского района проведет шесть с половиной лет в колонии общего режима.
Южный окружной военный суд назначил жителю Симферопольского района шесть с половиной лет колонии за публичные призывы к терроризму, передает РИА «Новости».
Осужденный Руслан Усеинов разместил противоправный комментарий в одном из интернет-сообществ под псевдонимом Айтмар Айтмаров.
Следователи возбудили уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. В пресс-службе Управления ФСБ по Крыму и Севастополю прокомментировали вынесенный вердикт.
«Южный окружной военный суд признал Усеинова Руслана Хайсеровича виновным в предъявленном обвинении и назначил наказание в виде шести лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп в ИТКС «Интернет» сроком два года и шесть месяцев», – сообщили в ведомстве. Приговор вступил в законную силу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне суд назначил жительнице Алушты пять с половиной лет колонии за призывы к уничтожению Крымского моста.
В апреле житель Севастополя получил аналогичный тюремный срок за публичные призывы к терроризму в интернете.
Осенью прошлого года сотрудники ФСБ задержали еще одного крымчанина за комментарии с призывами к ракетным ударам.