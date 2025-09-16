На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.0 комментариев
ФСБ задержала призывавшего атаковать Крымский мост жителя Севастополя
ФСБ задержала жителя Севастополя за призывы атаковать Крымский мост
В Севастополе задержан 22-летний местный житель, которого подозревают в призывах атаковать Крымский мост и оправдании действия ВСУ в Курской области, сообщили в крымском управлении ФСБ России.
ФСБ задержала жителя Севастополя, подозреваемого в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, передает РИА «Новости».
Мужчина, по данным ведомства, размещал в проукраинских телеграм-каналах комментарии с призывами к ракетному удару по Крымскому мосту и насилию над россиянами. В ФСБ отметили, что некоторые его публикации оправдывали действия ВСУ в Курской области.
Экспертиза подтвердила, что сообщения содержали оправдание террористической деятельности на почве политической и идеологической ненависти. В ведомстве подчеркнули: «Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности».
Против задержанного возбуждены уголовные дела за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Ему грозит до семи лет заключения.
Ранее ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост. Машина с самодельной бомбой большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через несколько стран.
ФСБ задержала жителя Феодосии за сбор информации о ПВО в Крыму. Жителя Джанкойского района Крымского полуострова задержали по подозрению в публичном оправдании подрыва Крымского моста.