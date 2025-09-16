ФСБ задержала призывавшего атаковать Крымский мост жителя Севастополя

ФСБ задержала жителя Севастополя за призывы атаковать Крымский мост

Tекст: Вера Басилая

ФСБ задержала жителя Севастополя, подозреваемого в публичных призывах к террористической и экстремистской деятельности, передает РИА «Новости».

Мужчина, по данным ведомства, размещал в проукраинских телеграм-каналах комментарии с призывами к ракетному удару по Крымскому мосту и насилию над россиянами. В ФСБ отметили, что некоторые его публикации оправдывали действия ВСУ в Курской области.

Экспертиза подтвердила, что сообщения содержали оправдание террористической деятельности на почве политической и идеологической ненависти. В ведомстве подчеркнули: «Использование аккаунта с псевдонимом не помогло избежать предусмотренной законом ответственности».

Против задержанного возбуждены уголовные дела за публичные призывы к терроризму и экстремизму. Ему грозит до семи лет заключения.

Ранее ФСБ сорвала попытку киевского режима подорвать Крымский мост. Машина с самодельной бомбой большой мощности прибыла в Россию с Украины транзитом через несколько стран.

