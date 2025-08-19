Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
Аксенов: Террористы хотели взорвать 130 кг взрывчатки на Крымском мосту
Планировавшие подрыв Крымского моста злоумышленники везли 130 кг взрывчатки, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
Бомбу замаскировали под батарею, она успешно прошла через границы многих европейских стран, сказал Аксенов, передает ТАСС.
Раскрыть ее смогли только сотрудники ФСБ, подчеркнул он.
В понедельник ФСБ предотвратила попытку подрыва бомбы в автомобиле на Крымском мосту, ее намеревались подорвать украинские спецслужбы. Водитель грузовика, провозивший машину на автовозе, не знал, какой груз он везет, он должен был стать «невольным смертником».
Аксенов выражал благодарность ФСБ за предотвращение теракта на Крымском мосту.