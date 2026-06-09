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    Сергей Худиев Сергей Худиев Пора дать засохнуть антирусским корням ленинизма

    В ленинской трактовке идеи коммунизма есть одна бросающаяся в глаза черта – его антирусский характер. Ленин задолго до современных американских демократов продвигал фактически идею «позитивной дискриминации» (дискриминации, направленной против большинства).

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    Алексей Вагин Алексей Вагин Израиль подогревает междоусобный конфликт консерваторов в США

    Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Чем нынешняя приватизация отличается от аукционов 1990-х

    В России, где почти десять лет приватизация активов была на паузе, она снова становится инструментом экономической политики. В условиях санкций и неизбежности технологического разворота эффективность становится критическим параметром. А бизнес достаточно повзрослел, чтобы стать партнером государства.

    4 комментария
    9 июня 2026, 08:40 • Новости дня

    Прилепин раскрыл численность подразделений Добровольческого корпуса Минобороны

    Прилепин: В Добровольческий корпус Минобороны входят 27 подразделений

    Tекст: Вера Басилая

    Недавно завершивший службу писатель и военнослужащий Захар Прилепин заявил, что порядка 27 подразделений входят в Добровольческий корпус Минобороны.

    Писатель и военнослужащий Захар Прилепин, недавно завершивший службу, раскрыл структуру Добровольческого корпуса Минобороны, передает ТАСС. Он пригласил всех желающих присоединиться к формированию, чтобы лично увидеть принципы его работы.

    «Пользуюсь случаем, хочу желающих послужить и понять, как это все происходит, пригласить – заходите. Там у нас пресловутая, знаменитая «Пятнашка», там «Ветераны», которые совершили все эти проходы по трубам, эти великолепные операции, которые изучают сейчас все военные академии мира», – заявил Прилепин.

    По словам писателя, добровольцы удерживают половину бахмутского, славянского и часово-ярского направлений. Всего в состав объединения входят порядка 27 различных подразделений, включая штурмовые отряды, артиллерию и расчеты беспилотников.

    Контракты с бойцами заключаются на шесть месяцев, после чего они могут отправиться домой. При этом подъемные выплаты здесь ниже, чем при прямом договоре с министерством. Сам корпус был создан в 2023 году на базе опытных специалистов.

    После тяжелого ранения Захар Прилепин подписал контракт на прохождение военной службы

    Сын Захара Прилепина Игнат вступил в штурмовое подразделение интербригады «Пятнашка».

    Прилепин рассказал об опасной службе сына на передовой.

    8 июня 2026, 18:54 • Новости дня
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    В ВСУ признали риск потери Константиновки по модели Красноармейска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские войска активно продвигаются в Константиновке, применяя тактику, ранее использованную при взятии Красноармейска, сообщил украинский военнослужащий с позывным «Мучной».

    Как пишет «Страна.ua», украинский военнослужащий сообщил, что подразделения армии России действуют практически по всему периметру города, проявляя особую активность на южном, юго-восточном и западном направлениях.

    «Давайте говорить откровенно: все прекрасно понимают, что рано или поздно любая оборона может начать сыпаться», – заявил украинский боец. По его словам, небольшие группы российских военных успешно просачиваются через жилую застройку и промышленные объекты, делая линию боевого соприкосновения все более размытой.

    Военнослужащий ВСУ добавил, что при постоянном давлении  со стороны российских войск, которые накапливают свои ресурсы и растягивают линию фронта, физически удерживать каждую лесополосу, дом или квартал и каждый дом становится почти невозможно. «Ни одна оборона не может быть бесконечной, особенно при постоянном давлении без пауз», – приводит его слова издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкоры сообщили о прорыве российских войск вглубь Константиновки.

    В мае российские войска взяли этот населенный пункт в малое кольцо. В апреле отечественные подразделения разрезали украинскую группировку на юге города.

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    8 июня 2026, 13:28 • Новости дня
    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам

    Экономист: Киев в украинских традициях спускает на тормозах сделку с США по недрам

    Экономист объяснил торможение Киевом сделки с США по недрам
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия – традиционная для Украины схема, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США.

    «Приостановка Украиной реализации ресурсной сделки логична», – считает политолог и экономист Иван Лизан. Он напомнил, что Дональду Трампу очень хотелось заключить соглашение по недрам, а украинское руководство в попытках задобрить президента США «пошло ему навстречу». Теперь же у Киева нет острой потребности угождать главе Белого дома.

    «Кроме того, реализация договора сопряжена с массой проблем: от обеспечения безопасности и стабильного энергоснабжения до оценки реального содержимого недр и экономики их извлечения, – добавил собеседник. – Поэтому нет ничего удивительного в том, что киевские власти спускают сделку на тормозах».

    Эксперт отметил, что это традиционная схема для Украины: сначала подписать соглашение, а потом перестать выполнять его условия. «Договоры и долги для слабаков, сильные не связывают себя никакими договоренностями», – сыронизировал спикер. Впрочем, оговорился Лизан, украинцы учатся этому у «лучших» – в частности, у американцев: Штаты известны тем, что нередко и сами нарушают собственные обещания и договоры.

    Ранее стало известно, что Киев дал негласное указание приостановить реализацию сделки по недрам с США. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на источники в украинской добывающей промышленности. По их словам, последние месяцы работа по соглашению фактически не продвигается.

    «После того как отношения между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом окончательно испортились, в ОП дали команду притормозить», – сказал собеседник «Страны». Он добавил, что потенциальные американские инвесторы тоже взяли паузу, поскольку не уверены в сроках окончания вооруженного конфликта на Украине.

    Отмечается, что главный интерес Зеленского и его администрации в ресурсной сделке с США заключался в том, чтобы «задобрить Трампа». Они надеялись, что тот продолжит военную и финансовую помощь Киеву, подавая это как взносы Вашингтона в совместный фонд, созданный для будущих инвестиций в добывающую отрасль. Однако источник отмечает, что эти планы не увенчались успехом: глава Белого дома согласился поставлять Украине оружие только за деньги, выделяемые странами Европы.

    При этом западные страны столкнулись с трудностями при обеспечении украинской стороны системами ПВО по указанной выше схеме. Как писало в конце февраля издание Politico, европейские чиновники «сетуют на задержки в промышленности и затяжные процедуры закупок в США». Спустя месяц после публикации Зеленский направил письмо Трампу, в котором рассказал о критической нехватке систем противовоздушной обороны.

    Но в Вашингтоне послание оставили без ответа. «Я направил письмо в Белый дом и Конгресс США и надеюсь, что они поймут и ответят», – жаловался Зеленский в интервью телеканалу CBS. Он также выразил недовольство тем, что во время обострения ближневосточного конфликта США и Израиль за первые сутки использовали 800 ракет Patriot. По его словам, Украина не располагала таким арсеналом с 2022 года.

    Напомним, соглашение по ресурсам было подписано в мае 2025 года. Документ подразумевал создание совместного инвестиционного фонда, который поможет «ускорить экономическое восстановление» Украины. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что сделка выглядит как дипломатическое поражение Штатов.

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    7 июня 2026, 14:35 • Видео
    Выборы в Армении: Пашинян устоит?

    В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

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    8 июня 2026, 11:27 • Новости дня
    Военкоры сообщили об уничтожении хаба «Укрпочты» в Харькове

    «Операция Z» сообщила об уничтожении хаба «Укрпочты» в Харькове

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ночных массированных ударов по объектам инфраструктуры Харькова был полностью ликвидирован крупный логистический центр «Укрпочты» в Харькове, сообщили военкоры.

    Минувшей ночью по целям в Харькове наносились массированные удары. Одной из главных мишеней стал хаб «Укрпочты», который оказался полностью уничтожен в результате атаки, следует из сообщения в Max «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    В начале июня российские войска поразили стратегические объекты в Харькове.

    Военный эксперт Борис Рожин перечислил среди уничтоженных украинских целей склады логистических компаний.

    Ранее дроны ВС России уничтожили редкий шведский танк под Харьковом.

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    8 июня 2026, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Химик в ДНР
    Российские войска освободили Химик в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Химик в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Дмитровки, Малиновки, Пискуновки, Краматорска, Артема, Рай-Александровки, Дружковки и Константиновки в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    При этом противник потерял свыше 180 военнослужащих, три бронемашины, пять артиллерийских орудий и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Великой Рыбицы, Петрушевки, Иволжанского, Новой Сечи и Хотени в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии в районах Казачьей Лопани, Рясного, Лосевки, Охримовки, Удов и Липцов.

    Противник при этом потерял более 235 военнослужащих и бронетранспортер.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Моначиновки, Червоного Оскола в Харьковской области, Сидорово, Красного Лимана, Святогорска, Щурово, Рубцов и Пришиба в ДНР.

    Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, егерской, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Красного Кута, Ленина, Кутузовки, Белицкого, Васильевки, Шевченко, Кучерова Яра, Красноярского, Доброполья, Золотого Колодезя и Сергеевки в ДНР и Новоподгородного в Днепропетровской области.

    Украинские вооруженные формирования потеряли до 325 военнослужащих и бронемашину, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Шевченко в Харьковской области.

    За минувшую неделю ВС России освободили два населенных пункта в зоне СВО. В частности, они освободили Комсомольское в Запорожской области.

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    8 июня 2026, 09:59 • Новости дня
    Российские войска сократили дистанцию до Краматорска до 11 км

    Tекст: Вера Басилая

    Освобождение населенного пункта Тихоновка позволило сократить дистанцию до Краматорска до 11 км, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, освобождение населенного пункта Тихоновка позволило сократить дистанцию до Краматорска до 11 километров, передают «Вести».

    «На Славянском направлении, форсировав канал Северский Донец – Донбасс и освободив Тихоновку, наши войска сократили расстояние до Краматорска. По сути, уже до окраин города остается порядка 11 километров», – заявил руководитель региона.

    Взятие села дает возможность расширить зону наступательных действий на левом берегу канала.

    Кроме того, российские силы продолжают вести тяжелые бои в районе Рай-Александровки. Пушилин пояснил, что военные выбивают противника с позиций и обходят этот населенный пункт со стороны Калеников.

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Тихоновка в Донецкой народной республике.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о попытках украинских войск сдержать российские подразделения в районе Рай-Александровки.

    Взятие Рай-Александровки откроет российским военным «восточные ворота» в Славянск.

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    8 июня 2026, 20:15 • Новости дня
    Иран полностью открыл воздушное пространство

    Власти Ирана полностью открыли воздушное пространство после ракетных ударов

    Иран полностью открыл воздушное пространство
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Воздушное пространство исламской республики возвращается к привычному режиму работы после недавней эскалации военного конфликта и взаимных обстрелов с израильской армией.

    Руководство страны отменило ранее введенные запреты на использование неба для гражданских лайнеров, передает ТАСС. Иранская Организация гражданской авиации подтвердила поэтапное возобновление всех регулярных рейсов.

    «После создания безопасных условий и проведения необходимых согласований с соответствующими ведомствами ограничения на полеты были сняты, и авиационная деятельность страны в соответствии с планом постепенно возвращается к обычному режиму работы», – говорится в заявлении ведомства.

    Вечером седьмого июня Тегеран атаковал северные территории Израиля ракетами в качестве ответа на действия в Ливане. Иранская сторона заранее предупреждала о готовности нанести удар при обострении ситуации вокруг ливанской столицы.

    В ночь на восьмое июня израильские военные осуществили ответную атаку по западным и центральным регионам Ирана. Целью стали армейские объекты, однако повреждения получило предприятие в провинции Хузестан. Утром исламская республика вновь обстреляла территорию противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные ударили баллистическими ракетами по израильской авиабазе Рамат-Давид. В ответ Армия обороны Израиля атаковала военные объекты в центральной и западной частях исламской республики.

    Позже командование вооруженных сил Ирана объявило о завершении военной операции против еврейского государства.

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    8 июня 2026, 14:21 • Новости дня
    Лавров призвал серьезно отнестись к словам Путина о ходе спецоперации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание на важность заявлений президента Владимира Путина относительно ситуации на фронте.

    По словам главы дипломатического ведомства, сейчас исход событий определяется не дипломатическими усилиями, а реальными действиями российских военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Всем надо серьезно отнестись к тому, что сказал президент Путин, отвечая на вопросы в ходе Петербургского международного экономического форума. Сейчас все зависит не от переговоров, а от действий наших героев на фронте», – заявил Лавров в беседе с журналистами.

    Ранее Путин назвал патриотизм и волю народа ключевым фактором для успешного достижения всех целей СВО.

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    8 июня 2026, 20:54 • Новости дня
    Мендель назвала последствия отсутствия сделки по Украине этим летом

    Tекст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине рискует затянуться до весны следующего года, если сторонам не удастся достичь дипломатического урегулирования этим летом, заявила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

    По словам Мендель, украинское противостояние продолжится в 2027 году при отсутствии мирных договоренностей этим летом, передают «Вести». Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского выразила уверенность, что отсутствие соглашений приведет к затягиванию кризиса.

    «Если этим летом не будет заключено мирное соглашение – вообще любое соглашение – даже шаткое прекращение огня или прекращение крупномасштабных обстрелов, война затянется как минимум до марта», – написала Мендель в соцсети X.

    Экс-спикер объяснила такую перспективу политической ситуацией в США. По ее словам, Вашингтон, выступающий ключевым посредником, будет отвлечен на промежуточные выборы в Конгресс, за которыми последуют зимние каникулы. Мендель добавила, что украинцам вновь предложат потерпеть и будут рассказывать о скором «крахе» России, рассчитывая на их наивность.

    Ранее Мендель рассказала о масштабной онлайн-революции недовольных продолжением боевых действий граждан.

    До этого Мендель назвала открытое письмо Владимира Зеленского российскому лидеру посланием обиженного ребенка. В конце мая Мендель обвинила главу киевского режима в создании проблем для Соединенных Штатов.

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    8 июня 2026, 23:30 • Новости дня
    Небензя в ответ на письмо Зеленского предложил тому отменить язык хамства

    Небензя назвал письмо Зеленского «неуклюжей провокацией»

    Tекст: Катерина Туманова

    Открытое письмо главы киевского режима Владимира Зеленского скорее завуалированная попытка сорвать переговорный процесс и повторение старых пропагандистских угроз, отметил в заявлении на заседании СБ ООН постпред России при организации Василий Небензя.

    Россия считает открытое письмо Владимира Зеленского неуклюжей провокацией, направленной на срыв любых переговоров по урегулированию конфликта. Под видом призыва к диалогу Киев пытается получить медийный эффект, повторяя старые угрозы.

    «Прежде чем писать подобные «открытые» письма ты для начала отмени собственный указ, запретивший тебе самому вести переговоры с Президентом России. Ну а уж если ты все-таки хочешь говорить, найди способ донести свое желание дискретно, а не с помощью мегафонной дипломатии», – заявил Небензя.

    В Москве подчеркнули, что подобные недобросовестные маневры лишь подтверждают недоговороспособность украинских властей, тогда как российская сторона стремится к устойчивому и долгосрочному урегулированию.

    «До тех пор, пока Киев будет разговаривать с нами на языке хамства и ультиматумов, говорить о реальных переговорах, а тем более о встрече на высшем уровне не приходится. Пока Зеленский в полной мере не осознает ошибочность своего курса, поставленных целей мы будем достигать не политико-дипломатическими, а военными средствами», – подытожил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков рассказал о закрытых каналах связи с Киевом. Песков обвинил Киев в намеренном торможении процесса урегулирования на Украине, а также уличил лидеров европейских стран в политической непоследовательности.

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    8 июня 2026, 23:03 • Новости дня
    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Зеленский провел переговоры с Уикоффом и Кушнером

    Tекст: Катерина Туманова

    О переговорах главы киевского режима Владимира Зеленского с представителями американского президента Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

    «Президент Украины Владимир Зеленский  в понедельник провел телефонный разговор с представителями президента Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, по данным информированного источника», – написал Равид в соцсети Х.

    Через некоторое время он сделал репост записи Зеленского о том, что в аэропорту Кишинева он провел «очень позитивный разговор», за что выразил благодарность американским коллегам, готовым активно работать в ближайшие недели, чтобы «возобновить дипломатию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине заметили отказ Зеленского летать над Польшей после скандала с УПА. Дмитриев 4 июня сообщал о переговорах с Уиткоффом и Кушнером. В конце мая Песков сообщал о готовности принять американских переговорщиков.


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    8 июня 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили объекты транспорта и энергетики ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 634 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 158 461 беспилотник, 661 ЗРК, 29 664 танка и других бронемашин, 1729 боевых машин РСЗО, 35 268 орудий полевой артиллерии и минометов, 63 602 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и шесть групповых ударов по ВПК Украины.

    Ранее они поразили объекты энергетики и транспорта ВСУ.

    В начале июня ВС России уничтожили объекты транспортной и портовой инфраструктуры ВСУ.

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    8 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    В Ростове-на-Дону бойцам СВО ко Дню России передали крупную партию техники

    Tекст: Елизавета Шишкова

    8 июня в Ростове-на-Дону состоялась торжественная передача крупной партии техники военнослужащим, организованная Народным фронтом в преддверии Дня России. Бойцы получили 50 квадроциклов и 30 автомобилей УАЗ «буханка», оснащенных противоосколочными средствами защиты для повышения безопасности в условиях угрозы атак беспилотников.

    Переданная техника предназначена для использования в зоне специальной военной операции и призвана повысить мобильность подразделений. В частности, квадроциклы будут применяться для оперативного перемещения, а автомобили – в том числе для эвакуации раненых., говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов заявил: «Уверен, что до нашей Победы осталось совсем немного. Парни идут вперед, несмотря на сложности, на все более совершенствующиеся беспилотные системы противника, непрекращающиеся теракты в отношении гражданских жителей».

    Он также подчеркнул масштаб общественной поддержки военнослужащих: «Пенсионеры скидываются по 50 рублей, чтобы помочь. Предприниматели, правительство – все объединились в поддержке».

    По словам заместителя командира 163-го танкового полка 150-й мотострелковой дивизии, Героя России, майора Романа Аполкова, новая техника уже активно используется на передовой. Он отметил, что квадроциклы стали особенно востребованы из-за их мобильности и малозаметности, а автомобили «буханка» применяются для эвакуации раненых, в том числе в тяжелых условиях.

    «На бронированных машинах сейчас тяжело добираться: противник активно применяет дроны. А квадроцикл – малогабаритная, проходимая, шустрая и малозаметная техника», – рассказал он.

    Отдельное внимание в ходе церемонии было уделено участию детей представителей Народных полков, которые передали военнослужащим письма, рисунки и подарки. Участники мероприятия отметили, что такая поддержка имеет важное моральное значение для бойцов. «Когда помогают дети, это дает двойную мотивацию, больше желания сражаться», – заявил Аполков.

    В рамках мероприятия также присутствовали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, включая Ислама Батырбекова – потомка Абдулхакима Исмаилова, водрузившего знамя над Рейхстагом. Он подчеркнул значимость общественной поддержки и участие детей в подобных акциях.

    С 2022 года Народный фронт реализует инициативу «Все для Победы!», в рамках которой организуются поставки техники, сбор средств и гуманитарная помощь военнослужащим и жителям приграничных регионов.

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    8 июня 2026, 11:25 • Новости дня
    На «Флоте-2026» решили представить катера «Бриз» и «БЭК-6»

    «Рособоронэкспорт» решил представить на салоне «Флот-2026» БЭК «Бриз» и «БЭК-6»

    Tекст: Мария Иванова

    На Международном военно-морском салоне «Флот-2026» в Кронштадте впервые представят безэкипажные катера «Бриз» и «БЭК-6» для российского флота.

    Компания «Рособоронэкспорт» впервые покажет новейшие морские беспилотники на выставке, которая пройдет с 10 по 14 июня в Кронштадте, передает ТАСС.

    Генеральный директор предприятия Александр Михеев заявил: «Основной акцент в экспозиции «Рособоронэкспорта» на салоне «Флот-2026» сделан на новейших российских технологиях в области кораблестроения, морского вооружения и робототехники». По его словам, аппараты «Бриз», «БЭК-6» и «Безэкипажная водная система» отличаются малозаметным корпусом и искусственным интеллектом.

    В сегменте морских роботизированных комплексов участники увидят катер «Оркан», подводный аппарат «ММТ-300» и систему «Клавесин-1РЭ». Ожидается, что эти образцы вызовут повышенный интерес из-за растущего мирового спроса. Линейка надводных сил будет представлена фрегатом проекта 11356 NG, корветами «Тигр» и «Каракурт-Э», а также тральщиком «Александрит-Э».

    Все презентуемые боевые корабли создаются с применением стелс-технологий и могут интегрироваться с робототехникой. На стендах и у причалов также разместят экспортные подводные лодки проектов 636 и 677Э «Амур-1650». Эти субмарины обладают повышенной скрытностью, увеличенной дальностью хода и мощным ракетно-торпедным арсеналом.

    Гостям выставки продемонстрируют технику силовых ведомств России, скоростную лодку БК-10 и береговой ракетный комплекс «Рубеж-МЭ». Деловая программа предусматривает активные переговоры с делегациями военно-морских сил дружественных стран. Всего запланировано 75 показов и презентаций вооружения для иностранных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый арктический безэкипажный катер «Бриз» представили на выставке «Нева-2025» в Петербурге после автономного перехода по маршруту Архангельск – Соловецкие острова длиной 280 км.

    На салоне «Флот-2024» «Рособоронэкспорт» впервые выставил безэкипажные катера «Визир», «Оркан» и «БЭК-1000», а также автономный необитаемый аппарат «ММТ-300».

    Компания «Рособоронэкспорт» начала продвигать на мировом рынке автономный необитаемый подводный аппарат «Клавесин-1РЭ» и расширять линейку беспилотных систем для различных сред.

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    8 июня 2026, 11:12 • Новости дня
    SIPRI: Ядерные державы продолжили наращивать ядерные арсеналы в 2025 году

    Tекст: Мария Иванова

    В прошлом году ядерные державы продолжили активное наращивание арсеналов, развернув новые системы вооружений и увеличив общий мировой запас боеголовок до 12 тыс. единиц, отмечает SIPRI.

    Согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), ядерные державы в 2025 году не только сохранили, но и усилили курс на наращивание арсеналов, передает РИА «Новости».

    В документе отмечается: «Девять ядерных держав… продолжили программы модернизации и наращивания своих ядерных арсеналов в 2025 году, и большинство из них в течение года развернули новые системы вооружения, оснащенные ядерным оружием или способные нести ядерные боеголовки».

    Институт уточняет, что к январю 2026 года мировой запас ядерных боеголовок составлял более 12 тыс. единиц, из которых около 9,7 тыс. находились на военных складах для потенциального использования. Почти все эти боеголовки принадлежали России или США, а меньшая часть приходилась на Францию и Британию.

    По оценке SIPRI, Россия и США вместе обладали примерно 83% всех накопленных ядерных боеголовок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Исследовательский центр по ликвидации ядерного оружия при университете Нагасаки зафиксировал рост числа активных ядерных боеголовок в мире до 9615 единиц к июню 2025 года.

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время программной речи о ядерном сдерживании распорядился увеличить количество ядерных боеголовок в военном арсенале страны.

    Президент России Владимир Путин подтвердил способность нового ракетного комплекса средней дальности «Орешник» нести ядерные боеголовки.

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    8 июня 2026, 13:51 • Новости дня
    Airbus показала беспилотный грузовой вертолет U145 на салоне в Берлине

    Airbus представила беспилотную модификацию вертолета H145 U145

    Tекст: Мария Иванова

    Новый беспилотный вертолет U145 от Airbus Helicopters рассчитан на перевозку крупных грузов и в будущем будет использоваться в гражданских и военных миссиях.

    Компания Airbus Helicopters, входящая в корпорацию Airbus, представила в Берлине непилотируемую версию вертолета H145 под названием U145, передает РИА «Новости».

    В пресс-релизе отмечается: «Airbus Helicopters представила непилотируемую версию вертолета H145, U145, на авиасалоне ILA Berlin Air Show, где компания выставит полномасштабный макет новой модели».

    В сообщении уточняется, что U145 дополнит линейку вертолетов и беспилотников Airbus. Первый полет этой модели со страхующим пилотом на борту запланирован на конец 2026 года, а поставки и начало эксплуатации ожидаются в начале 2030-х годов.

    По сравнению с пилотируемым H145 новая машина лишится традиционной кабины экипажа и получит модифицированный грузовой отсек. Вертолеты U145 будут применяться для гражданских и военных задач, а их основной функцией станет перевозка значительных объемов грузов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, рамочное соглашение Минобороны Германии предусматривает закупку 62 легких боевых вертолетов Airbus H145M

    Во время учений на Кипре военный вертолет Airbus H145M уронил кассету с вооружением на жилую территорию деревни Пейя.

    Российский беспилотный вертолет В-200 вызвал большой интерес у иностранных партнеров на выставке HeliRussia 2026.

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