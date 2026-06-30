Экс-охранника Орбана допросили из-за задержания украинских инкассаторов

  • Новость часаСтармер объявил о масштабном увеличении военного бюджета Британии
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    Украинский террор вошел в историю Монако
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    Стало известно о возможном возвращении бензина стандарта «Евро-2»
    Российских фигуристов вернули на международные турниры
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
    Князь Альбер II осудил первый в истории Монако теракт
    Британия решила вложить миллиарды фунтов в боевые дроны и ИИ
    Песков сообщил о готовности России импортировать топливо
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

    8 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    10 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах-2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае ее просто не станет – ее разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако все это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

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    30 июня 2026, 14:21 • Новости дня

    Экс-охранника Орбана допросили из-за задержания украинских инкассаторов

    В Венгрии допросили экс-охранника Орбана из-за задержания инкассаторов с Украины

    Tекст: Мария Иванова

    Бывшего высокопоставленного венгерского полицейского Яноша Хайду, экс-охранника Виктора Орбана, заподозрили в незаконном перехвате следовавшего в Киев конвоя с наличностью и жестоком обращении с его охраной.

    Прокуратура Венгрии допросила Яноша Хайду, бывшего телохранителя экс-премьера Виктора Орбана, по делу о задержании транспорта с деньгами, направлявшегося на Украину, сообщает Bloomberg.

    Следствие полагает, что он отдал приказ задержать семерых украинских инкассаторов, причинив им телесные повреждения.

    «Директор поручил офицерам TEK лишить сопровождающих свободы по меньшей мере на девять часов», – заявили прокуроры. По данным следствия, инкассаторов заставляли спать в наручниках и без необходимости надевали им на глаза повязки, что нарушило их человеческое достоинство.

    Задержание колонны произошло в марте. Партия Орбана Fidesz утверждала, что миллионы предназначались для незаконных целей, однако австрийский банк и Киев заявили, что это была обычная перевозка наличных и слитков для банковской системы Украины. Задержанных украинцев позже отпустили вместе с деньгами.

    Новый премьер-министр Петер Мадьяр заявил, что приказ о задержании исходил от вышестоящего руководства. Орбан назвал расследование сведением счетов нового правительства и вновь назначил Хайду главой службы безопасности своей партии Fidesz.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте венгерские таможенники задержали следовавшие на Украину бронированные автомобили с валютой и золотом.

    В середине июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр распорядился провести масштабную внутреннюю проверку из-за этого инцидента. Позднее глава правительства призвал установить причастность бывшего премьера Виктора Орбана к делу о задержании инкассаторов.

    29 июня 2026, 17:46 • Новости дня
    МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам

    Галузин: Зеленский от вербальных угроз Минску перешел к террористическим атакам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский перешел от словесных угроз в адрес Белоруссии к организации террористических актов, сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин, комментируя удар украинского дрона по автобусу с детьми-спортсменами.

    «Целенаправленным убийством мирных граждан, целенаправленным нападением на абсолютно мирный объект – на автобус, который перевозил детей для участия в спортивных соревнованиях, – киевский режим показал, что он, так сказать, от вербальных угроз в адрес Белоруссии, которые его главарь Зеленский озвучивал в последнее время, перешел к практическим действиям. И, конечно же, подобные варварские акции заслуживают всяческого осуждения и решительного противодействия», – заявил дипломат, передает ТАСС.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Москва полностью разделяет позицию Минска в оценке произошедшего.

    Белорусский МИД ранее охарактеризовал атаку как нацистскую и террористическую акцию, выразив решительный протест и потребовав наказания для виновных. Российское министерство в тот же день выпустило заявление с аналогичным жестким осуждением действий Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал этот удар открытым фашизмом. Белорусский следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об акте терроризма.

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    29 июня 2026, 17:07 • Новости дня
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    После успешного прорыва границы в Харьковской области подразделения Вооруженных сил России вошли в Казачью Лопань.

    Группировка Объединенных сил ВСУ подтверждает информацию о продолжающихся столкновениях в районе сел Гранов и Казачья Лопань, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max.

    Украинские средства массовой информации, ссылаясь на военных, отмечают присутствие российских сил в Казачьей Лопани уже как минимум неделю. При этом администрация города Дергачи сообщает, что в соседних селах бойцы находятся уже два или три месяца. Аналитики ресурса Deep State перевели село Гранов в серую зону еще 19 июня.

    Командование украинских войск опасается дальнейшего продвижения российской армии на этом участке фронта. Представители группировки ВСУ заявили, что «россияне попытаются развернуть свое наступление и совершить прорыв в этом районе».

    Ранее российские силовики отбили контратаку украинских военных в Казачьей Лопани. В начале июня армия России разгромила десантно-штурмовые подразделения противника на этом направлении.

    Месяцем ранее группировка войск «Север» освободила соседний населенный пункт Гранов.

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    29 июня 2026, 20:32 • Видео
    Европа исторгает украинцев

    В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

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    30 июня 2026, 09:15 • Новости дня
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    При атаке дронов в Подмосковье погиб шестимесячный ребенок
    @ max.ru/vorobiev

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В результате массированной ночной атаки украинских дронов на Московскую область загорелся жилой дом, погиб полугодовалый ребенок, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

    Дрон упал в Егорьевске, спровоцировав пожар в жилом здании, из-под завалов спасатели достали двоих взрослых и двоих детей, указал губернатор в Max.

    «К сожалению, шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу», – заявил глава региона.

    Он выразил глубокие соболезнования семье погибшего и пообещал оказать пострадавшим всю необходимую поддержку. Сейчас выжившие находятся под наблюдением врачей.

    Всего над Подмосковьем силы противовоздушной обороны перехватили 60 БПЛА. Атаки зафиксировали в Домодедово, Чехове, Дубне, Кашире, Воскресенске, Одинцово и других округах. В Дубне обломки повредили административное строение, а в деревне Фатеево беспилотник упал на частный участок.

    Фрагменты аппаратов также нашли в Раменском и Коломне. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, специалисты обследуют территории и ликвидируют последствия массированного удара.

    В середине июня в подмосковном Жуковском из-за атаки беспилотников погибла восьмилетняя девочка.

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    30 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Шарий: За терактом в Монако стоит Киев
    Шарий: За терактом в Монако стоит Киев
    @ REUTERS/Manon Cruz

    Tекст: Мария Иванова

    В результате взрыва в Монако пострадал украинский олигарх Вадим Ермолаев, который причастен к мошенническим кол-центрам; к попытке его устранения имеют отношение киевские власти, отметил украинский блогер Анатолий Шарий.

    Взрыв произошел накануне около 21.00 на улице Реверен-Пер-Луи-Фолла. В результате пострадали по меньшей мере три человека, двое из них получили серьёзные ранения.

    Предполагается, что трое пострадавших в критическом состоянии являются членами одной семьи и имеют украинское гражданство. Пострадавшие – мужчина и женщина в возрасте 50–60 лет и подросток, написал Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

    Два члена украинской семьи находятся в тяжелом состоянии, а несовершеннолетний – в состоянии средней степени тяжести

    Как заявил государственный министр (глава правительства) Монако Кристоф Мирман, «это, вероятно, террористический акт».

    В следующем сообщении Шарий отметил: «Ну вот уже начали писать о Ермолаеве. У его сына сильные кол-центры по РФ. Вот тебе и Монако…»

    Позднее блогер подчеркнул: «Теракт, конечно, киевский. У него (Ермолаева) на Украине рейдерили бизнес».

    Шарий добавил, что «кол-центры Ермолаева, работавшие по ЕС из Днепра, прикрывал генерал СБУ Лысак.

    Лысак был назначен Зеленским руководить Одесской администрацией. Тогда часть «бизнесов» Ермолаева перенесли ближе к морю.

    Одно время вышел конфликт, СБУ запросила слишком много, Ермолаев начал артачиться. Как итог – введение санкций и попытки отнять у него всё. И это я еще не упоминаю генпрокуратуру, которая тоже заломила слишком большой кусок».

    «Какое сложное дело. Кто же мог подорвать Ермолаева в Монако?» – задался вопросом украинский блогер.

    Он также подытожил, что «после подрыва в Монако человека, которого могли подорвать только украинские спецслужбы, начинается скандал. Скандал начинает разгораться и всерьез. Все отлично понимают, что подрыв был осуществлен Киевом. И это может стать последней точкой.

    Монако было неприкосновенно. Монако было очень и очень безопасно. Никому и в голову не приходило до Зеленского устраивать там теракты. Это та ситуация, которую перебить максимально сложно».

    «Я утверждаю, что киллер однозначно из Украины. Я утверждаю, что вывозили его, скорее всего, на машинах с дипломатическим иммунитетом через несколько стран», – пишет Шарий.

    И, наконец, он прогнозирует, что киевские власти попытаются отвлечь внимание от произошедшего, изобразив из себя жертву «очередных российских ударов»: «Налет, который должен будет перебить очередной скандал, который может утопить Зеленского».

    Напомним, накануне в Монако прогремел взрыв, при котором пострадал украинский олигарх.

    Как сообщала газета Monaco-Matin, пострадавшими от взрыва в Монако могла стать семья.

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    30 июня 2026, 11:58 • Новости дня
    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако

    Политолог Корнилов: Покушение на Ермолаева – не последний теракт с украинцами в Европе

    Эксперт назвал причины покушения на украинского олигарха в Монако
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Покушение на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. Произошедший инцидент – только начало противостояния украинского олигархата на территории Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее в Монако произошел первый в истории королевства теракт.

    «Вадим Ермолаев входит в сотню богатейших людей Украины и по-прежнему замешан во многих сомнительных схемах. Также он владеет солидной недвижимостью на Украине. Поэтому причинами покушения мне видится спор за имущество или финансы. Кроме того, судя по всему, сам олигарх пытался претендовать на целый ряд объектов, которые у него уже отобрали на родине», – пояснил политолог Владимир Корнилов.

    Собеседник подчеркнул, что Ермолаев имел хозяйственные споры и с несколькими европейскими компаниями. «Впрочем, у бизнеса в Европе другие методы воздействия на конкурентов. А нынешнее покушение, как мне видится, произошло внутри так называемого днепропетровского клана, выходцем из которого является, например, Владимир Зеленский. В этой же условной группе состоит и Игорь Коломойский», – отметил спикер.

    Эксперт напомнил также, что один из сыновей Вадима Ермолаева – Артур – упоминался в операциях Интерпола в связи с деятельностью разветвленной сети мошеннических колл-центров, жертвами которых были граждане стран Евросоюза.

    По прогнозам Корнилова, нынешний инцидент – не последний теракт в Европе с участием украинских миллионеров и бизнесменов с сомнительной репутацией. «Уверен, когда закончится СВО, подобные покушения участятся повсеместно в европейских странах, где сегодня живет немало олигархов с Украины», – резюмировал он.

    Ранее в Монако произошел теракт – в вестибюле жилого дома сдетонировала заминированная посылка. Ранения получили три человека, несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, двое взрослых – в критическом. Среди них – украинский бизнесмен Вадим Ермолаев, сообщает РИА «Новости».

    Князь Монако Альберт II заявил, что теракт «потряс все монегасское общество». Ответственность за произошедшее лежит на Киеве, уверен лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. «Режим Зеленского явно перешел черту: теперь он приходит прямиком к нашим берегам, чтобы совершать кровавые нападения!», – заявил он. Политик призвал прекратить финансирование Украины и снабжение ее оружием, а также раскритиковал анонсированное участие ВСУ в параде в честь Дня взятия Бастилии, который пройдет 14 июля.

    Вадим Ермолаев – основатель корпорации «Алеф» и один из крупнейших девелоперов Днепропетровска. Журнал Forbes не единожды включал его в список богатейших украинцев. По словам предпринимателя, он отказался от гражданства Украины в 2017 году и с тех пор у него только кипрский паспорт. Свое решение бизнесмен объяснял желанием иметь «международную защиту». В 2023 году Зеленский ввел против него персональные санкции на десять лет.

    В конце 2025 года на Кипре по запросу Интерпола задержали Артура Ермолаева, сына бизнесмена, и экстрадировали в Эстонию. Поводом стало дело об организации на Украине крупной сети мошеннических кол-центров. Всего в период с 2019 по 2022 годы преступники обманули людей в разных странах на более чем сто миллионов евро.

    Ермолаев-младший заключил сделку с прокуратурой. Ему грозило пять лет тюрьмы, однако суд вместо этого назначил ему испытательный срок на такой же период и выслал из Эстонии. Он также выплатил 8,5 миллиона евро.

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    29 июня 2026, 16:08 • Новости дня
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    ВС России ударили по газораспределительной станции в Харьковской области
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России поразили газораспределительную станцию в районе населенного пункта Панютинов в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Атака была совершена в ночь на 29 июня с использованием беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.

    «В целях снижения военно-экономического потенциала противника в ночь с 28 на 29 июня расчетами БПЛА «Герань-2» и «Герань-4 сикер» была нанесена серия ударов по газораспределительной станции (ГРС) в районе н. п. Панютинов Харьковской области», – сообщили в Минобороны России.

    В результате высокоточных ударов были выведены из строя газоперекачивающие установки, цех подготовки газа и часть резервуаров для его хранения. Средства объективного контроля зафиксировали на объектах объемные возгорания в режиме реального времени.

    Ранее российские беспилотники атаковали автозаправочные станции в Харьковской области. До этого аппарат «Герань-2» поразил военную радиовышку в Черниговской области.

    На прошлой неделе Вооруженные силы России обесточили предприятия военно-промышленного комплекса в Николаевской области.

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    30 июня 2026, 10:15 • Новости дня
    Польша отказалась передавать Киеву истребители из-за спора о технологиях

    Киев лишился польских МиГ-29 из-за отказа передать Варшаве технологии

    Tекст: Мария Иванова

    Варшава отменила передачу истребителей МиГ-29 украинской армии после того, как соседнее государство нарушило договоренности и отказалось делиться технологиями создания беспилотников.

    Варшава отменила передачу военных самолетов соседнему государству из-за нежелания украинской стороны делиться разработками, передает РИА «Новости».

    Министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире канала TVN раскрыл подробности неудавшейся двусторонней сделки.

    Ранее польское военное ведомство планировало отдать Киеву оставшиеся истребители. «Я предложил очень партнерский подход: МиГи в обмен на дроны, и украинцы сначала приняли это», – рассказал глава министерства.

    Позднее украинское руководство решило выйти из соглашения и разорвало достигнутые договоренности. В результате Варшава оставила воздушные суда у себя, поскольку так и не получила обещанные технологии для развития собственной армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Варшава потребовала от Киева технологии дронов в обмен на истребители МиГ-29.

    Украинские власти отказались принимать эти самолеты без предварительной модернизации за счет польской стороны.

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    30 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами

    Эксперт Асафьев: Для борьбы с украинскими дронами нужны мобильные группы с FPV-перехватчиками

    Эксперт сказал, как повысить эффективность борьбы с украинскими дронами
    @ Сергей Мирный/РИА Новости

    Tекст: Алёна Задорожная

    Эффективно противостоять атакам БПЛА ВСУ можно за счет использования дронов-перехватчиков и активного оснащения ими мобильных огневых групп. Большим подспорьем для работы МОГов также станет создание единой информационной системы обнаружения и целеуказания, сказал газете ВЗГЛЯД аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев. Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов заявил об оснащении дронов ИИ и вооружении МОГ FPV-перехватчиками.

    «Дроны-перехватчики, о которых говорил Андрей Белоусов, наиболее эффективны при использовании по распространенному принципу зенитных управляемых ракет, то есть в соотношении две противоракеты на одну летящую цель. Поэтому крайне важно, чтобы такие аппараты были не только эффективными, но и стоили не намного дороже самой цели, как это происходит, например, с зенитными ракетными комплексами», – заявил газете ВЗГЛЯД специалист в области военной теории, аналитик ИМИ МГИМО Александр Асафьев.

    По его словам, существующие сегодня модели перехватчиков, в том числе «Елка», рассчитаны на кинетическое поражение цели – непосредственное столкновение с ней. На нынешнем этапе развития этого направления такой подход эксперт считает вполне оправданным.

    «Однако рано или поздно скорость, маневренность и программное обеспечение ударных дронов по типу украинских «Лютых» и наших «Гераней» будут совершенствоваться. При таком сценарии эффективность дронов-перехватчиков с кинетическим типом поражения ощутимо снизится», – считает аналитик.

    По его прогнозу, следующим этапом развития станут более дорогие, чем нынешние, но все еще значительно более дешевые по сравнению с зенитными ракетами перехватчики, оснащенные осколочно-фугасной боевой частью и системой дистанционного подрыва.

    «При идеальном сценарии все это должно работать в автономном или полуавтономном режиме, чтобы свести участие человека до уровня – вывести дрон на стартовую позицию и подтвердить поражение цели. Все остальное, включая наведение на цель, в перспективе может определять сама автоматика», – добавил собеседник.

    Отдельное внимание Асафьев уделил развитию мобильных огневых групп. По его словам, сегодня для выполнения задач в них по-прежнему вынужденно задействуется большое количество личного состава, особенно в расчетах с легким стрелковым оружием.

    «Использование автоматизированных пулеметных турелей могло бы высвободить ощутимое число людей для выполнения непосредственных боевых задач. Еще лучше было бы использовать пушечные турели с боеприпасами управляемого подрыва, но это уже орудия калибра 30 мм и выше. Впрочем, при грамотной работе и серьезных усилиях специалистов калибр может быть уменьшен до 20 мм и менее, однако это крайне экономически невыгодное решение», – отметил эксперт.

    По мнению Асафьева, для эффективного противодействия налетам беспилотников, в том числе на тыловые районы России, необходимо решить две ключевые задачи.

    «Во-первых, довести стоимость применения существующих средств поражения до уровня, сопоставимого со стоимостью ударных средств противника», – пояснил он. При этом даже если стоимость перехвата окажется несколько выше, это не станет критичной проблемой, поскольку необходимо учитывать потенциальный ущерб, который беспилотник мог бы нанести, выполнив свою задачу.

    «Вторая задача – обнаружение аппаратов ВСУ. Наиболее продвинутые из них сейчас используют алгоритмы искусственного интеллекта для автономной и полуавтономной навигации, а также низкоорбитальные группировки Starlink. Это делает их практически неуязвимыми для глушения, поскольку радиосигнал идет почти вертикально, а подавлять его наземными комплексами с точки зрения физики не слишком рационально, дорого и неэффективно», – указал аналитик.

    По его словам, подавить канал связи Starlink можно лишь с небольшого расстояния и при помощи очень мощного комплекса радиоэлектронной борьбы. «Для эффективного обнаружения таких аппаратов на малой высоте нужны самолеты ДРЛО, которых у нас откровенно не так много. И если наладить производство дронов-перехватчиков можно, то быстро построить новые такие машины не представляется возможным», – сказал Асафьев.

    Именно в этом контексте эксперт обратил внимание на слова Андрея Белоусова о необходимости объединения системы ПВО в единую сеть. «Насколько мне известно, у нас уже ведется работа на этом направлении. Однако говорить о полной интеграции сетецентрических технологий пока преждевременно. Но сама по себе эта задача весьма перспективна и сегодня крайне востребована. Поскольку именно единая система обнаружения и целеуказания с обменом данными отличает современную ПВО от несовременной», – подчеркнул он.

    В завершение Асафьев отметил, что России были бы полезны более легкие, чем самолеты ДРЛО, воздушные платформы с радиолокационными станциями обнаружения, которые могли бы обнаруживать цели в приграничных районах. При этом они должны быть объединены в единую сеть обмена данными в реальном времени и находиться на постоянном дежурстве. В качестве примера таких самолетов спикер, среди прочего, назвал Gulfstream E-550A CAEW.

    По его мнению, в сочетании с дронами-перехватчиками и оснащенными ими мобильными огневыми группами такая система могла бы значительно повысить эффективность противовоздушной обороны.

    Ранее министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что созданные в ВС РФ подразделения беспилотных систем продемонстрировали высокую эффективность.

    «В войсках беспилотных систем не расчеты воюют, а подразделения. Например, подразделению ставится задача изолировать район, перерезать пути снабжения, вот они этим начинают заниматься. У них эффективность применения дронов… примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов», – пояснил глава оборонного ведомства на встрече с военными корреспондентами.

    Он также сообщил о двукратном увеличении финансирования технико-эксплуатационных частей в зоне спецоперации. Так, дополнительные деньги пойдут на закупку комплектующих, запчастей, 3D-принтеров и расходных материалов для доработки поступающей техники.

    Говоря о беспилотниках, Белоусов также обратил внимание на оснащение аппаратов искусственным интеллектом (ИИ). По словам главы Минобороны, ведомство форсирует использование передовых вычислительных систем для распознавания целей, навигации дронов и повышения эффективности противовоздушной обороны.

    При этом ИИ используется в беспилотниках «в двух ипостасях». «Первое – все, что касается распознавания образов и автозахвата целей, и второе – это навигация. Нейросети должны обучаться», – сказал министр.

    Речь шла и о способах противодействия дронам противника. Так, в этих целях ВС России начали масштабное развертывание специальных подразделений. «Мобильные огневые группы (МОГ), вооруженные прежде всего FPV-перехватчиками. Это сейчас мы активно внедряем», – заявил глава ведомства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что МОГи играют важную роль в защите воздушного пространства. Между тем, в экспертной среде отмечали, что из-за своей эффективности мобильные группы стали лакомой целью для противника, поэтому сейчас им также требуется защита.

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    29 июня 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Североатлантический альянс совместно с украинскими властями разрабатывает новые системы вооружений для массированного поражения российских военных аэродромов в глубине страны, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    НАТО приступило к реализации нового проекта по разработке перспективных систем вооружений с учетом опыта боевых действий на Украине, заявила Захарова, сообщает официальный канал МИР России в Max. По ее словам, соответствующий тендер опубликован на официальных интернет-ресурсах структур Североатлантического альянса, включая его представительство на Украине.

    Как отметила дипломат, из опубликованных материалов следует, что новые разработки предназначены прежде всего для нужд Вооруженных сил Украины и рассчитаны на их оперативное применение в ходе конфликта.

    «Из пояснений недвусмысленно вытекает, что соответствующие оружейные разработки задумываются прежде всего в интересах ВСУ с явным прицелом на их скорейшее задействование для реализации конкретных и весьма амбициозных боевых задач, которые Киев при активной поддержке стран НАТО безуспешно пытается решать в ходе текущего конфликта с Россией», – подчеркнула Захарова.

    По ее словам, проект реализуется Командованием НАТО по трансформации при участии совместного с Украиной Центра анализа, подготовки и образования, который «открыто позиционируется в качестве "элемента командной структуры" Североатлантического блока».

    Как указала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, среди направлений разработки – создание средств поражения, предназначенных для массированных ударов по российской авиационной инфраструктуре. «Речь, в частности, идет о создании оружейных средств для массированного поражения и долгосрочного вывода из строя российских аэродромов и авиабаз, в том числе в глубине территории нашей страны», – заявила она.

    Захарова также обратила внимание на требования, предъявляемые к перспективным системам вооружений. По ее словам, разработчикам предлагается обеспечить «полную автономность» платформ, их способность сохранять боевую устойчивость при блокировке навигационных сигналов, а также интегрировать элементы искусственного интеллекта, включая наведение на цели. При этом, как отметила дипломат, допускается отсутствие «непрерывного человеческого контроля» над средствами поражения, а дальность их применения «фактически не ограничивается».

    По оценке представителя МИД, опубликованные сведения свидетельствуют об углублении военно-технического взаимодействия между Киевом и Североатлантическим альянсом. «В целом приведенные факты укладываются в уже известную общую картину. Набирает обороты поступательная интеграция деятельности командных подразделений НАТО и соответствующих структур киевского режима в части совместного поиска, разработки и внедрения боевых решений для применения против России при одновременном сращивании военно-промышленных комплексов Украины и стран альянса», – заявила Захарова. Она добавила, что страны НАТО «по сути обеспечивают Киеву стратегический тыл».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс совместно с Киевом предложил разработчикам 250 тыс. евро за создание технологий для выведения из строя российских аэродромов.

    Внедрение дешевого способа блокировки баз должно занять менее одного года.

    Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил данный конкурс подготовкой к потенциальному прямому конфликту с Москвой.

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    30 июня 2026, 08:28 • Новости дня
    Моравецкий предрек Украине расплату за пантеон героев
    Моравецкий предрек Украине расплату за пантеон героев
    @ Michal Gniadek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий осудил идею Владимира Зеленского о создании пантеона так называемых героев Украины и спрогнозировал тяжелые последствия для самой страны.

    Бывший премьер-министр Польши и лидер Партии европейских консерваторов и реформистов в Европарламенте Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Владимира Зеленского создать пантеон так называемых героев Украины, передают РИА «Новости».

    Политик выступил с заявлением в социальной сети Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

    «Однако последствия такой исторической политики испытает на себе не Польша. В первую очередь за это заплатит сама Украина. Во-первых, она строит свою национальную идентичность на замалчивании или преуменьшении роли преступлений, а не на правде», – написал он.

    По словам Моравецкого, такой шаг Киева мешает вступлению страны в Евросоюз, поскольку трудно представить полную европейскую интеграцию для государства, которое официально почитает силы, ответственные за массовые убийства мирных жителей. Он подчеркнул, что попытки украинских властей возвысить УПА (экстремистская организация, запрещенная в России) приводят к обратному эффекту, поскольку мир все чаще вспоминает о преступлениях этой организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Польши Кароль Навроцкий сообщил о решении лишить Владимира Зеленского Ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о попытках Владимира Зеленского оправдаться перед Варшавой за позорное прославление УПА.

    Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий вернул украинскую медаль «За заслуги» в знак протеста против награждения киевскими властями УПА.

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    30 июня 2026, 11:30 • Новости дня
    Князь Альбер II осудил первый в истории Монако теракт
    Князь Альбер II осудил первый в истории Монако теракт
    @ Agentur Matthias Wehnert/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Князь Альбер II осудил первый в истории страны теракт, следует из заявления княжеского дворца Монако.

    Князь Альбер II выступил с осуждением первого в истории страны террористического акта, передают «Ведомости».

    «Взрыв, произошедший в Монако, стал потрясением для всего монегасского сообщества», – говорится в официальном заявлении княжеского дворца.

    Инцидент случился вечером 29 июня на улице Ревендан-Пер-Луи-Фолла в центральной части города. В результате детонации тяжелые ранения получили три человека. По данным камер видеонаблюдения, неизвестный оставил рюкзак на месте происшествия и скрылся.

    Среди пострадавших, предположительно, находится украинский предприниматель с гражданством Кипра Вадим Ермолаев, против которого на Украине действуют санкции. При этом глава правительства Монако Кристоф Мирман отказался подтверждать информацию о гражданстве раненых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Монако назвало причиной теракта спрятанное в посылке взрывное устройство.

    Французский канал BFMTV выяснил личность пострадавшего при взрыве украинского олигарха Вадима Ермолаева.

    Украинский блогер Анатолий Шарий обвинил киевские власти в организации покушения на бизнесмена.

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    30 июня 2026, 02:25 • Новости дня
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    Россия на Совбезе ООН разоблачила террористическую сущность режима Зеленского
    @ REUTERS/Eduardo Munoz

    Tекст: Катерина Туманова

    Наглядное подтверждение террористической сущности киевского режима – это удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области, заявила и.о. постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании СБ ООН по Украине.

    Она подчеркнула, что атака на автобус с белорусскими детьми, – это не просто очередной эпизод террора ВСУ против гражданских лиц.

    «Это наглядное подтверждение его террористической сущности. Удары по общежитию в Старобельске, автобусу с гражданскими лицами в Енакиево, по детям в Брянской области – свидетельство того, что для киевского режима не существует никаких сдерживающих факторов», – заявила она в ходе выступления, текст которого представлен на сайте российского постпредства при ООН.

    Евстигнеева указала на то, что режиму Зеленского сегодня как никогда важно показать западным спонсорам некие мнимые успехи ВСУ и обеспечить приток западного оружия и миллиардных вливаний.

    «При этом для его западных спонсоров поддержка киевского режима – это выгодное не только геополитическое, но и коммерческое предприятие. В реальности же успехов на фронте нет, а возможность пополнить ряды ВСУ насильно мобилизованными неуклонно снижается. Поэтому создаваемая картинка в СМИ складывается только за счет атак украинских БПЛА по гражданским объектам», – сказала дипломат.

    Она отметила, что удар беспилотника по детям в Брянской области был очевидной  спланированной пиар акцией на крови.

    «На это указывают и активизировавшиеся практически одновременно – демонстративно и нагло – контакты с беглой так называемой белорусской оппозицией», – добавила и.о. российского постпреда.

    Напомним, 17 июня врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об ударе украинского беспилотника по автобусу детской футбольной команды из Гомельской области. Дети направлялись на отдых в Геленджик. В результате атаки погибла женщина, пострадали восемь человек, включая шесть детей.

    Следственный комитет России возбудил по факту удара уголовное дело о террористическом акте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Анна Евстигнеева назвала целью удара попытку втягивания Минска в конфликт. Кроме того, Россия потребовала от ООН осудить удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми. Россия в ООН указала на ответственных за атаку на автобус с детьми.

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    29 июня 2026, 20:17 • Новости дня
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    Здание украинской Запорожской администрации атаковано двумя FPV-дронами
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    По административному зданию украинской Запорожской областной военной администрации (ОВА) был нанесен удар с использованием FPV-дрона.

    О случившемся сообщил канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. «Атакована Запорожская облвоенадминистрация. По вражескому административному зданию нанесен удар FPV-дроном», – говорится в публикации. Подробности о разрушениях и возможных пострадавших на данный момент не приводятся.

    Позже украинские СМИ сообщили, что по зданию ОВА был нанесен второй удар дроном.

    Накануне украинские военные нанесли свыше 60 ударов по Энергодару и Запорожской АЭС. В середине июня вражеские беспилотники 11 раз ударили по зданию администрации этого города.

    Месяцем ранее пятнадцать дронов ВСУ атаковали данный объект без жертв среди персонала.

    Видео удара FPV-дрона по зданию Запорожской ОВА смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    30 июня 2026, 00:50 • Новости дня
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    При теракте в Монако пострадал украинский олигарх
    @ REUTERS/Alexandre Dimou

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинский олигарх Вадим Ермолаев был одним из пострадавших от взрыва, выяснил телеканал BFMTV, уточнив, что второй пострадавшей стала супруга Ермолаева.

    «Одним из трех пострадавших от взрыва стал Вадим Ермолаев, украинский олигарх 1968 года рождения, сообщил источник. По данным журнала Forbes, этот человек занимает 23-е место в списке 100 самых богатых украинцев», – передает телеканал BFMTV.

    Второй пострадавшей от взрыва в Монако стала партнерша украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, сообщил источник, близкий к расследованию.

    Государственный министр (глава правительства) министр Кристоф Мирман сообщил телеканалу BFMTV, что еще «четверо человек были доставлены» в больницу. Они «не пострадали, а просто были потрясены» взрывом.

    «Приняты все необходимые меры предосторожности для повышения уровня бдительности служб Княжества», – заверяет он, уточнив, что взрыв «вероятно, теракт».

    Мирман сообщил агентству AFP, что взрывное устройство, вероятно, содержало болты и дробь.

    «В настоящее время полиция собирает доказательства. Насколько мне известно, это первый случай в истории, когда подобное произошло в Княжестве», – добавил он.

    Поздним вечером понедельника французский телеканал BFMTV сообщил, что в  Монако прогремел взрыв, среди пострадавших могут быть россияне.

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    30 июня 2026, 08:21 • Новости дня
    Девушка ударила ножом сотрудника одесского ТЦК

    Tекст: Мария Иванова

    Семнадцатилетняя жительница украинского города ударила ножом представителя призывного центра, пытаясь защитить своего молодого человека от принудительной отправки в армию.

    Инцидент произошел во время жесткого задержания призывника, передает РИА «Новости».

    «В Одессе 17-летняя девушка ранила ножом сотрудника ТЦК во время конфликта при мобилизации ее парня», – отмечает первоисточник информации.

    Очевидцы рассказали, что горожанку вместе с собакой силой затащили в служебный микроавтобус. В ходе потасовки 37-летний работник центра комплектования получил резаную рану правого плеча, после чего пострадавшего экстренно госпитализировали. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сопротивляющаяся кричит и зовет на помощь.

    На Украине регулярно вспыхивают скандалы из-за агрессивных методов работы призывных комиссий. На фоне острой нехватки личного состава представители военкоматов применяют силу, избивают задерживаемых и увозят их в неизвестном направлении. Мужчины массово скрываются, пытаются нелегально покинуть страну или поджигают здания комиссариатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня жительница Киева распылила газ в полицейского при попытке помешать мобилизации своего парня.

    В апреле группа подростков в Одессе отбила местного жителя у сотрудников военкомата.

    В том же месяце мужчина в Виннице ранил ножом двух представителей территориального центра комплектования.

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