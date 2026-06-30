Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?8 комментариев
Индия почти вдвое увеличила закупки российской водки
В апреле объем поставок крепкого алкогольного напитка из Москвы в Нью-Дели достиг 50 тыс. долларов, показав рост в 1,7 раза за год.
За второй месяц весны индийские импортеры приобрели российскую водку на сумму около 50 тыс. долларов, передает РИА «Новости».
Годом ранее этот показатель составлял 30 тыс. долларов, таким образом, объем закупок подскочил почти вдвое.
Благодаря такому резкому росту Россия поднялась на четвертое место в списке главных поставщиков этого алкоголя в южноазиатскую республику. При этом в апреле 2025 года она находилась лишь на десятой строчке рейтинга крупнейших экспортеров.
Общий объем ввоза водки в Индию за указанный период оценивается в 1,5 млн долларов. Безоговорочным лидером осталась Швеция с поставками на 600 тыс. долларов, за ней следуют Франция и Сингапур. Замыкают мировую пятерку лидеров Нидерланды, экспортировавшие товар на 40 тыс. долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Грузия увеличила закупки российской водки до 600 тысяч долларов.
В прошлом году Индия нарастила импорт необработанного алюминия из России до 2,82 млн долларов.
За одиннадцать месяцев прошлого года объем поставок отечественной свинины в эту страну достиг рекордных 1,8 млн долларов.