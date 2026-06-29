Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.11 комментариев
Рубио и Вадефуль заявили о поддержке «прочного мира» на Украине
Госдеп: Рубио и Вадефуль поддержали прочный мир на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль высказались на переговорах в Вашингтоне в поддержку «прочного мира» на Украине, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Томми Пиготт.
Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провели встречу в Вашингтоне, передает ТАСС.
Пиготт заявил, что Рубио и Вадефуль подтвердили разделяемую США и Германией приверженность поддержанию безопасного судоходства в Ормузском проливе и обеспечению того, что Иран никогда не разработает или не получит ядерное оружие.
Кроме того, дипломаты затронули вопросы подготовки к предстоящему июльскому саммиту НАТО в Анкаре. Стороны уделили пристальное внимание проблемам справедливого распределения финансовых обязательств внутри Североатлантического альянса.
В завершение переговоров главы внешнеполитических ведомств отметили важность достижения стабильности в Восточной Европе. Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что политики подтвердили твердую поддержку прочного мира между Россией и Украиной.
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.
Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».
Лавров назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля хорошим учеником Йозефа Геббельса из-за постоянного повторения ложных заявлений о провокации в Буче.