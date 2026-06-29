Госдеп: Рубио и Вадефуль поддержали прочный мир на Украине

Tекст: Вера Басилая

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль провели встречу в Вашингтоне, передает ТАСС.



Пиготт заявил, что Рубио и Вадефуль подтвердили разделяемую США и Германией приверженность поддержанию безопасного судоходства в Ормузском проливе и обеспечению того, что Иран никогда не разработает или не получит ядерное оружие.

Кроме того, дипломаты затронули вопросы подготовки к предстоящему июльскому саммиту НАТО в Анкаре. Стороны уделили пристальное внимание проблемам справедливого распределения финансовых обязательств внутри Североатлантического альянса.

В завершение переговоров главы внешнеполитических ведомств отметили важность достижения стабильности в Восточной Европе. Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что политики подтвердили твердую поддержку прочного мира между Россией и Украиной.

Госсекретарь США Марко Рубио опроверг достижение соглашений по Украине на саммите на Аляске.

Лавров заявил, что заявления госсекретаря США Марко Рубио об отсутствии договоренностей по Украине на встрече в Анкоридже вызывают вопросы, говорить об этом «не очень изящно».

Лавров назвал главу внешнеполитического ведомства Германии Йоханна Вадефуля хорошим учеником Йозефа Геббельса из-за постоянного повторения ложных заявлений о провокации в Буче.