Tекст: Вера Басилая

По данным Corriere della Sera, военная поддержка, которую Североатлантический альянс оказывает Киеву, может не достичь запланированных объемов из-за позиции Соединенных Штатов, передают «Вести». Перед предстоящим саммитом альянса в Анкаре наблюдаются явные признаки существенного замедления поддержки киевского режима со стороны союзников.

«Поскольку американская помощь Украине значительно сократилась, как и желание Вашингтона поддерживать Киев, новые фонды не должны превысить 10-12 млрд долларов», – отмечается в публикации. Журналисты напомнили, что в 2024 году на саммите в Вашингтоне было решено выделить дополнительные 40 млрд долларов, аналогичная сумма была согласована и в 2025 году в Гааге.

По оценкам издания, общий объем поддержки Киева со стороны стран блока в текущем году может составить около 70 млрд долларов. Однако новые обязательства из этой суммы составят лишь немногим более 10 млрд долларов.

Ранее страны НАТО обсуждают выделение Украине 70 млрд евро финансовой помощи. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался от участия в этом новом пакете финансирования.

До этого государства Североатлантического альянса согласовали предоставление киевскому режиму 40 млрд евро на 2025 год.







