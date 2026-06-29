Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»

Tекст: Валерия Городецкая

Спортсмен отметил, что эта музыка не отпускает его уже полгода, передает «Фонтанка». «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом. Я люблю Москву!», – написал Эвра на русском языке.

Российская столица имеет особое значение для француза. Именно в «Лужниках» в 2008 году он в составе «Манчестер Юнайтед» одержал победу в финале Лиги чемпионов над «Челси». Спустя десять лет на этой же арене сборная Франции завоевала титул чемпиона мира, хотя Эвра к тому времени уже завершил международную карьеру.

Футболист ранее рассказывал, что подобные ролики с танцами и переодеваниями помогают ему делиться позитивом. По его словам, он устраивал такие представления еще в раннем детстве, задолго до того, как стал богатым и знаменитым.

За время выступлений в «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год защитник пять раз становился чемпионом Англии и выигрывал Лигу чемпионов. В составе сборной Франции он провел 81 матч и стал серебряным призером Евро-2016.

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