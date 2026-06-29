Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.4 комментария
ЛДПР предложила признать помощь ветеранам СВО целью волонтерской деятельности
Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о включении социальной реабилитации ветеранов боевых действий в перечень целей благотворительной и добровольческой деятельности.
Документ зарегистрирован в нижней палате парламента 29 июня 2026 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Проект предлагает считать целями благотворительности трудовую адаптацию, профессиональную переподготовку и психологическую помощь ветеранам боевых действий, а также поддержку членов их семей и родственников погибших. По замыслу авторов, это позволит волонтёрским и благотворительным организациям получать финансовую, организационную, информационную, консультационную, имущественную и методическую помощь от государства, снизив нагрузку на добровольцев и усилив мотивацию.
«Государство в ответе за своих защитников – тех, кто уже вернулся с фронта, и тех, кто вернётся после нашей скорой и неизбежной Победы», – заявил Слуцкий, подчеркнув необходимость помочь ветеранам адаптироваться к мирной жизни и избежать повторения ситуации с ветеранами афганской войны.
Он отметил, что сотни тысяч волонтёров по всей стране уже помогают бойцам найти работу и получить психологическую поддержку, и подчеркнул, что государство обязано материально и информационно поддержать их усилия.
Парламентарии обращают внимание, что сейчас социальная реабилитация ветеранов боевых действий формально не входит в перечень целей, при реализации которых благотворительные и добровольческие организации признаются социально ориентированными и могут рассчитывать на государственную поддержку.
Ранее представители ЛДПР обсудили способы интеграции участников специальной военной операции в мирную жизнь.
Наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов СВО.
Президент России Владимир Путин наделил эту государственную организацию функциями по оказанию помощи инвалидам из приграничных регионов.