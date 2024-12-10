Парадокс Трампа в том, что его, при всем его агрессивном поведении, не очень-то боятся. Все-таки у него имидж не хладнокровного злодея, методично дожимающего противников, а отходчивого дедушки-скандалиста, чьи бурные выпады можно как-нибудь пережить.4 комментария
ЛДПР предложила всестороннюю поддержку ветеранам СВО
На выставке «ЛДПР: 35 лет с народом» обсудили способы интеграции участников специальной военной операции в мирную жизнь, сообщили в Либерально-демократической партии России.
На юбилейной выставке «ЛДПР: 35 лет с народом» состоялась панельная дискуссия о способах интеграции участников СВО в мирную жизнь, сообщается в Telegram-канале партии.
Руководитель штаба помощи ЛДПР для прифронтовых населенных пунктов Никита Березин представил «дорожную карту» реабилитации ветеранов боевых действий и их семей.
Военкоры и волонтеры также приняли активное участие в обсуждении. Они подняли вопросы о помощи ветеранам и улучшении работы волонтерских организаций. Обсуждение сфокусировалось на выработке комплексного подхода к решению задач интеграции в общество.
На выставке действует волонтерский центр ЛДПР, где посетители могут сплести маскировочную сеть для военнослужащих, сделать браслет выживания и передать гуманитарную помощь жителям пострадавших территорий и защитникам страны.