ЛДПР предложила всестороннюю поддержку ветеранам СВО

На юбилейной выставке «ЛДПР: 35 лет с народом» состоялась панельная дискуссия о способах интеграции участников СВО в мирную жизнь, сообщается в Telegram-канале партии.

Руководитель штаба помощи ЛДПР для прифронтовых населенных пунктов Никита Березин представил «дорожную карту» реабилитации ветеранов боевых действий и их семей.

Военкоры и волонтеры также приняли активное участие в обсуждении. Они подняли вопросы о помощи ветеранам и улучшении работы волонтерских организаций. Обсуждение сфокусировалось на выработке комплексного подхода к решению задач интеграции в общество.

На выставке действует волонтерский центр ЛДПР, где посетители могут сплести маскировочную сеть для военнослужащих, сделать браслет выживания и передать гуманитарную помощь жителям пострадавших территорий и защитникам страны.