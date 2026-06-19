  • Новость часаНа подлете к Москве уничтожено 35 украинских беспилотников
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    Опросы показывают степень ненависти украинцев к Зеленскому
    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    Каллас призвала требовать от России уступок
    Эксперт сказал, как остановить круговорот возвратов на маркетплейсе
    В Подмосковье при атаке беспилотников погибла восьмилетняя девочка
    Кремль назвал заблуждением попытки Европы говорить с Россией с позиции силы
    Лидеры ЕС возложили на Россию ответственность за инциденты с дронами
    Дробницкий: Вэнс отменил встречу с иранцами из-за спора США и Израиля
    Центробанк снизил ключевую ставку до 14,25%
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    35 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    20 комментариев
    19 июня 2026, 14:21 • Новости дня

    Депутат Рады: Глава Минобороны Украины владеет мошенническими кол-центрами

    Депутат Рады Скороход: Глава Минобороны Украины Федоров владеет кол-центрами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководитель украинского военного ведомства Михаил Федоров замешан в управлении мошенническими кол-центрами, а его ближайшие советники всячески избегают мобилизации на фронт, заявила украинский депутат Анна Скороход.

    «Федоров – это мошенник, геймер в лучшем случае и владелец кол-центров. Поэтому у него мышление как у владельца кол-центров, а не военного», – сказала парламентарий, передает РИА «Новости».

    Скороход добавила, что руководитель ведомства диктует армии правила ведения боевых действий без должного понимания ситуации. При этом все его советники, по словам депутата, являются глобальными уклонистами от призыва.

    Месяцем ранее заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский отмечал, что некоторые украинские чиновники курируют хакерские группировки и незаконные кол-центры.

    В январе Рада назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

    19 июня 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    Российские войска освободили Юрковку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Юрковку в Донецкой народной республике (ДНР). Ранее группировка зачистила от противника Артема и Рай-Александровку. Всего за неделю ВС России освободили пять сел в ДНР.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной, аэромобильной, артиллерийской, горно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны, говорится в канале Max Минобороны.

    В течение недели в результате действий подразделений группировки «Центр» были освобождены Новый Донбасс и Кутузовка в ДНР. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии.

    Потери противника на этом направлении за последнюю неделю составили более 2040 военнослужащих, 18 бронемашин, девять орудий полевой артиллерии и две боевые машины РСЗО «Град», отчитались в Минобороны.

    За прошедшую неделю подразделениями группировки «Север» нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, батальона беспилотных систем ВСУ, четырех бригад теробороны и двух погранотрядов погранслужбы Украины.

    Всего в зоне ответственности группировки за этот период противник потерял свыше 1540 военнослужащих, десять бронемашин, три орудия полевой артиллерии и пять станций РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. За неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и  нацгвардии.

    За минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили более 1490 военнослужащих, 24 бронемашины и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух штурмовых, пяти десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны. При этом потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки составили свыше 3140 военнослужащих, 20 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении противник потерял более 330 военнослужащих,  бронемашину, два орудия полевой артиллерии и 24 станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска российские войска освободили Рай-Александровку в ДНР

    Днем ранее они очистили от противника Кутузовку в ДНР

    До этого российские войска взяли под контроль Новый Донбасс в ДНР.

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    19 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    Саммит ЕС возложил на Россию ответственность за инциденты с БПЛА в Европе
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Лидеры ЕС в итоговом документе саммита в Брюсселе фактически возложили на Россию ответственность за любые инциденты с беспилотниками в странах Европы.

    В итоговом заявлении саммита Евросоюза Европейский совет «осуждает многочисленные нарушения беспилотниками границ стран ЕС в воздушном пространстве и на море» и подчеркивает, что «Россия несет всю полноту ответственности за все последствия», передает ТАСС.

    При этом в тексте заявления отсутствует любое упоминание об украинском происхождении морских беспилотников, попавших в европейские воды в последние недели, а также летательных аппаратов, упавших в странах Прибалтики.

    Единственным конкретизированным случаем стал эпизод с дроном, залетевшим в Румынию 29 мая, который лидеры ЕС назвали российским, отмечает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участившиеся налеты украинских дронов, привели Прибалтику к серьезным и социальным, и экономическим последствиям.

    Руководство Евросоюза обвинило Россию в падении дрона в румынском городе Галац.

    В румынском порту города Констанца новейший украинский безэкипажный катер Sargan-3000 взорвался, став примером угрозы гражданскому судоходству со стороны таких аппаратов.

    Морской беспилотник, взорвавшийся в акватории порта Констанцы, оказался дроном типа Magura, используемым Вооруженными силами Украины.

    Комментарии (17)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    19 июня 2026, 00:26 • Новости дня
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    Лавров обвинил Европу в использовании переговоров для прикрытия экспансии
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров отмечает, что Британия, Франция и ФРГ на встрече в Лондоне 7 июня выдвинули пять требований к России в качестве условий «справедливого и прочного мира» на Украине. На основе этого набора требований объединённая Европа предлагает вести диалог с Москвой.

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток – в направлении российских границ», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров заявляет, что вклад Европы в разжигание украинского кризиса отрицать невозможно. Он напоминает о «оранжевой революции» в Киеве в 2004 году, поддержке западом украинского национализма, покупке политиков и партий, переписывании истории и образовательных программ ради создания антироссийского плацдарма на Украине и отдаления страны от России.

    В статье говорится, что в 2013 году Евросоюз отверг российское предложение о компромиссе по соглашению об ассоциации с Украиной и после просьбы Виктора Януковича отложить подписание поддержал уличные беспорядки и последующий госпереворот. Лавров также обвинил Германию, Францию и Польшу в вероломстве, поскольку они фактически отказались от предоставленных ими гарантий соглашения Януковича с оппозицией.

    Глава МИД отмечает, что Европа поддержала новые власти в Киеве и промолчала после трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, когда были сожжены десятки сторонников сближения с Россией. Он указывает, что Франция и Германия, будучи гарантами Минских соглашений 2015 года, по сути поощряли их саботаж Киевом, а позже Ангела Меркель и Франсуа Олланд признали, что выполнение договоренностей не планировалось и нужно было лишь выиграть время для усиления ВСУ.

    По словам Лаврова, Россия пыталась урегулировать кризис дипломатическими методами, однако в январе 2022 года США и НАТО отклонили предложение Москвы заключить юридически обязывающие соглашения о взаимных гарантиях безопасности, при активном участии европейских членов альянса.

    «После начала специальной военной операции единая Европа поддержала линию премьер-министра Британии на срыв Стамбульских переговоров между Россией и Украиной. Призыв Бориса Джонсона к Киеву «ничего не подписывать и просто воевать» надолго закрыл возможности для реальной дипломатии», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    В июне лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Лавров на пресс-конференции по итогам работы российской дипломатии в 2025 году заявил о трех упущенных Европой шансах повлиять на урегулирование ситуации на Украине. На той же пресс-конференции глава МИД России отметил серьезную подготовку НАТО и европейских лидеров к возможной войне против России.

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    19 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    Лавров: Столкновение НАТО и России может перерасти в обмен ядерными ударами
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Прямое столкновение НАТО и России может быстро перерасти в обмен ядерными ударами, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров предупредил. что сложившаяся в отношениях России и Запада ситуация несет серьезные риски для глобальной безопасности. «Прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Лавров отметил, что под лозунгом «стратегической автономии» в Европе идет наращивание силовых потенциалов, в том числе в ядерной сфере. Особую тревогу он выразил в связи с намерениями Парижа предоставить «ядерный зонтик» нескольким странам Евросоюза и НАТО, подчеркнув, что это не усилит безопасность ни Франции, ни предполагаемых получателей такой помощи.

    Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что на этом фоне европейские политики и военные приписывают России агрессивные планы, якобы выходящие за рамки спецоперации на Украине.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин многократно называл такие обвинения бредом, провокацией и дезинформацией, направленной на выбивание дополнительных бюджетных средств. Министр заявил, что в такой атмосфере невозможно вести содержательные переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

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    19 июня 2026, 10:57 • Новости дня
    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центральную часть Красного Лимана

    Российские штурмовые группы зашли в центр Красного Лимана
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России прорвались в центральную часть Красного Лимана, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Борис Рожин в Max сообщил, что российские штурмовые группы просочились в центральную часть Красного Лимана.

    По его словам, в настоящее время этот город, а также Константиновка находятся в процессе перехода под полный контроль Вооруженных сил России.

    «Далее будут Святогорск и Белицкое», – заявил Рожин, оценивая перспективы дальнейшего освобождения населенных пунктов.

    Российские подразделения вытеснили украинских боевиков из храма Иверской иконы Божией Матери в Красном Лимане.

    Двумя днями ранее бойцы группировки «Север» установили контроль над четырьмя районами на северо-западных окраинах населенного пункта.

    ВС России в Красном Лимане зачистили 48 зданий от украинских боевиков.

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    19 июня 2026, 01:28 • Новости дня
    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине

    Лавров: Россия предпочла бы добиться целей СВО при помощи дипломатии

    Лавров назвал условия дипломатического урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России

    Tекст: Антон Антонов

    Москва считает дипломатический путь предпочтительным для достижения целей спецоперации, но это требует надежных гарантий безопасности для России, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    Лавров в статье, опубликованной на сайте МИД, напомнил, что президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме вновь подчеркнул, что Москва не отказывается от контактов ни с одной стороной.

    Однако, по словам министра, Россия воспринимает Европу как сторону конфликта, заинтересованную в поражении России, и сами европейские страны открыто так себя позиционируют. Поэтому, отметил Лавров, диалог с Европой не может строиться так, как если бы она оставалась беспристрастным сторонним наблюдателем.

    «Россия предпочитает, чтобы цели СВО были достигнуты при помощи дипломатии. Для этого нужно, чтобы безопасность России на западных рубежах, честь и достоинство наших граждан и соотечественников, включая их право на родной русский язык и православную веру, были надежно обеспечены. Не может быть и речи о продолжении западной военно-политической и экономической экспансии – это противоречит императивам многополярного мира», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине,  говорится в статье.

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    19 июня 2026, 05:37 • Новости дня
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    Украинской певице Тине Кароль пригрозили уголовным делом
    @ Aleksandr Gusev/Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинской артистке Тине Кароль грозит до 20 лет лишения свободы из-за систематической поддержки и спонсирования украинских вооруженных формирований, сообщило УВД военно-гражданской администрации Харьковской области.

    Причиной возбуждения дела стала регулярная помощь украинским военным и визиты на контрольно-пропускные пункты противника, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение администрации.

    «Кроме того, следствием установлен факт финансирования вооруженных формирований Украины», – пояснили в УВД региона.

    По совокупности предъявленных обвинений артистка может получить суровое наказание. За совершение данных правонарушений ей грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

    В мае 2026 года украинский суд заочно приговорил певицу Таисию Повалий к 12 годам заключения за поддержку России.

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    18 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    Эксперты: Публикация кадров атак БПЛА в соцсетях играет на руку противнику
    Эксперты: Публикация кадров атак БПЛА в соцсетях играет на руку противнику
    @ Илья Московец/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаки БПЛА на российские города рассчитаны прежде всего на психологический и медийный эффект. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты напомнили о важности цифровой гигиены в таких ситуациях: по их словам, распространение фото и видео с мест происшествий может сыграть на руку противнику, который активно использует подобный контент для информационных операций. В четверг ВСУ атаковали Москву рекордным количеством беспилотников, большинство из них было сбито силами ПВО.

    «Подавляющее большинство атак дронов ВСУ на российские города не имеет реального военно-стратегического значения. Главная цель противника – посеять панику и подорвать стабильность общества», – заявил политолог Илья Ухов.

    Особую проблему, по его словам, создает привычка очевидцев выкладывать кадры последствий атак в социальные сети. «Дело даже не в прямой помощи вражеской разведке – в эпоху спутникового наблюдения многое видно и так. Куда серьезнее другое: украинские ресурсы мгновенно компилируют такие ролики и тиражируют их под апокалиптическими заголовками вроде «россияне бегут из Москвы». Это работает на создание нервной атмосферы внутри страны», – продолжил эксперт.

    Ухов признает, что винить человека, испытавшего эмоциональный шок, сложно, особенно если он не живет в приграничье, где обстрелы случаются чаще. «Но публиковать такие кадры все равно нельзя. Здесь речь идет не только о законе, но и о гражданской ответственности. Если человек чувствует нервное напряжение, ему стоит подумать, чем он реально может помочь стране и армии, а не играть на руку противнику», – резюмировал политолог.

    Поскольку ни одна из существующих систем противовоздушной обороны не способна работать на 100%, многое зависит и от поведения самих граждан, напоминает политолог Павел Данилин. «То, что непреодолимой защиты не бывает, прекрасно демонстрирует пример израильской ПВО. Ее называют самой совершенной, хотя на деле это далеко не так. Наша столичная система ПВО объективно эффективнее, поскольку постоянно совершенствуется, но даже она, к сожалению, не может отразить абсолютно все удары», – отметил он.

    «В такой ситуации крайне важно, чтобы сами граждане не помогали противнику, выкладывая в Сеть кадры прилетов. Добиться этого можно в том числе через соблюдение жестких запретов на публикацию подобной информации. За нарушения должна наступать реальная ответственность», – счиатет эксперт.

    Однако одних ограничений недостаточно – в первую очередь необходимо укреплять саму систему обороны, говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, ветеран СВО. «Надо понимать, что количество дронов ВСУ со временем будет только увеличиваться. На этом фоне нам необходимо продолжать выстраивать многоуровневую противовоздушную оборону», – заявил он.

    По мнению Григорьева, помимо классических средств, в этой системе могут быть задействованы дроны-ПВО, дроны-перехватчики, сети-заграждения и другие технологические решения. «У России есть в этом плане все необходимые наработки, вопрос упирается лишь в их оперативный перевод в массовые серии. Это задача, которую важно решить в самые сжатые сроки», – продолжил собеседник.

    Григорьев также акцентировал внимание на информационной составляющей. «Очевидно, что любое размещение сведений об ущербе от атак ВСУ – это прямая помощь нашим противникам, и подобные действия должны быть наказуемы. Но здесь важны не только карающие инструменты, но и просвещение людей о реальных последствиях распространения такой информации в соцсетях. Закон и просвещение должны действовать в связке», – заключил собеседник.

    Напомним, в ночь на четверг дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 555 украинских беспилотников самолетного типа над 19 регионами страны и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщило Минобороны России. На подлете к Москве, по данным мэра Сергея Собянина, было сбито около 190 дронов, нескольким аппаратам удалось достичь Московского НПЗ.

    В то же время ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками большой дальности по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Под поражение попали склад горюче-смазочных материалов в Борисполе Киевской области, нефтеперерабатывающий завод «Затурино» в Полтавской области и подразделение «Укртрансгаз».

    На этом фоне подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Рай-Александровка в ДНР. Российские военные также продвинулись в Константиновке и продолжили зачистку Красного Лимана.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что рекордный налет ВСУ показал силу российской ПВО.

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    18 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России успешно атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Целью стала электроподстанция в населенном пункте Ахтырка, работавшая в интересах украинских войск, передает РИА «Новости». Для выполнения задачи военные применили беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Уточняется, что мощность пораженной подстанции составляла 110 киловольт.

    В начале июня российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

    В конце мая армия России нанесла удары по используемым украинскими войсками объектам энергетики.

    В прошлом году дроны атаковали пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы в Сумской области.

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    19 июня 2026, 08:50 • Новости дня
    На ЗАЭС зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ
    На ЗАЭС зафиксировали массированную атаку дронов ВСУ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военные провели массированную атаку беспилотниками на транспортный цех Запорожской атомной электростанции, сообщили в пресс-службе станции.

    По объекту зафиксировано как минимум 14 ударов, говорится в сообщении в официальном канале станции в Max.

    Атака происходила вечером 18 июня и в ночь на 19 июня.

    «Зафиксировано не менее 14 ударов. В результате одного из них произошло возгорание в одном из боксов транспортного цеха. Самое главное – пострадавших нет. Повреждены здания одного из боксов и ремонтной зоны», – отмечается в сообщении.

    Представители ЗАЭС подчеркнули, что оценить полный масштаб ущерба пока невозможно из-за сохраняющейся угрозы повторных налетов. Целью подобных действий названа попытка нарушить работу транспортной инфраструктуры, затруднить логистику и перевозку персонала.

    Несмотря на обстрелы, сотрудники принимают все необходимые меры для обеспечения безопасной и стабильной работы атомного объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о гибели сотрудника ЗАЭС при налете украинских беспилотников. Несколькими днями ранее украинские войска атаковали транспортный цех атомной станции.

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    18 июня 2026, 17:12 • Новости дня
    Лавров предупредил о массированных ударах возмездия по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В ответ на налеты украинских беспилотников на столичный регион российская армия начинает регулярные массированные удары по объектам, обеспечивающим боеспособность противника, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Москва предпримет реальные шаги в ответ на налеты беспилотников на столичный регион, передает ТАСС.

    Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул: «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе».

    Министр иностранных дел пояснил, что целями станут объекты, от которых напрямую зависит боеспособность украинских войск. По его словам, соответствующая задача уже поставлена верховным главнокомандующим и будет неукоснительно выполняться армией.

    Дипломат также добавил, что одних только правильных заявлений на фоне действий Киева сейчас недостаточно.

    «Я считаю, что все правильные слова были сказаны, но я давно уже убежден, что слов недостаточно», – сказал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России анонсировало начало системных ударов по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Глава ведомства Сергей Лавров официально предупредил госсекретаря США Марко Рубио о старте атак на позиции украинских войск.

    Днем ранее российский министр назвал обстрел автобуса с белорусскими детьми спланированной акцией для запугивания мирного населения.

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    19 июня 2026, 03:38 • Новости дня
    Саммит ЕС «принял к сведению» инициативу Каллас по ветеранам СВО

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский союз отправил на доработку идею главы европейской дипломатии Каи Каллас о запрете въезда на территорию ЕС участникам российской спецоперации, говорится в итоговом заявлении саммита ЕС.

    В итоговом заявлении саммита отмечается необходимость дополнительной оценки путей реализации, передает ТАСС.

    В документе говорится, что «в контексте потенциальной угрозы, в том числе в долгосрочной перспективе, которую представляют для внутренней безопасности ЕС бывшие российские бойцы», Европейский совет «принял к сведению» предложение.

    Лидерам было рекомендовано продолжить техническую работу над инициативой Каллас.

    Европейские политики также подчеркнули, что визовая политика остается исключительной компетенцией государств-членов объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    До этого канцлер Германии Фридрих Мерц и лидеры семи стран Евросоюза призвали рассмотреть возможность закрытия Шенгенской зоны для бойцов СВО.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила откровенно параноидальные санкционные инициативы западных государств.

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    18 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Работник Запорожской АЭС погиб при атаке украинских беспилотников

    Лихачев: Работник ЗАЭС погиб при атаке украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара украинских беспилотников по Энергодару пострадали четверо жителей, среди них двое сотрудников ЗАЭС, один погиб, второй находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС», – подчеркнул Лихачев, сообщает Telegram-канал «Страна Росатом».

    По его словам, днем в среду в результате налета пострадали четверо местных жителей.

    Лихачев уточнил, что двое пострадавших были работниками цеха централизованного ремонта АЭС, который он назвал основным персоналом станции, обеспечивающим безопасную работу оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Один из сотрудников получил ранения, его жизнь пытаются спасти врачи, ему оказывается вся возможная медицинская помощь, второй работник погиб. Глава Росатома выразил соболезнования его родным и близким.

    Ранее при атаке украинских беспилотников по прилегающей к Запорожской АЭС территории в 100 метрах от ее периметра были ранены два сотрудника станции.

    До этого беспилотник ВСУ ударил по трубопроводу рядом с первым энергоблоком ЗАЭС и упал без детонации возле критически важного объекта.

    В ночь на 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

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    19 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Петер Мадьяр рассказал, что настоял на вычеркивании из итоговой декларации Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.

    «Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр указал на разногласия ЕС по вопросу о вступлении Украины.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр сообщил о достижении с Украиной соглашения по расширению прав венгерского меньшинства в Закарпатье и по увязке открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС с выполнением этих обязательств.

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    19 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    Лавров раскрыл цель европейских призывов к прекращению огня на Украине

    Лавров: Европа призывает к прекращению огня для спасения режима Зеленского

    Лавров раскрыл цель европейских призывов к прекращению огня на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские столицы стремятся сохранить режим Владимира Зеленского как плацдарм против России, с этой целью и хотят добиться прекращения огня на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в статье «Украина, Европа и глобальная безопасность».

    «Переговоры с Россией Европа намерена вести параллельно с продолжением юридической агрессии, осуществляемой по линии Совета Европы. При этой некогда уважаемой организации создаются структуры «для привлечения России к ответственности»: «реестр ущерба», «претензионная комиссия» и «специальный трибунал», – говорится в тексте статьи, опубликованном на сайте МИД.

    Министр указал, что Евросоюз дал «зеленый свет» задержаниям торговых судов в открытом море, и несколько таких инцидентов уже произошло в Балтийском и Атлантическом морях. Одновременно, по его словам, западные страны закрывают глаза на террористические диверсии ВСУ в Черном и Средиземном морях.

    Лавров считает, что Европа стремится как можно быстрее добиться прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте и «подморозить» конфликт без устранения его причин. После этого, заявил он, на Украину планируют ввести воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих».

    «Таким образом, реальная цель европейских лидеров – не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами», – говорится в статье.

    Глава МИД отметил, что европейские элиты вложили в противостояние с Россией свой политический капитал и потратили сотни миллиардов долларов на поддержку киевского режима и рост военных бюджетов стран Евросоюза и НАТО. По его словам, в Европе рассчитывают достичь боеготовности к возможному конфликту с Россией к 2030 году и до этого времени намерены тянуть паузу различными способами. Он напомнил, что начальник бельгийского генштаба в апреле цинично заявил о «нескольких годах», которые Западу дает «кровь украинцев».

    В статье подчеркивается, что единая Европа продолжает курс на экспансию, рассчитывает осваивать Украину и Молдавию и втягивает в свою орбиту Армению. Лавров добавил, что НАТО расширилась на Восток, приняв Финляндию и Швецию, а Украина рассматривается как «ударный кулак» будущих европейских вооруженных сил, которые должны действовать автономно от США и НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, публикация этой статьи Лаврова была отменена порталом Politico Europe в последний момент по решению редакции.

    Лавров заявил, что европейские страны использовали украинский кризис для усиления влияния НАТО и ЕС, а переговоры с Россией – для прикрытия экспансии.

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