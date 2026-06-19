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    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Станет ли Тайвань Украиной 2.0

    США, по всей видимости, ведут скрытую подготовку к схватке за Тайвань, о чем парадоксальным образом говорит исчезновение прямых упоминаний острова из свежих военно-политических документов.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Политическое украинство вызревало в течение веков

    Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.

    34 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Для Запада атаковать Москву – это фетиш

    В европах нынче праздник. Москву же атаковали. Атаки дронов – это реальность войны. Мы тоже наносим удары по украинской инфраструктуре. Военной. Промышленной. Ну, а враг – сами видите.

    20 комментариев
    19 июня 2026, 11:30 • Новости дня

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова

    Мария Захарова: Politico Europe не опубликовало статью Лаврова из-за цензуры в Европе

    Захарова объяснила отказ Politico Europe публиковать статью Лаврова
    @ mid.ru

    Tекст: Алёна Задорожная

    Издание Politico Europe не объяснило причин снятия с публикации статьи Сергея Лаврова. Но такой шаг стал предсказуемым, сказала газете ВЗГЛЯД представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ведомство неспроста предает эту историю гласности: «Когда в Европе будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы цензурируем информационное поле, у нас будут доказательства обратного».

    «Статья Сергея Лаврова посвящена ситуации на Украине и в Европе в целом в контексте безопасности», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Как напомнила собеседница, представители политического истеблишмента – от государственных деятелей высшего уровня и до представителей общественности в странах Европейского союза – выступают с заявлениями о том, что они «думают о месте за столом переговоров», а также о том, что урегулирование кризиса «без них невозможно».

    «В этой связи статья министра иностранных дел была бы полезна к ознакомлению как им, так и широкой аудитории тех стран, которыми они руководят и которым они на протяжении многих лет рассказывали о ситуации на Украине без возможности получать альтернативное мнение. Кроме западных мейнстримных медиа, которые освещали ситуацию так, как им было предписано, никакой другой информации у аудитории Западной Европы и не было», – указала Захарова.

    «Безусловно, и независимые журналисты, и российские средства массовой информации эти материалы продвигали и предлагали. Но те, кто задавал тон в медиасреде в своих странах, естественно, формировали информационное поле исключительно в одном ключе. И сейчас мы получили прямые доказательства того, что коллективный Брюссель – который призывает к демократии, говорит о свободе слова, плюрализме мнений – блокирует информацию от России», – подчеркнула дипломат.

    Она отметила, что издание Politico Europe не дало каких-либо объяснений причин отказа публиковать статью Лаврова. «Я хочу обратить внимание, что речь идет не о листовках и не о пропагандистских материалах, а о размышлении главы российского внешнеполитического ведомства по ситуации на европейском континенте в контексте многолетнего кризиса вокруг одной из крупнейших европейских стран», – добавила представитель МИД.

    На этом фоне она напомнила, что ранее уже был похожий случай: итальянская газета Corriere della Sera не стала публиковать интервью министра иностранных дел России. «Действия Politico Europe оказались предсказуемыми. Но я хочу отметить, что мы предаем это гласности неспроста. Когда они будут говорить о том, что являются якобы свободными, а мы якобы цензурируем информационное поле, то – простите, извините – вот вам доказательства», – добавила собеседница.

    «Мы должны предоставлять информацию всему международному сообществу и делать все от нас зависящее и даже больше для того, чтобы информация о позиции России достигала адресатов. Так, статья Сергея Лаврова, которую издание Politico Europe отказалось публиковать, переведена на английский и доступна в интернете. Она также будет размещена на всех сайтах и аккаунтах российских посольств, постпредств и Генеральных консульств. Поэтому так или иначе, но мы достигаем своих целей», – заключила Захарова.

    Ранее МИД России сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров написал статью «Украина, Европа и глобальная безопасность». Она готовилась для издания Politico Europe, однако в последний момент по решению редакции публикация была отменена, отметили в ведомстве. В настоящее время статья опубликована на сайтах МИД и журнала «Международная жизнь».

    «Весь опыт ведения переговоров с Европой как частью «коллективного Запада» за последние 20 с лишним лет свидетельствует только об одном. Переговоры с Россией – это обманная тактика, дипломатическое прикрытие геополитической экспансии Запада и его институтов, прежде всего НАТО и Евросоюза на Восток – в направлении российских границ», – написал Лавров.

    По его словам, цель европейских лидеров – «не переговоры с Россией, а спасение режима Владимира Зеленского, сохранение его как плацдарма для продолжения борьбы с нами». «Для этого в европейских столицах хотят добиться скорейшего прекращения огня, чтобы не допустить краха ВСУ на фронте. «Подморозить» конфликт без устранения его первопричин. И сразу ввести на Украину воинские контингенты британо-французской «коалиции желающих», – указал он.

    Глава внешнеполитического ведомства отметил, что европейские власти вложили значительный «политический капитал» и сотни миллиардов долларов в поддержку Украины и наращивание военных бюджетов. Лавров написал, что в Европе рассчитывают достичь боеготовности для конфликта с Россией к 2030 году, а до этого «тянуть время различными способами».

    «Единая Европа продолжает грезить экспансией, намерена осваивать Украину и Молдавию, втягивает в свою орбиту Армению. НАТО расширилась на Восток, поглотив Финляндию и Швецию. Украина рассматривается в качестве «ударного кулака» будущих европейских вооруженных сил, автономных от США и НАТО», – говорится в статье.

    По его оценкам, сложившаяся ситуация грозит глобальными рисками безопасности, «так как прямое столкновение между НАТО и Россией может быстро перерасти в обмен ядерными ударами с катастрофическими последствиями». Попытки Европы приписать России агрессивные планы глава МИД, ссылаясь на президента Владимира Путина, назвал провокацией. «И это не тот фон, на котором можно вести содержательные переговоры о чем бы то ни было», – подчеркнул министр.

    По его словам, «европейским лидерам нужно понять, что та модель региональной безопасности, которая строилась в Европе десятилетиями, начиная с принятия Хельсинкского Заключительного акта в 1975 году, разрушена их же руками». «Возврата к ней не будет», – указал он. Как отметил Лавров, сейчас нужно двигаться к созданию архитектуры безопасности, которая отражает «многополярные реалии современности».

    «Растоптанный в евроатлантических построениях принцип равной и неделимой безопасности можно воплотить в жизнь в новой евразийской архитектуре. Когда созреют условия, Европа сможет подключиться к этой большой работе», – добавил министр. Он подчеркнул: для содержательного диалога требуется восстановить доверие, подорванное антироссийскими действиями Запада и Европы как его составной части в эпоху после «холодной войны».

    «Доверие можно вернуть только практическими шагами, доказывающими искренность отказа от использования дипломатии в качестве прикрытия для реализации экспансионистских замыслов. Доверие нельзя вернуть, а диалог возобновить при помощи ультиматумов наподобие того, что был предъявлен России в Лондоне 7 июня. Показательно, что лондонский ультиматум был безапелляционно подтвержден послами Британии, Франции и ФРГ на встрече в российском МИДе 11 июня, о которой они настойчиво просили», – написал Лавров.

    Отметим, в ноябре 2025 года итальянская газета Corriere della Sera отказалась публиковать интервью с главой МИД РФ. «Нам «объясняли», что слова С.В. Лаврова «содержат много спорных утверждений, требующих проверки фактов или дополнительных прояснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов», – сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства. Предложение России опубликовать сокращенную версию в печати и полную – на сайте – было отклонено.

    18 июня 2026, 15:41 • Новости дня
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    Москва направила Еревану ноту протеста после осквернения мемориала «Мать Армения»
    @ Александр Мельников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о направлении ноты протеста армянской стороне. Поводом послужило осквернение мемориального комплекса «Мать Армения», посвященного Победе в Великой Отечественной войне.

    «Конечно, мы направили ноту протеста армянской стороне. Военнослужащие дислоцированной в этом городе 102 российской военной базы незамедлительно подключились к восстановлению мемориала», – заявила Захарова, передает РИА «Новости»..

    Представитель МИД положительно оценила информацию о задержании подозреваемого в вандализме. При этом она выразила недоумение по поводу реакции официального Еревана, который предпочел отмолчаться вместо решительного осуждения акта вандализма, назвав такую позицию плохой традицией.

    Напомним, неизвестные вандалы сорвали позолоченные названия городов-героев с памятника «Мать Армения» в Гюмри.

    Российское посольство потребовало жесткой реакции Еревана на осквернение мемориала.

    Ранее власти Армении удалили словосочетание «Великая Отечественная война» из государственных документов.

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    18 июня 2026, 14:08 • Новости дня
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    Израиль разорвал контакты с Каллас
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил о разрыве контактов с главой европейской дипломатии Каей Каллас, сочтя ее сравнение Израиля с режимом апартеида неприемлемым.

    Он напомнил, что во время недавнего визита в Мексику она сравнила Израиль «с расистским режимом апартеида, существовавшим в Южной Африке», и с тех пор не дала ни опровержения, ни разъяснений, передает РИА «Новости».

    «Как министр иностранных дел Государства Израиль, я не имею иного выбора, кроме как разорвать все контакты с госпожой Каллас до тех пор, пока она не откажется от кровавого навета, который она адресовала единственному в мире еврейскому государству, являющемуся также единственной демократией на Ближнем Востоке», – заявил Саар в соцсетях.

    По его словам, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности «уже некоторое время проявляет навязчивую и вопиющую несправедливость по отношению к Государству Израиль». Министр добавил, что некоторые европейские политики осудили слова Каллас, однако она, по его данным, не ответила ни опровержением, ни пояснением. На брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни, отвечая на прямой вопрос, не опроверг факт сравнения Израиля с ЮАР эпохи апартеида.

    В ответ на заявление Саара Каллас призвала к «уважительному и конструктивному диалогу», передает ТАСС. Она отметила, что ЕС и Израиль многое связывает, заявила, что ценит существующие взаимоотношения и готова продолжать их в том же духе. Каллас подчеркнула, что считает диалог основой дипломатии, особенно в ситуации разногласий.

    Напомним, слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о сходстве политики Тель-Авива с южноафриканской сегрегацией вызвали резкую критику в Брюсселе.

    Правительство Израиля раскритиковало подготовленный Каллас доклад ЕС по израильскому направлению и назвало документ односторонним примером двойных стандартов.

    Ранее Каллас заявила о переходе Израилем границ допустимого в секторе Газа.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 22:19 • Новости дня
    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС

    Премьер Болгарии Радев заявил о готовности заблокировать санкции ЕС против России

    Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Болгария откажется поддерживать европейские ограничения против России в случае возникновения угрозы для собственной национальной экономики, а также выступает против ограничительных мер в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла, заявил болгарский премьер-министр Румен Радев.

    Глава болгарского правительства Румен Радев по прибытии на саммит Евросоюза озвучил жесткую позицию страны по новым ограничениям, передают «Вести».

    «Вопрос о санкциях будет решаться в июле на Совете министров иностранных дел, но мы свою позицию уже заявили, мы не допустим санкций, которые вредят или несут риски для болгарской экономики», – подчеркнул политик.

    Болгария намерена отстаивать национальные интересы и требовать исключения из европейских списков патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кроме того, власти настаивают на выведении из-под удара нефтеперерабатывающего завода компании «Лукойл».

    В мае депутат болгарского парламента предложил отменить все антироссийские санкции.

    Ранее в июне премьер-министр Румен Радев остановил отправку военной помощи киевским властям.

    В прошлом году политик заблокировал продажу активов российского предприятия «Лукойл».

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    19 июня 2026, 03:13 • Новости дня
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    Politico: Контакты Кошты с Россией вызвали ярость у Прибалтики
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Контакты главы Европейского совета Антониу Кошты с Москвой вызвали «ярость» у Прибалтики, пишет Politico.

    «Общение ЕС с Кремлем спровоцировало яростную реакцию среди некоторых европейских правительств, которые жаловались, что их не проинформировали», – говорится в публикации Politico.

    Особенно сильное возмущение выразили Латвия, Литва и Эстония. По словам источников, несколько лидеров узнали о звонках только после выхода новостей в СМИ.

    При этом сообщается, что команда Кошты перед переговорами предупредила Германию, Францию, Британию и Европейскую комиссию. Однако два других дипломата отметили, что Берлин не получал предварительного уведомления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщало, что советник Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил попытки Евросоюза установить дипломатический контакт с Москвой.

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    18 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    Удар «Герани» уничтожил украинскую электроподстанцию в Сумской области
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России успешно атаковали энергетическую инфраструктуру в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Целью стала электроподстанция в населенном пункте Ахтырка, работавшая в интересах украинских войск, передает РИА «Новости». Для выполнения задачи военные применили беспилотный летательный аппарат «Герань».

    Уточняется, что мощность пораженной подстанции составляла 110 киловольт.

    В начале июня российские военнослужащие при помощи беспилотников «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области.

    В конце мая армия России нанесла удары по используемым украинскими войсками объектам энергетики.

    В прошлом году дроны атаковали пункт управления бригады радиоэлектронной борьбы в Сумской области.

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    18 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде

    Захарова рекомендовала россиянам воздержаться от посещения Таиланда

    МИД предупредил об «охоте» спецслужб США на россиян в Таиланде
    @ Павел Каравашкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова настоятельно рекомендовала гражданам воздержаться от посещения Таиланда из-за высокой угрозы ареста по запросу американских правоохранительных органов.

    Российское Министерство иностранных дел советует соотечественникам отменить поездки в эту страну, передает РИА «Новости». По словам дипломатов, Вашингтон продолжает преследовать граждан России за рубежом.

    «Министерство иностранных дел России вновь вынуждено призывать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями в связи с имеющейся высокой угрозой задержания или ареста на территории данного государства по запросам правоохранительных органов и спецслужб США», – заявила Мария Захарова.

    Представитель ведомства добавила, что дружественное государство остается одним из мест активных действий американских спецслужб. Дипломаты просят избегать визитов туда всех, кто имеет малейшие опасения относительно возможного уголовного преследования со стороны американских властей. Таиланд связан с Соединенными Штатами двусторонним договором о выдаче.

    Ранее министерство уже публиковало список стран с повышенным риском экстрадиции. В перечень вошли государства Европы, Латинской Америки, а также Израиль, Мальдивы, Сингапур и другие направления. При этом дипломаты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел призвало граждан проявлять крайнюю осторожность при планировании поездок в Таиланд.

    Американист Дмитрий Дробницкий объяснил действия американских спецслужб желанием запугать россиян.

    Ранее полиция Таиланда арестовала на Пхукете российского гражданина по запросу властей США.

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    18 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей

    Файзуллин: Размер ипотечной ставки будет зависеть от количества детей в семье

    В России ставки семейной ипотеки решили привязать к количеству детей
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Окончательные параметры обновленной семейной ипотеки, ставка по которой будет зависеть от количества детей, планируется утвердить уже в эту пятницу, 19 июня, сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин.

    Файзуллин рассказал о скором принятии решения по дифференцированным ставкам семейной ипотеки, передает РИА «Новости». До 1 июля Минфин и Минстрой должны были подготовить предложения о зависимости процента от количества детей.

    «Основной принцип – чтобы семьи с двумя детьми желали родить третьего. И у них будет самая низкая ставка. У семей с двумя детьми ставка будет чуть побольше. С одним ребенком ставка будет самая высокая. Окончательный процент, я думаю, решится, наверное, завтра», – отметил глава ведомства.

    Министерство выступает за снижение ставок, так как это положительно влияет на строительную отрасль, продажи недвижимости и развитие градостроительного потенциала. Ранее заместитель министра Никита Стасишин уточнял, что новые правила программы будут объявлены после 1 июля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы Минстроя Никита Стасишин анонсировал публикацию новых правил семейной ипотеки после 1 июля.

    Премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам проработать вопрос введения дифференцированной ставки к этой дате.

    Вице-премьер Марат Хуснуллин допустил повышение лимита по данной программе с 6 до 8 млн рублей.


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    18 июня 2026, 14:51 • Новости дня
    Работник Запорожской АЭС погиб при атаке украинских беспилотников

    Лихачев: Работник ЗАЭС погиб при атаке украинских беспилотников

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате удара украинских беспилотников по Энергодару пострадали четверо жителей, среди них двое сотрудников ЗАЭС, один погиб, второй находится в тяжелом состоянии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    «ВСУ перешли к целенаправленному и систематическому убийству сотрудников Запорожской АЭС», – подчеркнул Лихачев, сообщает Telegram-канал «Страна Росатом».

    По его словам, днем в среду в результате налета пострадали четверо местных жителей.

    Лихачев уточнил, что двое пострадавших были работниками цеха централизованного ремонта АЭС, который он назвал основным персоналом станции, обеспечивающим безопасную работу оборудования крупнейшей атомной станции в Европе. Один из сотрудников получил ранения, его жизнь пытаются спасти врачи, ему оказывается вся возможная медицинская помощь, второй работник погиб. Глава Росатома выразил соболезнования его родным и близким.

    Ранее при атаке украинских беспилотников по прилегающей к Запорожской АЭС территории в 100 метрах от ее периметра были ранены два сотрудника станции.

    До этого беспилотник ВСУ ударил по трубопроводу рядом с первым энергоблоком ЗАЭС и упал без детонации возле критически важного объекта.

    В ночь на 31 мая украинские войска нанесли массированный удар беспилотниками по транспортному цеху Запорожской АЭС и гражданской инфраструктуре Энергодара.

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    18 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Стоимость газа на европейских биржах опустилась ниже 500 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе снизились до 490 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки фьючерсов на крупнейшем распределительном центре замедлили падение, закрепившись вблизи отметки в 490 долларов за 1 тыс. кубометров.

    Торги июльскими контрактами по индексу TTF на лондонской бирже ICE открылись снижением, передают РИА «Новости».

    Днем падение замедлилось до 2,6%, а стоимость 1 тыс. кубометров составила 489,4 доллара. Расчетная цена предыдущего торгового дня находилась на уровне 502,7 доллара.

    В марте газовые котировки подскочили почти на 60% на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Тогда показатель впервые с февраля 2023 года превысил 600 долларов за 1 тыс. кубометров. В апреле стоимость энергоносителя скорректировалась вниз на 14%.

    Максимальная цена за время конфликта достигла 853,7 доллара 19 марта. Это произошло после того, как гендиректор Qatar Energy Саад аль-Кааби заявил: «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре».

    Исторический рекорд стоимости газа зафиксирован в начале весны 2022 года. Тогда котировки достигли отметки в 3892 доллара за одну тыс. кубометров, что стало абсолютным максимумом с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе стоимость голубого топлива на европейских биржах преодолела отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник биржевые котировки опустились до 534 долларов.

    Накануне июльские фьючерсы зафиксировали цену энергоносителей на уровне чуть ниже 500 долларов.

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    19 июня 2026, 05:59 • Новости дня
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    Мадьяр не дал включить в декларацию ЕС пункт об ускоренном вступлении Украины
    @ IMAGO/photonews.at/Georges Schne/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Петер Мадьяр рассказал, что настоял на вычеркивании из итоговой декларации Евросоюза пункта об ускоренном вступлении Украины в объединение.

    «Что касается процесса вступления Украины в ЕС, в последний момент по моей инициативе из текста был удален пункт, касающийся ускорения вступления. Это было непросто», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мадьяр указал на разногласия ЕС по вопросу о вступлении Украины.

    Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Европейский союз из-за продолжающегося конфликта.

    Мадьяр сообщил о достижении с Украиной соглашения по расширению прав венгерского меньшинства в Закарпатье и по увязке открытия первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС с выполнением этих обязательств.

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    18 июня 2026, 18:36 • Новости дня
    МИД предупредил НАТО о разрушительном ответе на агрессию

    Захарова: Россия даст разрушительный ответ на возможное нападение НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предупредила о жесткой реакции Москвы на возможную агрессию со стороны НАТО.

    В ходе брифинга она подчеркнула неотвратимость наказания для инициаторов подобных действий, передает ТАСС.

    «В очередной раз хочу подчеркнуть, что в случае агрессии со стороны любого государства НАТО на любой российский регион ни у кого не должно быть никаких сомнений, что ответ с нашей стороны для инициаторов этой безумной авантюры будет решительным и разрушительным для них», – сказала дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что западным странам не помогут никакие оборонительные линии, средства или потенциал бригадных командующих. Захарова призвала зарубежных политиков осознать, к каким последствиям для Европы ведут их заявления и шаги.

    В мае сенатор Григорий Карасин назвал призыв Литвы напасть на Калининград поводом для военной операции.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о серьезной подготовке НАТО к войне против России.

    Ранее Захарова увидела в идее упреждающих ударов альянса попытку подрыва мирного урегулирования.

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    18 июня 2026, 18:20 • Новости дня
    Росатом и Египет договорились о строительстве центра ядерной медицины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская госкорпорация «Росатом» и египетское управление здравоохранения договорились о совместном строительстве современного высокотехнологичного медицинского объекта на территории республики.

    Соответствующее соглашение подписали накануне компания «Росатом технологии сооружения» и управление здравоохранения арабской республики, передает ТАСС.

    «17 июня состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ООО «Росатом технологии сооружения» (ООО «РТС», входит в госкорпорацию «Росатом») и управлением здравоохранения Египта. Документ закрепляет намерение совместно работать по проекту сооружения в стране центра ядерной медицины», – сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах строительства десятков энергоблоков для стран АСЕАН.

    Госкорпорация с помощью сказок рассказала на ПМЭФ о технологиях продления жизни.

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    18 июня 2026, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.

    Путин провел встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».

    «У нас Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития», – заявил Путин.

    Президент обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики. «Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития», – отметил глава государства.

    Президент России Владимир Путин также выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.

    Кроме того, Владимир Путин открыл новый завод в Татарстане.

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    19 июня 2026, 09:06 • Новости дня
    FT: SpaceX предупредила ЕС о риске коллапса спутниковой связи на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планы Брюсселя зарезервировать радиочастотный спектр для местных компаний могут привести к масштабным перебоям в работе телекоммуникационных систем на Украине, заявила американская компания SpaceX Евросоюзу.

    Американская корпорация направила европейским чиновникам письмо с критикой новых ограничений, передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

    В мае власти Евросоюза предложили выделить часть частотного диапазона исключительно для европейских операторов. Это решение должно ограничить доступ к прямому подключению смартфонов к спутникам для американских и китайских игроков.

    «Это предложение создает значительный риск того, что европейцы останутся без услуг спутниковой связи напрямую со смартфонами либо того, что новые европейские операторы создадут глобальные помехи, в том числе для критически важных служб связи на Украине», – отмечается в документе.

    В компании считают, что инициатива ставит страну регистрации бизнеса выше реальных технических возможностей.

    Предложение Еврокомиссии пока не получило окончательного одобрения от стран-участниц и Европарламента. Представители отрасли и правительства нескольких государств уже выразили свои опасения по этому поводу. Руководство SpaceX рассчитывает повлиять на итоговое решение европейских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Евросоюза запланировали передать большую часть ценных спутниковых радиочастот местному бизнесу. До этого европейские чиновники выразили обеспокоенность из-за возможного контроля платформы Starlink над частотами в диапазоне 2 ГГц.

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    18 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    Захарова заявила о мракобесии Киева из-за памятника Мазепе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы по размещению памятника гетману Ивану Мазепе у Успенского собора Киево-Печерской лавры демонстрируют уровень мракобесия киевского режима, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что экспертное сообщество одобрило проект установки гранитной колонны с бронзовым бюстом Мазепы на территории лавры, передает РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что этот бюст уже выставлялся в одном из музеев лавры в декабре 2025 года.

    «Комментируя тогда это «событие» мы отмечали, что сам факт возведения на территории мировой православной святыни памятника изменнику, этому предателю, Иуде, который кстати говоря был предан анафеме Русской православной церковью, особо циничен, кощунственен и, собственно говоря, показывает уровень мракобесия, до которого докатился киевский режим. Все эти оценки сохраняют актуальность», – подчеркнула дипломат на брифинге.

    Ранее Захарова объяснила удар по Киево-Печерской лавре поставками некачественного западного вооружения.

    Министерство обороны России подтвердило факт повреждения монастыря ракетой американского зенитного комплекса Patriot.

    Политолог Владимир Скачко сравнил поведение нынешней украинской власти с предательством гетмана Мазепы.

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