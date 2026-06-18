Джон Бон Джови сообщил о победе над тяжелой болезнью и гастрольном туре

Джон Бон Джови сообщил о победе над тяжелой болезнью

Tекст: Катерина Туманова

Американская группа Bon Jovi готовится к трем концертам на стадионе «Уэмбли» 4, 6 и 9 сентября этого года в рамках своего тура Forever Tour, который также включает девятидневную серию выступлений в Madison Square Garden, начиная с июля в Нью-Йорке.

Музыкант и певец дал откровенное интервью журналу People, в котором рассказал о возвращении к творческой деятельности, признавшись, что процесс восстановления занял значительно больше времени, чем планировалось.

«Я часто шутил, что единственное, что когда-либо было в моем носу, – это мой палец», – поделился 64-летний вокалист, добавив, что никогда сознательно не вредил своим связкам.

По его словам, диагноз врачей об атрофии стал для него настоящим потрясением.

Однако 64-летний музыкант с радостью признался: «Я полностью восстановился. Восстановление заняло больше времени, чем я ожидал, но всё должно было быть правильно. Мы никогда не теряли веру».

Фронтмен отметил колоссальную поддержку коллег по коллективу, которые ни на день не оставляли его во время репетиций.

Певец подчеркнул, что грядущие шоу будут посвящены не идеальному звучанию, а высочайшему качеству исполнения. Для него предстоящие выступления станут своеобразным духовным единением с аудиторией и преданными слушателями.

Говоря о предстоящих концертах, вокалист отметил, что их возвращение на сцену – это «не стремление к совершенству. Это стремление к превосходству».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бон Джови в 2013 году из-за кризиса евро решил спеть в Мадриде бесплатно. При этом в 2018 году были названы лучший и худший музыканты Зала славы рок-н-ролла и Бон Джови с группой оказались не на высоте.