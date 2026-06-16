Ельцин был готов на крайние меры: запретить КПРФ, распустить Думу, ввести чрезвычайное положение, наконец, перенести выборы на 1998 год. И все же штаб Ельцина вызов принял. Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, состоялся первый тур выборов президента России.28 комментариев
В Крыму обезвредили сеть сим-боксов для украинских телефонных мошенников
СК: В Крыму обезвредили сеть сим-боксов для украинских телефонных мошенников
Уголовное дело о незаконном использовании сим-боксов возбудили в отношении восьми жителей Республики Крым, сообщил Следственный комитет.
«Военными следственными органами СК России возбуждено уголовное дело в отношении восьми жителей Республики Крым, обвиняемых в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 274.3 УК РФ)», – говорится в сообщении в канале ведомства в Max.
По данным следствия, с 2024-го по 2026 годы фигуранты действовали по указанию неустановленных кураторов, зарегистрированных в мессенджере Telegram. Среди этих людей, как установлено, значились пользователи под никнеймами Kiber и Sipa.
Следователи считают, что крымчане обеспечивали работу абонентских терминалов пропуска трафика, так называемых сим-боксов, которые использовались для массовых телефонных атак на граждан России. Целью таких обзвонов было хищение денежных средств у потерпевших в интересах мошеннических кол-центров на Украине.
Ранее правоохранители в Крыму пресекли деятельность двух 18-летних жителей Татарстана, устанавливавших специальное телефонное оборудование для обмана россиян по заданию зарубежных кураторов.
В ноябре 2025 года в Крыму задержали жителя Самарской области, организовавшего работу сим-боксов в Симферополе в интересах украинских телефонных мошенников.
В декабре 2025 года ФСБ и МВД задержали 19 человек в 12 регионах, причастных к организации работы сим-боксов для дистанционного мошенничества и распространения ложных сообщений об актах терроризма.