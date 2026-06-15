Все великие рок-песни последних 75 лет – со времени изобретения электрогитары – сыграны всего на двух типах гитар: либо Fender, либо Gibson. И вот теперь немецкий суд запретил не только производителям, но и музыкантам использовать гитары, похожие на Fender Stratoсaster. Это примерно как если бы компания Keds запретила всем носить кеды.2 комментария
WarGonzo: ВС России нанесли удары по городам Украины 70 ракетами и 611 БПЛА
WarGonzo: После ударов ВС России на Украине задержаны поезда и произошел блэкаут
В комбинированном ударе по Киеву, Харькову и Днепропетровску было задействовано 70 ракет различных типов и 611 беспилотников, зафиксированы масштабные отключения электроэнергии и многочисленные сбои в движении поездов, сообщили военкоры.
Минувшей ночью была проведена масштабная воздушная атака по целям в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и других населенных пунктах, сообщает WarGonzo.
В ходе операции задействовали 70 ракет различных типов и 611 беспилотников.
Основными мишенями стали склады логистической компании «Нова Пошта», а также ключевые железнодорожные узлы и объекты энергетической инфраструктуры.
В Министерстве обороны России подтвердили нанесение ударов по военным аэродромам, предприятиям военно-промышленного комплекса и центрам комплектования.
В результате атаки по всей территории страны зафиксированы масштабные отключения электроэнергии и многочисленные сбои в движении поездов.
Минобороны в понедельник сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
Ранее военкор сообщил, что масштабный пожар вспыхнул в Киеве после ночных ударов.