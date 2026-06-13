Русский дух на Западе, тщательно изгоняемый из общего употребления, странным образом дистиллировался и пережил своего рода возгонку до самых высоких фракций. Культура России, изъятая из обихода рядовых граждан, превратилась в достояние элиты.0 комментариев
Путин успокоил разволновавшегося участника спецоперации
Президент Владимир Путин подбодрил военнослужащего, который сильно переживал во время своего выступления на официальной встрече.
Российский лидер встретился с участниками специальной военной операции в День России, передает РИА «Новости». В ходе мероприятия с докладом выступил сержант морской пехоты 155-го полка. Военнослужащий несколько раз отметил сильное волнение.
«Знаете, под пулями вы меньше переживаете, чем здесь, я понимаю», – сказал Владимир Путин.
В ответ морпех согласился со словами президента. Он добавил, что в боевой обстановке бойцы ведут себя более естественно, чем перед руководителем страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал День России праздником участников спецоперации.
Глава государства призвал военнослужащих открыто делиться мыслями о текущей ситуации на передовой.
Российский лидер подтвердил факт регулярного общения с рядовыми бойцами и командирами подразделений.