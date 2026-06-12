Гроссмейстер из США назвал отстранение шахматной федерации России русофобией

Американский гроссмейстер Альбурт осудил отстранение Федерации шахмат России

Tекст: Мария Иванова

Решение Международной шахматной федерации (FIDE) приостановить членство Федерации шахмат России (ФШР) продиктовано русофобскими настроениями, передает РИА «Новости».

Американский гроссмейстер Лев Альбурт подверг резкой критике действия международной организации.

«Это еще один бессмысленный поступок русофобов, вроде той гимнастки, которая зажала себе уши при исполнении гимна России», – заявил шахматист. При этом он признал, что руководство FIDE было вынуждено пойти на такой шаг ради исполнения вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS).

По словам Альбурта, ранее в CAS поступили жалобы от десятков антироссийских федераций. В марте суд предписал ФШР прекратить деятельность в новых российских регионах и Крыму под угрозой трехлетней дисквалификации. В понедельник FIDE потребовала от российской стороны доказательств исполнения этого постановления.

Гроссмейстер также отметил, что сложившаяся ситуация не помешает действующему главе FIDE Аркадию Дворковичу переизбраться на новый срок. Альбурт уверен, что возможные санкции носят символический характер и не отразятся на результатах будущих выборов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Международная шахматная федерация применила санкции к российской стороне за отказ свернуть спортивную деятельность на территории Крыма и новых регионов.

Осенью 2024 года генеральная ассамблея организации сохранила ограничения для отечественных и белорусских игроков. Перед этим апелляционная палата комиссии по этике заменила лишение членства Федерации шахмат России на крупный денежный штраф.