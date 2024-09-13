Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.52 комментария
FIDE отменила лишение членства Федерации шахмат России
Российскую Федерацию шахмат вместо лишения членства FIDE оштрафовали на 45 тыс. евро
Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).
В июне этого года FIDE лишила ФШР членства на два года из-за того, что российская организация включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, передает ТАСС.
Апелляционная палата заменила лишение членства на штраф в размере 45 тыс. евро. Также было отменено решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.
Напомним, 8 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года за то, что ФШР включила в свой состав региональные федерации воссоединившихся с Россией территорий. Позднее ФШР оспорила решение FIDE.