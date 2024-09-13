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    Летом этого года тихо, без помпы и бурных обсуждений, Концепция по увековечиванию памяти репрессированных была радикально изменена. Это логично следовало из факта запрета «Мемориала» в конце 2022 года.

    52 комментария
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    2 комментария
    Андрей Перла Андрей Перла Мирного тыла больше нет

    До сегодняшнего дня среди нас полно людей, полагающих, что мирный тыл существует, причем именно там, где они находятся. Но тыла нет и прежняя безопасность теперь – не более чем иллюзия.

    7 комментариев
    13 сентября 2024, 21:29 • Новости дня

    FIDE отменила лишение членства Федерации шахмат России

    Российскую Федерацию шахмат вместо лишения членства FIDE оштрафовали на 45 тыс. евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).

    В июне этого года FIDE лишила ФШР членства на два года из-за того, что российская организация включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, передает ТАСС

    Апелляционная палата заменила лишение членства на штраф в размере 45 тыс. евро. Также было отменено решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

    Напомним, 8 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года за то, что ФШР включила в свой состав региональные федерации воссоединившихся с Россией территорий. Позднее ФШР оспорила решение FIDE.

    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    13 сентября 2024, 06:49 • Новости дня
    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь призвал избегать двойных стандартов при урегулировании конфликта на Украине

    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулирования палестино-израильского конфликта, конфликта на Украине и других необходимо осознать их первопричину и избегать двойных стандартов, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь.

    На церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Дун Цзюнь подчеркнул, что любой конфликт должен завершиться «мирным решением». По его словам, фундаментальным решением может быть только «продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения».

    «Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что сейчас «многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет». Если все стороны будут стремиться к миру, то смогут перейти от конфликтов к мирному решению, сказал Дун Цзюнь.

    «Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом», – приводит слова министра ТАСС.

    Дун Цзюнь подчеркнул, что при работе над урегулированием конфликтов нужно «быть справедливым, не искать геополитических интересов и не прибегать к двойным стандартам», это позволит заручиться доверием всех сторон, организовать благоприятную среду для переговоров.

    Кроме того, как указал министр, для урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке нужно «сначала осознать их первопричину и реальность, а потом найти ключи к этим проблемам». Он указал, что у сложных проблем нет простых решений, требуется «придерживаться системного мышления, анализировать первопричины и искать корень болезни».

    Дун Цзюнь сказал, что «нельзя заботиться только о себе». «В сообществе с неделимой безопасностью каждый участник имеет право поддерживать свою безопасность, а также несет ответственность за совместное поддержание безопасности во всем мире», – заявил он.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

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    13 сентября 2024, 18:15 • Видео
    США подставили Британию под удар России

    Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    13 сентября 2024, 00:29 • Новости дня
    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине

    Вэнс раскрыл «вероятное» содержание мирного договора между Россией и Украиной в соответствии с планом Трампа

    Вэнс рассказал о возможном плане Трампа по Украине
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мирный договор между Россией и Украиной, вероятно, будет включать создание демилитаризованной зоны и отказ Киева от вступления в НАТО, сообщил кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс, рассказывая о возможном плане Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

    О возможном плане Трампа Вэнс рассказал YouTube-каналу Shawn Ryan Show. По словам Вэнса, Трамп, вероятно, проведет встречу с представителями России, Украины и стран Европы, попросив их решить, каким должен быть мирный договор, передает РИА «Новости».

    «Вероятно, это будет выглядеть следующим образом: линия разграничения между Россией и Украиной станет демилитаризованной зоной», – приводит слова Вэнса ТАСС.

    ДМЗ «будет сильно укреплена». Украина «сохранит независимость и суверенитет», а Россия получит от Киева «гарантии нейтральности, неприсоединения к НАТО и другим союзным учреждениям подобного рода», «Германия и другие страны должны будут частично профинансировать восстановление Украины», сообщил Вэнс.

    Напомним, Трамп заявлял, что у него есть план по урегулированию украинского конфликта. Однако детали этого плана он раскрывать отказался.

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    13 сентября 2024, 02:22 • Новости дня
    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»

    Зеленский объявил освобождение населенных пунктов в Курской области от ВСУ российскими войсками частью «плана» Киева

    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области, где российские войска освободили от вооруженных сил Украины ряд населенных пунктов, захваченных ранее ВСУ.

    Зеленский признал, что российские войска проводят «контрнаступательные действия». При этом он заявил: «Все идет по нашему украинскому плану», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России подтвердило, что российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области. Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость. Российские десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике.

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    13 сентября 2024, 03:53 • Новости дня
    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России

    Американский сенатор Дэйнс внес законопроект о запрете импорта в США критически важных минералов из России

    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор-республиканец Стив Дэйнс внес в Сенат США проект закона, который предполагает запрет на импорт критически важных минералов из России, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.

    Речь идет о таких минералах, как медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и ряд других. Поводом для предложения стала новость об увольнениях на горнодобывающем предприятии в штате Монтана, который и представляет Дэйнс в Сенате, передает РИА «Новости».

    Он обвинил Белый дом в том, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «не смогли защитить рабочие места» в штате. По его словам, США должны разрабатывать «собственные рудники в Монтане», а Белый дом вместо этого разрешает поставки «важнейших минералов» из России. Такой импорт, по словам сенатора, ведет к «потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине».

    Дэйнс не видит причин для продолжения импорта «полезных ископаемых, которые можно добыть» в самих США. «Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России», – заявил он.

    Напомним, в августе в США вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России.

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    13 сентября 2024, 16:59 • Новости дня
    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой

    Захарова ответила на вопрос о назначении журналистки Зейналовой послом на Маврикии

    Захарова рассказала о дипломатическом образовании Зейналовой
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назначение журналистки Ирады Зейналовой послом России на Маврикии вызвало у многих вопрос, как телеведущая может стать дипломатом, однако для мировой практики это распространенное явление, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «У нас есть золотое правило – не комментируем назначения послов. Но в данном случае хочется напомнить всем удивленным, что в нашей истории таких случаев немало. Ярчайшие примеры: Александр Евгеньевич Бовин, Евгений Максимович Примаков, Евгений Александрович Примаков были неразрывно связаны с журналистикой. Для мировой практики это распространенное явление», – написала дипломат в Telegram-канале.

    Спикер МИД подчеркнула, что Зейналова – не телеведущая, а журналист-международник, автор аналитической программы, она окончила Дипакадемию МИД России с красным дипломом.

    Напомним, Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Индия сообщила об увольнении 45 граждан из российской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из российской армии уволены 45 граждан Индии, еще 50 индийцев служат в российской армии, Нью-Дели добивается их увольнения, сообщил NDTV со ссылкой на индийский МИД.

    Как сообщает телеканал, вопрос увольнения граждан Индии, которые якобы «были введены в заблуждение при поступлении на службу», обсуждали в ходе встречи в середине июля премьер Индии Нарендра Моди и российский лидер Владимир Путин, передает РБК.

    В индийском МИДе уточнили, что Москва согласилась уволить индийцев, в российской армии службу к тому моменту проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись на родину.

    Напомним, в июле индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Индию в следующем году.

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    13 сентября 2024, 05:27 • Новости дня
    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»

    Официальный представитель Пентагона Райдер по ошибке заявил о нацеленности США на помощь России в защите суверенитета

    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, обсуждая военную помощь Украине, оговорился и заявил, что Пентагон хочет оказать поддержку России.

    «Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Он продолжил выступать, сообщив о планах США передать Украине средства ПВО для защиты объектов энергетики. Также Вашингтон собирается предоставить Киеву бронетехнику и артиллерию.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сообщил, что позиция Белого дома по ограничениям на использование Украиной американского дальнобойного оружия против России пока не изменилась.

    СМИ считают, что США не разрешат Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, согласятся на использование европейских ракет.


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    13 сентября 2024, 19:09 • Новости дня
    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР Лысаковского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне специальной военной операции, сообщают СМИ.

    Лысаковский погиб при выполнении приказа погиб после перевода в штурмовики, передает Lenta.Ru со ссылкой на автора Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника. В аналогичных обстоятельства погиб еще один специалист по БПЛА с позывным «Эрнест».


    «Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истиную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, – через 4 дня – оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», – написал Грубник. Он также опубликовал кадры переписки, где Лысаковский высказывал мнение , что его «отправили в один конец».

    Дмитрий Лысаковский с 2014 года занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года стал участником боевых действий, позже стал главой подразделения воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

    В 2019 году Лысаковского осудили в Москве за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре.

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    13 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Журналистка Зейналова назначена послом России на Маврикии

    Путин назначил Зейналову послом России на Маврикии

    Журналистка Зейналова назначена послом России на Маврикии
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ирада Зейналова назначена послом России в Республике Маврикий, президент Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    «Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Маврикий», – следует из указа главы государства, опубликованном на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    Другим указом Путин освободил Константина Климовского от обязанностей посла на Маврикии.

    Ранее Путин назначил новым послом в Молдавии Олега Озерова, который ранее был главой секретариата Форума партнерства Россия – Африка.

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    13 сентября 2024, 18:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики

    Набиуллина: Исчерпание производственных мощностей и рабочей силы являются главным риском для экономики России

    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», – пояснила она, передает ТАСС.

    Глава ЦБ также указала на сохраняющиеся инфляционные риски, связанные с геополитической напряженностью и возможным замедлением крупнейших экономик мира, что может вызвать снижение спроса на сырьевые товары и оказать давление на российский экспорт и рубль.

    Ранее Центральный банк России повысил ключевую ставку до максимального с апреля 2022 года значения в 19%.

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    13 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    Во Франции призвали прислушаться к предупреждению Путина об ударах вглубь России

    Филиппо призвал прислушаться к предупреждению Путина об ударах вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Париж должен принять во внимание заявление президента России Владимира Путина о том, что разрешение Запада на использование Киевом дальнобойного оружия для ударов вглубь российской территории будет означать войну НАТО с РФ, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    «Он предупреждает: это означает войну между НАТО и Россией. А это означает мировую войну», – написал политик в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает «Вечерняя Москва».

    Он призвал Францию «выйти из этого неистового безумия».

    Накануне Путин заявил, что решения Запада по дальнобойному оружию будут означать войну НАТО с Россией.

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    13 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительницам столицы предложили бесплатно сдать анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ), который позволяет оценить репродуктивный потенциал женщины.

    Уведомления о возможности сдать анализ появились в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Сдать анализ можно в течение года с 11-12 сентября, передает ТАСС.

    Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что Москва первой в России запустила программу по репродуктивному здоровью для женщин от 18 до 40 лет. По ее словам, проект был разработан совместно с ведущими специалистами в области репродуктологии и акушерства.

    В рамках программы женщинам предлагают не только сдать анализ на АМГ, но и при необходимости бесплатно заморозить яйцеклетки, а также воспользоваться процедурами ЭКО и генетической диагностики эмбрионов.

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    13 сентября 2024, 17:33 • Новости дня
    Набиуллина заявила о начавшемся снижении цен на недвижимость в трети регионов России
    Набиуллина заявила о начавшемся снижении цен на недвижимость в трети регионов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Рост цен на жилье был вызван льготной ипотекой, однако в трети регионов цены на первичное жилье уже начали снижаться, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

    «Цены на жилье выросли опережающим образом, и это было, на наш взгляд, одним из следствий такой длительной программы льготной ипотеки. Подстройка цен не будет происходить сразу. Мы это понимаем. Но в качестве одного из элементов, что такое уже происходит, мы видим, что почти в одной трети регионов снижаются цены на сделки на первичном рынке на жилье, то есть это уже некоторый показатель», – сказала Набиуллина, передает РИА «Новости».

    Глава ЦБ подчеркнула, что быстрого выравнивания цен ожидать не стоит. «Здесь, к сожалению, невозможно ожидать каких-то моментальных результатов, но важен, на наш взгляд, сбалансированный рост ипотеки: он должен приводить именно к повышению доступности жилья, не доступности ипотеки по процентной ставке, а к доступности жилья – это самое главное», – пояснила она.

    Ранее ЦБ поднял ключевую ставку до 19%. При этом Набиуллина допустила дальнейшее повышение ключевой ставки в октябре 2024 года, а также инфляцию выше ожидаемого.

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