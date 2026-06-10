Путин поручил широко информировать население о положенных льготах

Tекст: Елизавета Шишкова

Соответствующее заявление прозвучало во время совещания с членами кабинета министров, передает РИА «Новости».

В ходе встречи вице-премьер Татьяна Голикова доложила о получении семьями новой налоговой выплаты и единого пособия. В ответ на это глава государства подчеркнул важность открытости данных.

«Я прошу вас, чтобы и по первому вопросу, по которому вы сейчас докладывали, и по второму работа была организована таким образом, чтобы люди получали своевременную и достоверную информацию, сделайте это как можно шире, чтобы люди об этом узнали и воспользовались этими возможностями», – заявил Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, закон о ежегодной семейной выплате вступил в силу в начале текущего года.

Вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала охват этой мерой поддержки более четырех миллионов российских семей.

Социальный фонд России начал прием заявлений на налоговый кешбэк 1 июня.