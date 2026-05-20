УЕФА заявила об изменении правил отбора на крупные турниры

УЕФА заявила об изменении правил отбора на чемпионаты Европы и мира

Tекст: Тимур Шайдуллин

Регламенты европейской квалификации и Лиги наций для мужских сборных будут обновлены после чемпионата Европы 2028 года, сообщает УЕФА. Исполком организации на заседании в Стамбуле одобрил новую концепцию форматов и поручил доработать детали к сентябрю.

По новым правилам, Лига наций с сезона 2028/29 перейдет от четырех лиг к трем лигам по 18 команд. В каждой лиге будет по три группы из шести сборных, которые проведут по шесть матчей против пяти соперников, а Лига C получит одну группу из семи команд с ранним стартом игр. Четвертьфиналы, финальный турнир из четырех команд и стыки на повышение и понижение сохранятся.

Европейская квалификация также будет строиться на двухуровневой системе. Лига 1 объединит 36 команд из Лиг A и B Лиги наций, Лига 2 включит оставшиеся 18 или 19 сборных. В Лиге 1 сформируют три группы по 12 команд из трех корзин, каждая команда сыграет шесть матчей с разными соперниками, по два из каждой корзины, аналогично клубным турнирам УЕФА.

Во второй лиге квалификации структуры групп повторят модель Лиги C Лиги наций: три группы по шесть команд или одну группу из семи. Страны-хозяйки финальных турниров, уже имеющие гарантированное место, также будут участвовать в отборе, чтобы определить позиции в следующем розыгрыше Лиги наций. Победители групп Лиги 1 получат прямые путевки на чемпионаты Европы или мира, остальные места разыграют в стыковых матчах с участием лучших команд Лиги 2.

В ближайшие месяцы концепцию окончательно доработают и представят на утверждение исполкому 15 сентября, после чего пройдет подробная пресс-конференция с анализом нового формата.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил: «Новые форматы улучшат соревновательный баланс, сократят число матчей без турнирного значения, сделают турниры более привлекательными и динамичными для болельщиков, а также обеспечат справедливые шансы на квалификацию для всех команд без добавления дополнительных дат в международный календарь». Он подчеркнул, что изменения, по оценке УЕФА, должны повысить общую ценность футбола мужских сборных и с интересом ожидаются участниками.

