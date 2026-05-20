Шугаев сообщил о постоянном совершенствовании российских систем РЭБ
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) постоянно совершенствуются, заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
Отечественная оборонная промышленность круглосуточно работает над созданием новых технических решений, передает РИА «Новости».
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев подчеркнул важность постоянной модернизации вооружений.
«У нас у самих система РЭБ постоянно совершенствуется, много внимания уделяется этой промышленности», – заявил Шугаев журналистам в Пекине. По его словам, технологии быстро устаревают, поэтому конструкторам необходимо опережать текущие потребности.
Глава ФСВТС также отметил высокую востребованность отечественных комплексов ПВО на мировом рынке. Опыт специальной военной операции и недавние события на Ближнем Востоке наглядно подтверждают эффективность и надежность российских оборонительных систем, заключил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» за сутки уничтожила одиннадцать вражеских беспилотников.
