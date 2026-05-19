Награжденным медалью «За отвагу» бойцам пообещали землю на Камчатке
Депутаты Законодательного собрания Камчатского края расширили перечень военнослужащих, имеющих право на получение бесплатных земельных участков, добавив в него обладателей медали «За отвагу».
Соответствующие поправки были единогласно поддержаны на 59-й сессии регионального парламента, передает РИА «Новости». «Согласно внесенным в Закон изменениям, теперь возможность получения земельного участка в собственность бесплатно есть и у участников СВО, награжденных медалью Российской Федерации «За отвагу», а также у членов их семей», – сообщили в краевом парламенте.
Вице-спикер Андрей Копылов подчеркнул, что это уже восьмое изменение в соответствующем законе. Решение было принято после встреч с бойцами и ветеранами, которые выступали за расширение списка льготников.
Медаль «За отвагу» является глубоко уважаемой наградой с давней историей, вручаемой за личное мужество. На сегодняшний день к этой медали на Камчатке представлены более 1400 человек.
