Спецпредставитель президента США прибыл в Гренландию для укрепления отношений
Американский политик Джефф Лэндри начал первый официальный визит на арктический остров ради расширения связей на фоне интереса Вашингтона к региону.
Губернатор Луизианы прибыл на территорию автономии для участия в деловой конференции в Нууке, передает Bloomberg.
Сейчас Дания и местное правительство ведут переговоры с Вашингтоном о безопасности в Арктике и будущей роли Соединенных Штатов в регионе.
В интервью местному телевидению дипломат объяснил цель своей поездки. «Я здесь просто для того, чтобы наладить отношения, посмотреть, послушать, поучиться и понять, есть ли возможности для расширения связей между Гренландией, США и Данией», – заявил Лэндри.
По его словам, глава Белого дома поручил ему отправиться на остров и завести множество друзей. Неоднократные призывы американского лидера взять под контроль полуавтономную датскую территорию вызывают обеспокоенность как у 56 тыс. местных жителей, так и в Копенгагене.
В рамках визита спецпредставитель посетит конференцию Future Greenland, которая пройдет 19 и 20 мая. Участники мероприятия обсудят пути развития экономики острова за счет богатых природных ресурсов, включая нефть и редкоземельные металлы. На понедельник у Лэндри запланирована встреча с премьер-министром автономии Йенсом-Фредериком Нильсеном.
В январе представители Соединенных Штатов, Дании и Гренландии начали переговоры о судьбе арктической территории.
Белый дом связал вероятную покупку острова с необходимостью сдерживания России и Китая.