    Между Урсулой и Каей Каллас началась борьба за выживание
    В Сочи арестованы дети депутата Госдумы Дорошенко
    В Египте пропали двое туристов из России
    В Казани выставили на торги изъятый особняк уехавшего из России режиссера «Ночного дозора»
    Главный раввин заявил о гордости евреев за жизнь в России
    Чехия отменила ужесточение правил поездок российских дипломатов по ЕС
    Песков назвал дату продолжения переговоров по Украине в Абу-Даби
    Иран получил российский ударный вертолет Ми-28НЭ
    Убивший группу полицейских в Черкасской области оказался боевиком с Майдана
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем США возобновили поставки HIMARS

    Обстрелы Белгорода не смогут оказать никакого влияния на темпы нашего наступления даже в соседней Харьковской области. И, разумеется, американцы, которые являются главным источником развединформации для ВСУ, не могут этого не понимать. Тогда зачем они санкционировали применение HIMARS?

    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    29 января 2026, 01:25 • Новости дня

    Reuters: США, Дания и Гренландия вступили в переговоры о судьбе острова

    Tекст: Катерина Туманова

    МИД Дании сообщил, что в среду начались переговоры между США, Данией и Гренландией, чтобы разрешить дипломатический кризис, вызванный угрозами президента США Дональда Трампа в адрес арктической территории.

    Министерство иностранных дел Дании в письменном комментарии агентству Reuters сообщило, что высокопоставленные должностные лица Дании, Гренландии и США встретились, чтобы «обсудить, как мы можем решить проблемы безопасности в Арктике, волнующие Америку, при этом соблюдая «красные линии» Королевства».

    Госсекретарь США Марко Рубио ранее в среду заявил, что в США теперь действует процедура, касающаяся Гренландии, и что состоятся технические встречи с официальными лицами из Гренландии и Дании по этому вопросу.

    Неоднократные призывы Трампа к установлению контроля США над Гренландией, ссылаясь на соображения национальной безопасности, связанные с Россией и Китаем, угрожали расколом трансатлантического альянса ещё до начала спора.

    28 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского

    Ушаков: Россия обеспечит Зеленскому в ходе визита в Москву безопасность и условия для работы

    Ушаков сообщил о предложении Трампа организовать встречу Путина и Зеленского
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что президент США Дональд Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    «Вопрос для нас не новый, он, кстати, обсуждался несколько раз в ходе телефонных контактов», – сказал он в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным, передает РИА «Новости». Ушаков отметил, что Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности принять в Москве Владимира Зеленского в случае, если тот настроен на прямой диалог.

    По его словам, российский лидер публично обозначал такую позицию во время общения с журналистами. «Президент наш тоже несколько раз, общаясь с журналистами, говорил, что если Зеленский действительно готов к встрече, то мы приглашаем его в Москву. И при этом гарантированно обеспечим безопасность его и необходимые условия для работы», – заявил Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    Помощник президента уточнил, что тема возможных контактов поднималась и в ходе телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. По словам Ушакова, американский лидер предлагал рассмотреть вариант такой встречи, однако подчеркивалась необходимость серьезной предварительной проработки.

    «Главное, чтобы эти контакты были хорошо подготовлены, чтобы они были ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов», – отметил представитель Кремля, добавив, что без четкого понимания целей и содержания переговоров подобные встречи не имеют смысла.

    Ранее Ушаков напомнил о готовности Москвы к визиту Зеленского.

    В сентябре Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима в Москве.

    27 января 2026, 05:59 • Новости дня
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    Фон дер Ляйен решила смягчить правила ЕС для подготовки «к войне с Россией»
    @ Olivier Hoslet/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен пересматривает действующие долговые правила с целью подготовки «к войне с Россией», пишет Daily Telegraph.

    На прошлой неделе в Брюсселе состоялся экстренный саммит ЕС. Daily Telegraph пишет, что фон дер Ляйен «сделала шаг в направлении смягчения» существующих долговых правил. В статье подчеркивается, что эти меры рассматриваются как шаг к подготовке ЕС «к войне с Россией к 2030 году». Изменение норм ЕС должно способствовать финансированию дополнительных оборонных расходов в размере 650 млрд евро, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила изыскать 650 млрд евро на военные инвестиции за четыре года за счет сокращения бюджетных расходов и новых государственных кредитов. Еврокомиссия предлагала заимствование до 150 млрд евро для предоставления странам кредитов на закупку оружия в Европе.

    28 января 2026, 19:22 • Видео
    Зеленский поставил задачу по убийству русских

    Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    28 января 2026, 02:15 • Новости дня
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина и Трампа на Аляске

    Трамп разместил в Белом доме фото с Путиным на Аляске

    Tекст: Катерина Туманова

    Корреспондент программы PBS News Hour Лиз Ландерс, которая освещает работу Белого дома и администрации американского лидера Дональда Трампа, поделилась деталью на одной из стен резиденции президента в Вашингтоне – совместным фото с российским коллегой Владимиром Путиным.

    «Ещё я заметил кое-что в вестибюле, соединяющем Западное крыло с резиденцией, чего раньше не видела: фотографию президентов Трампа и Путина в рамке, сделанную во время их летней встречи на Аляске», – написала Ландерс в соцсети Х.

    Журналистка добавила, что ниже на стене расположено фото президента Трампа с одним из внуков.

    Ландерс приложила к посту фото стены Белого дома, на котором президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп запечатлены в аэропорту в Анкоридже. Тогда политики пожали друг другу руки, сделали несколько фото и сели в автомобиль, чтобы проехать к месту переговоров.

    После встречи двух президентов Белый дом представил подборку фотографий на сайте. Среди них есть и та, что Трамп разместил на стене вестибюля – фото 27 и 28.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп назвал лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина – «сильными и умными лидерами, с которыми нельзя играть». А вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что Путин «мягче в общении, чем можно было бы ожидать», при этом назвал его расчетливым политиком, «который заботится об интересах России, как он их видит».

    27 января 2026, 20:54 • Новости дня
    В ООН выступили с заявлением о неправомерности односторонних санкций ЕС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Односторонние меры Евросоюза распространяются на более чем 30 стран с общим населением свыше двух млрд человек, заявили в ООН. При этом такие санкции являются неправомерными с точки зрения международного права.

    Санкции, введенные Евросоюзом против более 30 стран, затронули свыше 2,2 млрд человек. В перечень попали Россия, Беларусь, Иран, Китай, КНДР, Мьянма, Ливия, Судан, Сомали, Йемен, Бурунди, ЦАР, Республика Конго, Гвинея и другие государства. Об этом сообщили на международной конференции, организованной миссией Белоруссии в Брюсселе, передает ТАСС.

    В обсуждении приняли участие представители Европарламента и спецдокладчик ООН по вопросам односторонних мер профессор Елена Довгань. Она подчеркнула, что санкции могут быть введены только решением Совета Безопасности ООН. Ученый заявила: «Все остальные рестрикции – это односторонние принудительные меры, которые неправомерны с точки зрения международного права».

    Профессор привела примеры, когда односторонние санкции приводили к прямой гибели наиболее незащищенных групп населения, отметив негативное влияние подобных рестрикций на права человека.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Белграду рекомендовали прекратить вещание СМИ из России для продолжения диалога о вступлении в Евросоюз.

    А в понедельник Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа в Евросоюз с 2027 года.

    Политика ультимативного выбора Евросоюза может привести к неблагоприятным последствиям, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    27 января 2026, 06:15 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    Генсек НАТО заявил о неспособности Европы защититься без США
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз не сможет обеспечить свою безопасность без поддержки США, заявил генсек НАТО Марк Рютте евродепутатам комитета по иностранным делам Европарламента.

    «И если кто-то здесь снова думает, что Европейский союз или Европа в целом может защитить себя без США, продолжайте мечтать. Вы не можете. Мы не можем. Мы нужны друг другу», – приводит слова Рютте РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Европа не сможет «идти в одиночку», если продолжит тратить на военные нужды 5% ВВП. По его словам, потребуется 10%, а также нужно будет усиливать собственный ядерный потенциал, то есть тратить «миллиарды и миллиарды евро».

    По словам Рютте, такие траты не только окажутся чрезмерными, но и приведут к потере стратегического преимущества, обеспечиваемого американским ядерным зонтиком: «В этом сценарии вы потеряете высший характер нашей свободы, который есть ядерный зонтик США. Так что, эй, удачи».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ряда европейских правительств задумались о создании военного альянса, который может стать альтернативой НАТО без участия Вашингтона. Рютте возглавил рейтинг брюссельских чиновников с самой трудной работой. СМИ заявили, что основная задача Рютте сегодня заключается не столько в управлении НАТО, сколько в постоянных попытках не допустить его распада.

    26 января 2026, 23:58 • Новости дня
    Сальвини раскритиковал Зеленского за нападки на ЕС в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский не должен жаловаться на ЕС после всех полученных денег, заявил итальянский вице-премьер, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини.

    Сальвини возмутился тем, что глава киевского режима «после всех полученных денег», затраченных усилий и оказанной Украине помощи «осмеливается жаловаться», передает ТАСС.

    «Друг мой, ты проигрываешь войну, теряешь людей, утрачиваешь доверие и достоинство, подпиши мирное соглашение как можно быстрее», – говорится в выступлении Сальвини перед сопартийцами из «Лиги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе с критикой Европы и требованием увеличить поддержку Украины.

    28 января 2026, 18:54 • Новости дня
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    @ Jonas Roosens/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер Бельгии Барт Де Вевер признался, что случайно оставил у Дональда Трампа в Давосе свои конфиденциальные рабочие записи с аналитикой по бельгийскому пиву.

    Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер признался, что забыл секретные документы на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, пишет

    ТАСС. Де Вевер с иронией заметил: «Я вдруг понял, что оставил свои рабочие записи у Трампа. Так что вполне возможно, что президент США найдет потом у себя в портфеле мои записи по ежедневному брифингу о безопасности и аналитические заметки о состоянии бельгийского пивного производства».

    Премьер добавил, что если Трамп решит, будто слово «пиво» – это кодовое обозначение Гренландии, то он может «завтра утром проснуться в тюрьме», намекнув таким образом на резонансную судьбу президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Де Вевер сравнил Трампа с героем детской книги «Очень голодная гусеница».

    До этого организаторы саммита лидеров «Большой двадцатки» забыли отключить звук на трансляции закрытой сессии и этим смутили президента ЮАР Сирила Рамафосу.

    А в 2023 году документы с пометкой «секретно» нашли в гараже дома тогдашнего президента США Джо Байдена в городе Уилмингтон, штат Делавэр.

    26 января 2026, 22:15 • Новости дня
    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    Спикер Белого дома Левитт назвала переговоры по Украине в Абу-Даби историческими

    США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Переговоры России, США и Украины по украинскому урегулированию в Абу-Даби стали историческим событием, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    «В рамках этих переговоров в минувшие выходные состоялась многосторонняя встреча, которая не получила широкого освещения в СМИ, но имела историческое значение», – приводит слова Левитт РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря Белого дома, на многосторонней встрече удалось собрать представителей обеих сторон конфликта для поиска пути к миру.

    Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп остается глубоко вовлечен в процесс урегулирования конфликта на Украине. Она отметила, что Трамп регулярно получает информацию о ходе переговоров от своих советников.

    Пресс-секретарь Белого дома добавила, что Трамп не теряет надежды на достижение мира и внимательно следит за развитием ситуации. В ответ на вопрос о предстоящих контактах лидеров, Левитт сообщила, что на неделе не запланировано телефонных разговоров между Трампом, президентом России Владимиром Путиным или украинским лидером Владимиром Зеленским перед следующим раундом переговоров, который ожидается в воскресенье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины. Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американско-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе.

    28 января 2026, 01:45 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил о движении «армады США» в сторону Ирана, при этом СМИ отмечают неоднозначность реплики, так как не ясно, говорит ли он об авианосце USS Abraham Lincoln с сопровождением или о чём-то большем.

    Президент США Трамп заявил, что ещё одна американская «армада» плывет к Ирану, и он надеется, что Тегеран заключил сделку с Вашингтоном.

    «Сейчас к Ирану плывет ещё одна прекрасная армада. Надеюсь, они заключат сделку», – цитирует американского лидера Times of Israel.

    Газета отмечает, что пока неясно, имеет ли Трамп в виду авианосец USS Abraham Lincoln и сопровождающие его военные корабли, прибывшие на Ближний Восток в понедельник, 26 января, или другую авианосную ударную группу.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп уже высказывался днём ранее о «большой армаде» США возле Ирана, которая намного больше той, что у Венесуэлы. Власти Турции оценивают риски, связанные с возможным началом вооруженного конфликта в Иране. Трамп также заявлял о введении 25%-го тарифа на товары из стран, «ведущих бизнес» с Ираном.

    28 января 2026, 11:42 • Новости дня
    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян

    Медведев: Россияне жалуются, что в Европе невозможно жить

    Медведев рассказал о жалобах живущих в Европе россиян
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россияне, побывавшие в европейских странах, отмечают, что уровень комфорта там значительно ниже из-за многочисленных очередей и обязательных платежей, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на пленарной сессии Всероссийского форума МФЦ.

    Он подчеркнул, что жители России сталкиваются с подобными трудностями гораздо реже, передает ТАСС.

    По словам Медведева, путешествующие за границу россияне рассказывают: «Ну жить невозможно! Потому что на стояние в очередях за получением справок, за всякими разными государственными повинностями, уплатой тех или иных сборов, вообще просто на решение каких-то насущных домашних человеческих задач… уходит огромное количество времени». Политик отметил, что эти сложности касаются как постоянных жителей, так и временно пребывающих в европейских странах.

    «Вот у нас все совершенно не так. У нас, как приятно говорить, гораздо круче во всех отношениях», – заявил Медведев.

    В конце декабря Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    27 января 2026, 00:48 • Новости дня
    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана
    Трамп заявил о «большой армаде» США возле Ирана
    @ Mass Communication Specialist 3rd Class Clint Davis/U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Антон Антонов

    Вблизи Ирана находится большая военная армада США, превосходящая группировку у берегов Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп.

    «У нас большая армада вблизи Ирана. Больше, чем у Венесуэлы», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

    По словам Трампа, иранская сторона неоднократно выходила на контакт с Вашингтоном, выразив желание вести переговоры.

    В публикации со ссылкой на чиновников Белого дома отмечается, что США по-прежнему рассматривают возможность военной атаки на Иран, несмотря на то что протестные выступления в стране в основном были подавлены.

    Axios добавляет, что американский лидер назвал ситуацию вокруг Ирана изменчивой, но не стал уточнять, какой из вариантов развития событий считает наиболее вероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральное командование вооруженных сил США подтвердило, что авианосная ударная группа, в которую входит авианосец «Авраам Линкольн», развернута на Ближнем Востоке.

    26 января 2026, 14:56 • Новости дня
    Американист сравнил протесты в Миннеаполисе с погромами BLM в 2020 году

    Американист Дудаков: Протесты в Миннеаполисе усиливают позиции Демпартии

    Американист сравнил протесты в Миннеаполисе с погромами BLM в 2020 году
    @ CRAIG LASSIG/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Ситуация в Миннеаполисе станет лакмусовой бумажкой: если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики Дональда Трампа. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее Билл Клинтон и Барак Обама призвали американцев к действию после «ужасного» убийства в Миннеаполисе.

    «Большинство американцев негативно воспринимают активность миграционной и таможенной полиции (ICE), а доля тех, кто выступает за ликвидацию этого агентства, приближается к 50%», – отметил американист Малек Дудаков, сославшись на опросы общественного мнения. Он указал, что демократы пытаются воспользоваться недовольством населения.

    Так, в крупных американских мегаполисах, где у власти «ослы», депортационные рейды саботируются. А истеблишмент Демпартии открыто поддерживает протесты, в том числе в Миннеаполисе, против действий ICE, напомнил собеседник. «Во всей красе повторяется ситуация с погромами BLM (Black Lives Matter) 2020 года», – акцентировал политолог.

    По его оценкам, в этом и состоит стратегия демократов на 2026 год: «устраивать сценарий квазицветной революции внутри Америки, постоянно поддерживать нестабильность для того, чтобы заставлять Дональда Трампа отвлекать внимание и силы на внутреннюю хаотичную обстановку». Как полагает Дудаков, ситуация в Миннеаполисе станет «лакмусовой бумажкой того, что будет дальше ждать миграционные планы главы Белого дома».

    «Если демократы и протестующие возьмут верх, то это обернется полным провалом всей миграционной политики нынешней администрации. Более того, Демпартия усилит свои позиции на выборах в Конгресс», – прогнозирует эксперт. Он также обратил внимание на конфликт между местной властью и федеральным центром.

    «В той же Миннесоте и полиция, и нацгвардия помогают протестующим, но не федеральным агентам. Ситуация будет лишь усугубляться», – считает аналитик. При этом, добавил Дудаков, для Трампа это некстати. «Летом в США пройдут большие празднования по случаю 250-летия со Дня независимости, а также чемпионат мира по футболу. Если на фоне будут проходить массовые акции, то всему миру будет продемонстрировано «возрождение золотого века Америки», – заключил Дудаков.

    В минувшие выходные в Миннеаполисе на Николетт-авеню агенты иммиграционной таможенной службы застрелили 37-летнего местного жителя Алекса Джеффри Претти. Мужчина работал медбратом отделения интенсивной терапии больницы для ветеранов, сообщает NBC News.

    Министерство внутренней безопасности США (DHS) заявило, что трагедия произошла, когда силовики проводили в этом районе «целенаправленную операцию против нелегального иммигранта, разыскиваемого за насильственное нападение».

    «К сотрудникам пограничного патруля подошел человек с 9-мм полуавтоматическим пистолетом. Правоохранители попытались его разоружить, но он оказал яростное сопротивление. В итоге один из офицеров открыл оборонительный огонь, опасаясь за себя и жизни коллег», – говорится в заявлении DHS.

    Ведомство опубликовало фото заряженного пистолета Претти с двумя дополнительными полными магазинами. Министерство указало, что оружие было «готово к применению». По словам замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера, Претти «пытался совершить покушение на сотрудников федеральных правоохранительных органов».

    Позднее в Сети появились ролики, снятые с разных ракурсов, которые, как отмечают пользователи, ставят под сомнение версию событий, представленную федеральными властями. Из видео следует, что инцидент начался из-за того, что Претти хотел помешать силовику напасть на одного из протестующих. После этого американец начал доставать какой-то предмет из-за ремня, но тут же оказался прижат к асфальту несколькими правоохранителями.

    Они около минуты били его руками и ногами. Затем один из агентов достал свой пистолет и выстрелил в лежащего. Против других участников инцидента федеральные сотрудники применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. После убийства федеральные агенты перекрыли улицы в радиусе километра. Также на место происшествия прибыли сотрудники ФБР на бронированных автомобилях.

    Губернатор штата Тим Уолц назвал версию Белого дома абсурдной. «Миннесота сыта по горло. Это отвратительно. Президент должен прекратить эту операцию. Он обязан вывести отсюда тысячи жестоких, неподготовленных офицеров. Немедленно», – сказал Уолц.

    Его позицию осудил Дональд Трамп. «Мэр и губернатор своей напыщенной, опасной и наглой риторикой разжигают мятеж! Дайте нашим патриотам из ICE делать их дело. 12 тыс. нелегальных иностранцев-преступников, многие из которых склонны к насилию, арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они оставались там, вы бы увидели нечто намного худшее, чем происходит сейчас!» – написал он на своей странице в соцсети Truth Social.

    Бывший президент Барак Обама и его жена Мишель назвали смерть Претти «душераздирающей трагедией». «Это должно стать тревожным сигналом для каждого американца, независимо от партийной принадлежности, о том, что многие из наших основных национальных ценностей все чаще подвергаются нападкам», – отметили они.

    Демократы заявили, что тактика ICE направлена на «запугивание, преследование, провокации и создание опасности для жителей крупного американского города». Они также призвали «каждого американца черпать вдохновение из волны мирных протестов в Миннеаполисе и других частях страны».

    Экс-президент Билл Клинтон назвал происходящее «ужасным». «За всю жизнь у нас бывает лишь несколько моментов, когда принимаемые решения и совершаемые действия будут определять нашу историю на долгие годы вперед. Это один из них», – подчеркнул он. По его словам, «ответственные лица лгут общественности и призывают ее не верить своим глазам».

    На этом фоне стало известно о планах демократов в Сенате заблокировать масштабный пакет мер по финансированию правительства из-за вопросов к выделению средств на деятельность ICE. Такое обещание дал лидер меньшинства в верхней палате Конгресса Чарльз Шумер (представитель штата Нью-Йорк).

    26 января 2026, 10:27 • Новости дня
    Politico: Планы ЕС о замене газа энергией ветра выведут Трампа из себя

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министры десяти европейских государств собрались в Гамбурге для согласования плана по масштабному наращиванию производства ветровой энергии ради снижения зависимости от американского газа, что может рассердить президента США Дональда Трампа.

    Европейские лидеры намерены продемонстрировать независимость от Вашингтона, сделав ставку на технологии, которые критикует Дональд Трамп, пишет Politico.

    В Гамбурге представители Бельгии, Дании, Германии, Франции, Британии и других стран подпишут декларацию о строительстве морских ветропарков общей мощностью 100 гигаватт. Этот объем сопоставим с текущей мощностью всей электрогенерации Британии.

    Саммит приобрел особое значение на фоне попыток американского руководства побудить союзников покупать больше сжиженного природного газа.

    «Домашняя чистая энергия предлагает альтернативу углубляющейся зависимости ЕС от импортируемого сжиженного природного газа, большая часть которого сейчас поступает из США», – заявили в совместной статье британский министр Эд Милибэнд и еврокомиссар Дэн Йоргенсен.

    Министр энергетики США Крис Райт ранее призвал ЕС устранить барьеры для трансатлантического экспорта топлива, отметив успешное замещение российских поставок. Однако в Брюсселе опасаются, что Вашингтон может использовать газ как инструмент политического давления, аналогично действиям Москвы до начала спецоперации на Украине.

    Чиновники Еврокомиссии признают, что замена одной зависимости на другую создает риски для энергетической безопасности.

    Несмотря на политические декларации, эксперты сомневаются в возможности быстрого отказа от импорта СПГ, поскольку Россия остается вторым крупнейшим поставщиком этого топлива в Евросоюз. Представители бизнеса, включая украинскую компанию DTEK, также подтвердили намерение расширять сотрудничество с американскими поставщиками, называя газ из США «спасательным кругом».

    Ранее Трамп заявлял, что попытки ЕС перейти на возобновляемые источники энергии оборачиваются для них коллапсом энергетической системы.

    Также американский президент отмечал, что Европа в последние десятилетия движется в неверном направлении.

    27 января 2026, 22:37 • Новости дня
    Президент США заявил об «очень хороших» событиях при переговорах по Украине

    Трамп высказался об «очень хорошем» развитии событий по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп заявил журналистам перед отъездом из Белого дома в Айову, что провел хороший разговор с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, что в окружающем страну регионе «дела развиваются хорошо», как и в деле об урегулировании украинского конфликта.

    Трамп заявил, что на переговорах по разрешению украинского кризиса происходят «очень хорошие вещи», пишет газета Daily Sabah.

    Не вдаваясь в подробности, он сказал, что переговоры между российской и украинской делегациями при посредничестве США в Абу-Даби в минувшие выходные привели к обнадеживающему прогрессу.

    «Так что мы очень рады этому», – сказал американский лидер, отметив, что Вашингтон продолжит содействовать диалогу на обоих фронтах.

    Напомним, в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры России, США и Украины.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москва рассчитывает на продолжение работы российско-американо-украинской рабочей группы на экспертном уровне уже на текущей неделе. США назвали переговоры по Украине в Абу-Даби историческими. При этом FT сообщила, что США назвали отказ Киева от территорий условием гарантий безопасности Украине.

    28 января 2026, 07:54 • Новости дня
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    Трамп положительно оценил ослабление курса доллара
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Курс американского доллара находится на хорошей отметке, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время поездки в Айову.

    Американский лидер заявил, что не считает курс доллара слишком низким по отношению к другим мировым валютам, передает ТАСС.

    Он подчеркнул позитивный характер происходящих изменений.

    «Нет, я думаю, что он отличный. С долларом все отлично», – сказал глава государства.

    Президент также отметил, что Пекин и Токио намеренно девальвировали юань и иену, создавая несправедливые условия для конкуренции. По его словам, бороться с такими действиями было крайне сложно, однако сейчас с американской валютой все в порядке.

    Ранее Трамп сообщал, что США повышают пошлины на продукцию из Южной Кореи из-за задержки ратификации торгового соглашения до 25%.

    Суд Амстердама снял украинский арест с активов Газпрома в Нидерландах
    Дания ввела ограничения на передвижения российских дипломатов по ЕС
    Токаев: Через банк в Казахстане из «сопредельной страны» вывели свыше 14 млрд долл.
    Премьер Бельгии забыл важные документы про пиво на встрече с Трампом
    Володин разъяснил запрет фотографам подглядывать за депутатами в Госдуме
    Названа причина авиакатастрофы с российскими фигуристами в США
    Актер из «Реальных пацанов» скончался на 47-м году жизни

    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Ложь президента Польши достигла масштабов пропаганды Третьего рейха

    «Это полное кощунство». Такими словами политологи оценивают слова президента Польши Кароля Навроцкого о роли Советского Союза и в начале Второй мировой войны, и в организации массового истребления евреев. Что именно сказал польский руководитель и почему его заявления похожи на пропаганду Третьего рейха? Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Зеленский поставил задачу по убийству русских

      Владимир Зеленский подтвердил информацию, что поставил перед ВСУ задачу ликвидировать не менее 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. По его словам, это сложно, но реально: все зависит от БПЛА.

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Лунный календарь на февраль 2026 года: лучшие дни для сада, стрижки, ухода за собой и финансов

      Февраль – месяц активной подготовки к весне. Садоводы начинают высевать рассаду, многие задумываются о смене имиджа, планируют крупные покупки и уделяют больше внимания здоровью. В этом планировании помогает лунный календарь – система, которая связывает различные виды активности с циклами Луны. Считается, что на растущую Луну хорошо начинать новые дела и все, что должно расти, а на убывающую – завершать проекты, проводить очищение и ухаживать за тем, что уже есть.

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

