День первооткрывателя в России и День необязательств отмечается 29 января
Четверг, 29 января, важная дата в России и мире, когда отмечаются десятки профессиональных, исторических, военных, экологических, гастрономических, шутливых и фантазийных праздников, о самых любопытных из которых – в кратком дайджесте.
День первооткрывателя в России отмечают 29 января в честь открытия Антарктиды русской экспедицией в 1820 году. Тогда шлюпы «Восток» и «Мирный» под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева достигли шельфового ледника шестого континента.
Праздник учрежден по инициативе Международного Фонда славянской письменности и культуры для увековечения памяти о великих русских исследователях. В рамках памятной даты вспоминают значимость России в изучении Арктики, Антарктики, в освоении Сибири и Дальнего Востока. Торжества ежегодно подчеркивают роль отечественных первопроходцев в освоении неизведанных земель и развитии мировой географии.
Международный день мобилизации против угрозы ядерной войны отмечается ежегодно и приурочен к принятию Делийской декларации 29 января 1985 года главами Индии, Аргентины, Греции, Мексики, Танзании и Швеции. Документ призывает к прекращению гонки вооружений, сокращению арсеналов и ликвидации угрозы ядерной войны – всему тому, что вновь стало актуально на мировой геополитической арене.
Всемирный день необязательств неофициальный праздник, который посвящён отдыху от рабочих и домашних дел, от всех обязательств и обещаний.
При этом 29 января в Непале отмечают День мучеников, в США – День скряги и День вольнодумцев, в Молдавии – День работников прокуратуры.
А именинники в этот четверг Максим, Пётр, Леонилла и Иван.