Граждане Украины с начала года чаще других просили убежища в России

Tекст: Катерина Туманова

За первые три месяца 2026 года в органы внутренних дел России поступило 1 329 заявлений на предоставлении убежища, из которых 712 – от граждан Украины. Это на 24 заявления больше, чем за аналогичный период 2025 года. Украинцы заняли первое место по числу обращений среди всех иностранных граждан, передает ТАСС.

На втором месте оказались граждане Сирии, которые подали 232 заявления, на третьем – граждане Ирана с 52 обращениями.

В первую пятерку также вошли заявители из Афганистана (40) и Узбекистана (25).

Для сравнения, в первом квартале 2025 года лидировали граждане Сирии, которые подали 769 заявлений, за ними следовали украинцы (688), афганцы (64), узбеки (47) и граждане Казахстана (35).

Убежище в России дает иностранцам право легально проживать на территории страны, работать без особых разрешений и пользоваться медицинскими услугами по ОМС.

