Олимпийский чемпион Аблязин опроверг продажу спортивных медалей

Tекст: Ольга Иванова

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Денис Аблязин назвал недостоверной информацию о реализации своих спортивных наград, передает «Советский спорт».

«Сегодня появилась новость о продаже моих медалей, это фейк!» – написал спортсмен в социальных сетях.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Аблязин якобы выставил на продажу одну золотую и две серебряные медали, завоеванные на Универсиаде 2013 года в Казани. Сообщалось, что общая стоимость наград оценивается в 6 млн рублей.

Денис Аблязин является обладателем золотой медали Олимпийских игр. В 2021 году в Токио спортсмен одержал победу в командном многоборье.

